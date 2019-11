Nóng 24h qua: Đánh bại UAE trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam được thưởng nóng bao nhiêu?

Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 20:00 PM (GMT+7)

Đánh bại UAE, ĐT Việt Nam nhận “mưa” tiền thưởng; Nữ đại úy Lê Thị Hiền bị kỷ luật Đảng và sẽ cho ra khỏi ngành… là những tin nóng nhất ngày 15/11.

Tiền đạo Tiến Linh ghi bàn thắng duy nhất giúp ĐT Việt Nam hạ gục ĐT UAE

Tối 14/11, tại lượt trận thứ 4 vòng bảng World Cup 2022 trên sân vận động Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước ĐT UAE. Người ghi bàn thắng duy nhất cho ĐT Việt Nam là tiền đạo Tiến Linh.

Giành chiến thắng trước ĐT UAE, ĐT Việt Nam nhận được một “cơn mưa tiền thưởng” từ các doanh nghiệp và nhà tài trợ.

Theo đó, Tập đoàn C.T Group hứa thưởng cho tập thể ĐT Việt Nam 1 tỉ đồng. Tập đoàn Ecopark cũng hứa thưởng người ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển 300 triệu và nền tảng quản lý tổng thể doanh nghiệp 1Office hứa thưởng 100 triệu đồng cho người ghi bàn thắng chốt hạ trận đấu. Như vậy, tiền đạo Tiến Linh sẽ là người được lĩnh phần thưởng từ 2 tập đoàn này.

Bên cạnh đó, trước trận đấu, tập đoàn Hưng Thịnh đã phát biểu sẽ có phần thưởng đặc biệt nếu ĐT Việt Nam vượt qua được ĐT UAE. Riêng cầu thủ ghi bàn cũng sẽ có phần thưởng.

Lăng mạ nhân viên sân bay, nữ đại úy công an sẽ bị ra khỏi ngành

Vụ đại úy Lê Thị Hiền (cán bộ Công an Đống Đa) gây náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) khiến dư luận rất bức xúc (ảnh IT).

Sáng nay (15/11), Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc xử lý kỷ luật Đại uý Lê Thị Hiền (người gây náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất), Công an TP Hà Nội đang làm quy trình kỷ luật đối với Đại uý Lê Thị Hiền. Hình thức kỷ luật sẽ hạ 2 cấp từ Đại uý xuống Trung uý và cho viết đơn xin ra khỏi ngành.Sáng cùng ngày, Công an TP. Hà Nội cũng cho biết, đã kỷ luật Đảng đối với Đại úy Lê Thị Hiền bằng hình thức khai trừ Đảng (mức cao nhất trong kỷ luật Đảng).

Trước đó, Đại uý Lê Thị Hiền là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông-Trật tư-Phản ứng nhanh Công an quận Đống Đa, Hà Nội, đã có hành vi gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) gây bức xúc dư luận hồi tháng 8 vừa qua.

Đoàn cưỡng chế bị ném bom xăng, nhiều người bỏng nặng

Lực lượng chức năng huyện Vân Đồn bị người dân ném bom xăng

Sáng 15/11, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện Vân Đồn kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm những người dân chống đối, ném bom xăng làm một số cán bộ bị thương khi cưỡng chế những hộ dân nuôi trồng thủy sản trái phép trong khu vực quân sự ở huyện Vân Đồn.

Theo đó, sáng 14/11, trong lúc lực lượng chức năng huyện Vân Đồn tổ chức cưỡng chế 7 nhà bè lấn chiếm đất quốc phòng thì bị một nhóm người phản đối, chống trả.

Bất ngờ, một số đối tượng đã đốt và ném “bom” xăng về phía đoàn cưỡng chế, khiến 3 cán bộ bị thương, trong đó có Chủ tịch UBND xã Vạn Yên – ông Nguyễn Hồng Minh.

Đại diện UBND huyện Vân Đồn cho biết, sau khi sàng lọc, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự một số đối tượng để xử lý theo quy định.

Bố cầu thủ Tiến Linh không biết con trai tạo siêu phẩm vì mải… trông xe

Bố mẹ cầu thủ Tiến Linh. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi con trai ghi bàn thắng quan trọng giúp ĐT Việt Nam vượt qua ĐT UAE trong trận đấu quan trọng thuộc vòng loại World Cup 2022, ông Nguyễn Tiến Quyền (bố cầu thủ Tiến Linh) vui vẻ cho biết, lúc con trai ghi bàn, ông vẫn đang ở ngoài cổng trông xe cho khách. Đến lúc ti vi quay chậm lại thì ông mới tin đó là Tiến Linh vừa tạo siêu phẩm.

Ông cũng cho biết, sau đó điện thoại của ông liên tục đổ chuông vì người thân, bạn bè gọi điện chúc mừng.

Lý giải việc trông xe cho khách, ông Quyền tâm sự, gia đình ông mở quán cà phê từ lâu. Cho nên, mỗi khi có trận bóng đá thì quán nhà ông không còn chỗ trống, đặc biệt mỗi khi đội tuyển Việt Nam thi đấu.

Do đó, vào những ngày bình thường hay có trận bóng, ông Quyền đều làm nhiệm vụ trông giữ xe cho khách. Vì vậy, thời điểm Tiến Linh ghi bàn ông đang trông xe là điều dễ hiểu.

Phó phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam chết tại trụ sở ở tuổi 39

Trụ sở UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam nơi ông Thọ làm việc

Sáng 15-11, lãnh đạo Văn Phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, xác nhận thông tin ông Trần Phú Thọ (SN 1980; ngụ khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) - Phó Phòng Nghiệp vụ 3 - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Nam vừa đột ngột qua đời.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, sáng 15-11, các cán bộ UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam đến trụ sở làm việc thì phát hiện ông Thọ đã tử vong trong phòng làm việc. Ban đầu, cơ quan chức năng nhận định ông Thọ chết do bị bệnh lý. Người thân ông Thọ đã đưa ông Thọ về nhà để lo hậu sự.

Được biết, trước đây ông Thọ làm Bí thư huyện đoàn Đông Giang (tỉnh Quảng Nam), sau đó chuyển về công tác ở UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam.

