Nóng 24h qua: Bộ y tế xác minh thông tin “thiếu úy công an uống nhầm ma túy tử vong”

Thứ Năm, ngày 16/08/2018 20:00 PM (GMT+7)

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Bộ Y tế có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long xác minh khẩn thông tin "thiếu úy uống nhầm ma tuý, tử vong" và nhận định ban đầu về nguồn lây HIV của bé gái 18 tháng tuổi ở Phú Thọ là những tin “nóng” nhất ngày 16/8.

Sở y tế Vĩnh Long làm rõ thông tin “công an uống nhầm ma túy tử vong”

Ngày 16/8, Tin từ Bộ Y tế cho biết, Bộ vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long xác minh khẩn thông tin liên quan đến một chiến sĩ công an "uống nhầm ma tuý, tử vong". Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh khẩn trương xác minh thông tin báo chí nêu trên.

Công văn của Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Vĩnh Long giải trình sự việc

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Nghiêm khắc xử lý các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm). Công khai thông tin về kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông. Báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 23/8/2018 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trước đó, theo Bộ Y tế, vào ngày 15/8/2018 trên các phương tiện truyền thông có đưa tin “Uống nhầm ma túy, thiếu úy công an tử vong”, nội dung bài báo phản ánh về trường hợp tử vong của Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt, 26 tuổi, công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long do ngộ độc chất ma túy trong quá trình truy bắt tội phạm.

Sau khi Thiếu úy Đạt được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long do nhân viên y tế của bệnh viện chậm trễ trong công tác cấp cứu đã dẫn đến sự việc trên.

Những diễn biến bất ngờ của bão số 4 trong ngày 16.8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3 giờ vừa qua, bão số 4 – BEBINCA tiếp tục duy trì gió mạnh nhất cấp 9-10 và có xu hướng di chuyển chậm lại.

Hồi 13 giờ chiều nay (16/8), vị trí tâm bão số 4 ở ngay trên đảo Bạch Long Vĩ, cách Nam Định 160km, cách Thanh Hóa 200km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 4- BEBINCA. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Từ đêm nay (16/8), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tối nay, trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 6-7, từ đêm tăng lên cấp 8, giật cấp 10; riêng Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Bé gái 18 tháng tuổi ở Phú Thọ tiếp xúc với người bị HIV

Ngày 16/8, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, qua khảo sát có 42/490 mẫu khẳng định dương tính với HIV. Các ca nhiễm HIV ở xã Kim Thượng, Tân Sơn, Phú Thọ ở các độ tuổi khác nhau, thấp nhất là bé gái 18 tháng tuổi, cao nhất là 80 tuổi. Điều đặc biệt trong số này là kết quả xét nghiệm của gia đình bé gái 18 tháng tuổi cho thấy, bố, mẹ và anh trai bé H. không ai bị HIV.

Bé gái 18 tháng tuổi bất ngờ nhiễm HIV trong khi bố, mẹ bé không ai nhiễm

Một chuyên gia của Bộ Y tế cho biết, trong buổi tiếp cận người dân xã Kim Thượng chiều 15/8, một yếu tố khiến các chuyên gia rất lưu ý, đó là người dân vùng này có tập quán nhai mớm cơm cho trẻ em. Báo cáo mới nhất chuyên gia này nhận được khiến bản thân ông cũng bất ngờ. Bé gái 18 tháng có thể khẳng định lây truyền qua đường máu dù bố và mẹ bé không hề nhiễm.

Theo thông tin ban đầu, em bé có tiếp cận 2 người nhiễm HIV giai đoạn AIDS mà chính họ cũng không biết mình mắc bệnh. Có thời gian người phụ nữ bị sùi da, ngứa nhờ em bé gãi. Ngoài ra, em bé còn có người họ hàng gần cũng được phát hiện nhiễm HIV.

Trước đó, trên địa bàn xã Kim Thượng, Tân Sơn, Phú Thọ rộ thông tin nhiều người phải đi xét nghiệm máu vì nghi nhiễm HIV. Người đầu tiên là một nữ bệnh nhân trung tuổi (khu Chiềng 3, xã Kim Thượng) được phát hiện bị nhiễm HIV. Sau đó, cơ quan chức năng xác định có 42 người bị HIV ở trên địa bàn xã này.

Xóa tư cách phó tổng cục trưởng đối với ông Bùi Văn Thành

Ngày 14/8/2018, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 4493/QĐ-BCA thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an đối với Đại tá Bùi Văn Thành. Bộ Công an khẳng định các quyết định đối với ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành đã được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

Nguyên thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành - Ảnh: Thế Dũng

Trước đó, ngày 28/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) tại Tờ trình số 130-TTr/UBKTTW ngày 27/7, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Văn Thành bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an nhiệm kỳ 2010 - 2015).

Cá nhân ông Bùi Văn Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước và quy chế làm việc của Bộ Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật… Những vi phạm của ông Thành được đánh giá là gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, ngành công an và cá nhân ông Thành, gây dư luận xấu và bức xúc trong xã hội.

Hé lộ nguyên nhân sát thủ sát hại đôi vợ chồng ở Điện Biên

Sáng 16/8, Công an tỉnh Điện Biên họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ án nổ súng giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ sáng hôm qua (15/8).

Hiện trường xảy ra vụ án

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Điện Biên, khoảng 6h35 ngày 15/8, Phạm Đức Sỏi (54 tuổi, trú ở phường Tân Thanh, TP.Điện Biên Phủ) mang theo 1 khẩu súng CKC, đựng trong một túi đựng cần câu cá đến nhà ông Nguyễn Tuấn Vụ (52 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Lương thực Điện Biên) và bà Nguyễn Thị Lý (49 tuổi, vợ ông Vụ, bán vé số).

Khi bà Lý ra mở cửa, Sỏi rút súng CKC bắn 1 phát vào đầu khiến bà Lý chết ngay tại cửa. Sau đó, Sỏi tiến vào trong nhà bắn 2 phát vào đầu ông Vụ khiến chủ nhà chết tại chỗ.

Sát hại vợ chồng ông Vụ xong, Sỏi ngồi lên giường, dí súng vào cằm, dùng ngón chân siết cò súng. Vì thế khi cơ quan công an đến hiện trường, Phạm Đức Sỏi đang nằm trên giường trong tình trạng bị thương nặng. Sỏi đã chết trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, cơ quan Điều tra bước đầu xác định, giữa Phạm Đức Sỏi và vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ có mâu thuẫn trong vay nợ tiền.