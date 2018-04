Nóng 24h qua: Công an điều tra vụ Hội thánh Đức chúa trời “vươn vòi bạch tuộc” ở miền Tây

Công an điều tra vụ 'Hội thánh Đức chúa trời' vươn vòi bạch tuộc ở miền Tây

Chiều 23/4, Đại tá Nguyễn Văn Thuận - Phó Giám đốc công an thành phố Cần Thơ cho biết: Khoảng 3 ngày nay, xuất hiện thông tin về nhóm người len lỏi vào các trường đại học, vùng nông thôn ở miền Tây như Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang để tuyên truyền về 'Hội thánh Đức chúa trời'… Trên địa bàn Cần Thơ, cũng có thông tin nhóm người này xuất hiện ở quận Thốt Nốt để tuyên truyền về 'Hội thánh Đức chúa trời'.

Ban giám hiệu trường ĐH An Giang thông báo cho sinh viên về vụ việc “Hội thánh Đức chúa trời” xuất hiện ở miền Tây.

Theo đại tá Thuận, phương thức của nhóm này là không thờ cúng ông bà, bỏ gia đình đi theo nhóm để tuyên truyền và trùm đầu kín. Còn đối tượng mà họ tiếp cận, lôi kéo là nữ sinh ở các trường đại học, cao đẳng hay người ngoài xã hội.

Đại tá Thuận cho biết thêm, công an tỉnh Vĩnh Long và An Giang đã xác định 5 đối tượng đến quanh khu vực các trường đại học, cao đẳng. “Hiện tại, Công an Cần Thơ đang tiến hành xác minh, điều tra nhóm người này trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân biết để tránh”, đại tá Thuận nói.

Sự thật đằng sau clip công an đánh người ở Tuyên Quang

Ngày 24/4, thượng tá Ma Quang Trung, Trưởng Công an huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) đã có thông tin chính thức về đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm người mặc sắc phục công an xô xát với một nhóm người bên trong một ngôi nhà.

Theo đó sự việc xảy ra tại nhà đối tượng Trịnh Văn Long (SN 1988), trú tại xã Ninh Lai hôm 18/4 vừa qua. Khi lực lượng công an đến nhà Long để rõ vụ việc liên quan đến chiếc xe máy của một người phụ nữ bị mang đi cầm cố thì Long tỏ thái độ bất hợp tác và có hành vi đánh nữ chủ nhân của chiếc xe máy khiến chị này nằm gục xuống đất.

Lãnh đạo Công an huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) thông tin về xô xát giữa một số đối tượng với công an bên trong một ngôi nhà.

“Vừa về nhà, Long chưa hiểu nội tình sự việc đã cầm điếu đập trúng gáy người phụ nữ ngất luôn nhưng đoạn này đã bị cắt. Lúc này, Công an huyện Tam Đảo mới khống chế, ngăn chặn hành vi của đối tượng, từ đó phát sinh các tình tiết trong clip”, trung tá Ma Văn Trung nói.

Trung tá Trung cho rằng, hành vi của đối tượng Long quá côn đồ khiến lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bức xúc.

Con trai cựu chủ tịch Đà Nẵng du học bằng ngân sách sai quy định

Theo đó, Sở Nội vụ cho biết, ông Trần Văn Mẫn (công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng, con trai cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh) tốt nghiệp đại học loại khá theo Đề án 32. Đến ngày 31/12/2010, mẹ ông Mẫn có đơn gửi Thường trực Ban chỉ đạo đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để xin cho ông Mẫn tham gia chuyển tiếp bậc thạc sĩ.

Ông Trần Văn Mẫn tốt nghiệp loại khá ngành Xây dựng dân dụng tại Đại học Queensland - Úc, sau đó tiếp tục học thạc sĩ tại trường này. Ảnh: Internet

Ngày 7-1-2011, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng có công văn thông báo ý kiến của Thường trực Ban chỉ đạo đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố, 3 học viên học chuyển tiếp bậc thạc sĩ có cả ông Mẫn mà không có ý kiến của Thường trực Thành ủy.

Sau đó, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có tờ trình cử học viên đi học thạc sĩ tại Úc, trong đó có ông Mẫn. Qua rà soát, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng xác định việc cử ông Mẫn đi học thạc sĩ là chưa phù hợp. Cụ thể, về tiêu chuẩn, yêu cầu của đề án là học viên phải tốt nghiệp đại học từ loại giỏi trở lên nhưng ông Mẫn chỉ tốt nghiệp đại học loại khá.

Người dân nháo nhào đi đăng kí vì tưởng sắp tới hạn chót khóa sim

Sau MobiFone, VinaPhone, đến ngày 23/4 Viettel thông báo sẽ tiếp tục đăng ký thông tin cá nhân cho khách hàng sau ngày 24/4. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, sáng 24/4, tại các điểm giao dịch của 3 nhà mạng vẫn đông nghẹt người dân đến hoàn thiện hồ sơ, bổ sung ảnh chân dung.

Người dân đổ xô đến điểm giao dịch của VinaPhone, số 297 đường Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội đăng ký thuê bao.

Tuy nhiên, theo đại diện Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, mốc 24/4/2018 là thời điểm doanh nghiệp phải bảo đảm cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao của mình đã tuân thủ hoàn toàn theo các quy định tại Nghị định 49. Sau thời điểm này, bất kỳ lúc nào cơ quan quản lý cũng có thể tiến hành thanh, kiểm tra và xử phạt doanh nghiệp nếu phát hiện có thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu không đúng quy định.

Đại diện cục viễn thông cũng cho biết, thời gian qua các doanh nghiệp chưa thực sự nghiêm túc và cố gắng triển khai việc rà soát, cập nhật, hoàn thiện thông tin thuê bao theo quy định tại Nghị định 49, nên việc triển khai trong những ngày gần đây gây nhiều khó khăn cho người dân (quá tải, ùn tắc tại các điểm cung cấp dịch vụ). Trong những ngày sắp tới, các doanh nghiệp phải có trách nhiệm bố trí thiết bị, nhân lực, để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân bổ sung, cập nhật thông tin thuê bao.