Giáng 2 cấp hàm và sẽ cho ra khỏi ngành nữ Đại uý Lê Thị Hiền

Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 16:00 PM (GMT+7)

Công an TP Hà Nội đang làm quy trình kỷ luật đối với Đại uý Lê Thị Hiền. Hình thức kỷ luật sẽ hạ 2 cấp từ Đại uý xuống Trung uý và cho ra khỏi ngành.

Sáng nay 15-11, trao đổi với PV Báo CAND, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc xử lý kỷ luật Đại uý Lê Thị Hiền (người gây náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất), Công an TP Hà Nội đang làm quy trình kỷ luật đối với Đại uý Lê Thị Hiền. Hình thức kỷ luật sẽ hạ 2 cấp từ Đại uý xuống Trung uý và cho viết đơn xin ra khỏi ngành.

Được biết, tổ chức Đảng của Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tiến hành kỷ luật Đảng đối với Đại úy Lê Thị Hiền bằng hình thức khai trừ Đảng (mức cao nhất trong kỷ luật Đảng).

Tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ, khi trả lời về vụ việc của Đại úy Lê Thị Hiền, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Công an quận Đống Đa đã điều chuyển Đại uý Lê Thị Hiền sang vị trí công tác khác, không liên quan đến bộ phận tiếp dân. Căn cứ hành vi sai phạm, quy định của Bộ Công an, dự kiến Công an Hà Nội sẽ hạ cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Trung uý.

Đại uý Lê Thị Hiền là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông-Trật tư-Phản ứng nhanh Công an quận Đống Đa, Hà Nội, có hành vi gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) gây bức xúc dư luận.

