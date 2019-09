Nóng 24h qua: 4 nữ sinh đi chơi, cả cộng đồng mạng hoang mang vì tin đồn thất thiệt

Thứ Sáu, ngày 27/09/2019 20:00 PM (GMT+7)

4 nữ sinh đi chơi với anh trai, cả cộng đồng mạng hoang mang vì tin đồn thất thiệt; 3 công nhân tử vong trong lò thép ở Bình Dương… là những tin nóng nhất trong ngày.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

4 nữ sinh đi chơi, cả cộng đồng mạng hoang mang vì tin đồn thất thiệt

Trưa 26/9, trên một fanpage tại Hòa Bình đăng tải nhiều thông tin nghi vấn một vụ lừa đảo, bắt cóc xảy ra tại trường THCS Tân Pheo (xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc). Những thông tin này nhận được sự quan tâm rất lớn và khiến nhiều người hoang mang.

Chiếc xe Ford Ranger biển số 29 đón 4 nữ sinh đi khiến nhiều người hiểu nhầm rằng một vụ lừa đảo, bắt cóc.

Cụ thể, fanpage này đăng tải thông tin với nội dung: "Nạn bắt cóc trẻ em đã xảy ra trên địa bàn Đà Bắc - Hòa Bình. 4 học sinh trường THCS Tân Pheo bị mất tích lúc đi học về. Người dân phát hiện chiếc xe Ford Ranger biển số 29H 13008 di chuyển qua xóm Bương sang lối tắt Kim Thượng - Phú Thọ. Mọi người cùng chia sẻ để cơ quan Công an sớm bắt được các đối tượng này…".

Trao đổi với phóng viên tối 26/9, lãnh đạo công an huyện Đà Bắc cho biết, sau khi nắm được thông tin, cơ quan công an đã cử cán bộ xuống gia đình làm việc, đồng thời báo cáo lên Ban giám đốc Công an tỉnh, phối hợp với Phòng Hình Sự để xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, các cháu lên tỉnh Bắc Ninh để chơi với anh trai, khi đi không nói với gia đình dẫn đến những hiểu lầm.

3 công nhân tử vong trong lò thép ở Bình Dương

Ngày 27/9, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ 3 người tử vong sau khi bất tỉnh trong lò thép xảy ra tại một công ty tái chế phế liệu thành thép cuộn và thanh thép ở phường Tân Bình, thị xã Dĩ An.

3 nạn nhân xác định tử vong gồm: anh Bùi Anh Duy (37 tuổi, ngụ Bình Dương), Trần Văn Bảy (41 tuổi, quê Sóc Trăng) và Đào Biển (31 tuổi, quê Sóc Trăng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 23/9, anh Huỳnh Minh Đức (30 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) là quản đốc của Công ty Samina (chuyên kinh doanh ngành nghề tái chế phế liệu thành thép cuộn, thanh thép) đi kiểm tra máy nghiền phế liệu của công ty.

Lúc này, anh Đức nghe công nhân của công ty báo có 2 người bị điện giật ở lò số 5. Anh Đức vội chạy xuống phòng điện cắt hết nguồn điện và chạy lên lò số 5. Vừa tới nơi, anh Đức thấy anh Bùi Anh Duy và anh Trần Văn Bảy đang nằm bất tỉnh dưới đáy lò.

Bất ngờ anh Đức thấy choáng nên leo ngược trở lên và kêu mọi người xuống giúp. Đúng lúc này, anh Đào Biển chạy lại leo xuống đáy lò đỡ anh Trần Văn Bảy dậy thì anh Đào Biển lại ngã nằm gục xuống nền lò.

Mọi người thấy vậy nên không dám xuống lò mà dùng cây sào thao tác điện móc vào lưng quần của từng người kéo ra khỏi lò.

Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó cả 3 người đã tử vong.

Sau hàng loạt vụ sàm sỡ phạt 200.000 đồng, đề xuất tăng mức phạt lên 5 triệu đồng

Hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục được đề xuất xử phạt lên tới 5 triệu đồng. Ảnh minh họa chụp màn hình

Thời gian qua, không ít vụ sàm sỡ, quấy rối tình dục xảy ra ở nhiều nơi. Tuy nhiên, các trường hợp này đều được xử lý theo điểm a khoản 1, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP cho hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác với mức phạt được quy định từ 100.000 – 300.000 đồng.

Điển hình là trường hợp của Đỗ Mạnh Hùng (SN 1982, quê Hải Phòng) sàm sỡ, cưỡng hôn một cô gái trong thang máy ở chung cư Golden Palm (quận Thanh Xuân, Hà Nội) hồi cuối tháng 3/2019.

Hay mới đây nhất, ngay đầu tháng 9/2019, Nguyễn Thanh Thụy (28 tuổi, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã có hành vi sàm sỡ một cô gái đang phơi quần áo tại phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Các trường hợp nêu trên sau khi công an vào cuộc xác minh đều xử lý với mức phạt hành chính là 200.000 đồng. Mức phạt này từng khiến dư luận bất bình vì cho rằng quá nhẹ so với tính chất nghiêm trọng của hành vi.

Mới đây, Chính phủ đang đưa ra dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) nhằm thay thế Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.

Đặc biệt, dự thảo này đã quy định mức phạt riêng đối với người có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục người khác. Người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng (điểm d, khoản 4, Điều 5 dự thảo Nghị định).

Ngoài bị phạt tiền, người thực hiện hành vi vi phạm còn đồng thời phải xin lỗi công khai, trừ trường hợp nạn nhân có đơn không yêu cầu.

Ô tô gắn biển trường Gateway bẹp dúm sau cú tông vào đuôi xe bồn

Ô tô 16 chỗ BKS 29B-177.95 trên thành xe có dòng chữ trường Quốc tế Gateway. Ảnh: A.T

Sáng 27/9, lãnh đạo đội CSGT huyện Đông Anh, TP. Hà Nội xác nhận thông tin về vụ tai nạn và cho biết thêm, vụ tai nạn xảy ra khoảng 22h45 phút tối 26/9 tại km 2+600 đường Trường Sa (ngã tư Xuân Canh, Xuân Canh, huyện Đông Anh).

Theo đó, vào thời điểm trên, xe ô tô BKS 29B - 177.95 do anh Nguyễn Văn Tân (SN 1985, trú tại Thượng Phúc, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) lưu thông trên đường Trường Sa, theo chiều từ Kim Chung hướng Đông Trù.

Khi xe ô tô tới km 2+600 đã vào đuôi xe bồn trộn bê tông BKS 29C - 887.98 do anh Hoàng Văn Phong (SN 1989, trú tại Hải Mô, Đại Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang) điều khiển đang dừng đèn đỏ phía trước cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến đầu xe 16 chỗ bẹp dúm, mắc kẹt vào đuôi xe bồn, túi khí bung. Tài xế Tân bị thương được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo vị lãnh đạo đội CSGT huyện Đông Anh, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô 16 chỗ chỉ có một mình tài xế Tân.

Ghi nhận tại hiện trường, xe ô tô 16 chỗ BKS 29B-177.95 trên thành xe có dòng chữ trường Quốc tế Gateway.