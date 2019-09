Nóng 24h qua: Mặt đường sụp xuống sau tiếng nổ lớn, nước phun tung tóe trên phố Sài Gòn

Thứ Năm, ngày 26/09/2019 20:00 PM (GMT+7)

Sau tiếng nổ lớn, 2 “hố tử thần” xuất hiện trên phố Sài Gòn; Chi cục TNMT nói về xếp hạng Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới… là những tin tức nóng nhất trong ngày.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Thái Lực – em ruột Nguyễn Thái Luyện

Sau khi mời Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) lên làm việc thì khuya 25/9, Công an TP HCM đã thi hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Công an TP HCM tạm giữ Nguyễn Thái Lực để lấy lời khai liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Alibaba.

Nguyễn Thái Lực là giám đốc 2 Công ty Địa ốc Xanh (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) và Công ty Địa ốc Long Thành ALI (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai).

Đến nay Công an TP HCM đã nhận gần 1000 đơn tố cáo.

Trước đó, ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu gửi giấy triệu tập gần 20 giám đốc công ty con của Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Tính đến nay, VKSND TP HCM đã phê chuẩn quyết định tạm giam Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Alibaba) và Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Alibaba) thời hạn 4 tháng để điều tra hành vi lừa đảo 6700 người, chiếm đoạt hơn 2500 tỉ đồng.

Mặt đường sụp xuống sau tiếng nổ lớn, nước phun tung tóe trên phố Sài Gòn

Sau tiếng nổ nhỏ, mặt đường ở Sài Gòn bị sụt lún tạo “hố tử thần”.

Trưa 25/9, mặt đường tại 2 vị trí trên đường Huỳnh Tấn Phát (thuộc phường Tân Phú và phường Phú Mỹ, quận 7) phát ra nhiều tiếng nổ, mặt đường bị sụp xuống, sau đó nước trào lên tạo thành “hố tử thần” khiến nhiều người tham gia giao thông một phen hốt hoảng.

Đại diện đơn vị quản lý cho biết nguyên nhân khiến mặt đường sụt lún là do đường ống nước bị vỡ, nước chảy cuốn trôi lớp đất đá dưới lòng đường tạo nên 2 “hố tử thần”.

Đến đầu giờ chiều 26/9, vị trí “hố tử thần” ở khu vực phường Phú Mỹ đã được khắc phục xong, riêng “hố tử thần” ở phường Tân Phú vẫn đang được khắc phục, tái lập mặt đường.

Công bố nguyên nhân ô nhiễm bụi mịn nghiêm trọng ở TP.HCM

Hiện tượng mù quang hóa tại TP.HCM vào ngày 20/9.

Những ngày qua, bằng mắt thường người dân TP.HCM cũng có thể thấy bầu trời biến sắc và không khí ở đô thị này ô nhiễm, cảm giác bụi mịn bao quanh mình khi ra đường. Nguy hiểm hơn, nhiều người cho biết họ mệt mỏi, khó thở, cay mắt và đau rát ở da.

Ông Cao Tung Sơn - Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM) cho biết, qua tình hình phát tán khói mù do cháy rừng tại Indonesia từ này 1 - 23/9 do Trung tâm Khí tượng Chuyên ngành ASEAN (ASMC) thực hiện và thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, khả năng đây không phải là nguyên nhân chính cho hiện tượng mù quang hóa diễn ra trong những ngày gần đây. Lý do là các đơn vị này chưa ghi nhận hiện tượng mù tại các trạm quan trắc ở Phú Quốc, Thổ Chu và Côn Đảo, trong khi cháy rừng thường sẽ ảnh hưởng rõ rệt ở khu vực biển.

Song ông Sơn cũng xác nhận, vào những ngày gần đây (18 - 22/9), trên địa bàn thành phố, đặc biệt là khu vực nội thành của thành phố có hiện tượng sương mù quang hóa gây cản tầm nhìn và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đây là hiện tượng thời tiết bất lợi đặc thù thường xuất hiện trên địa bàn thành phố vào tháng cuối mùa mưa (tháng 9 và 10), và thời điểm giao mùa đông xuân (tháng 1 và 2).

Bình Định bất ngờ dừng dự án tạc phù điêu 86 tỷ vào vách núi

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định vừa thống nhất tạm dừng triển khai công trình phù điêu vách núi “Lạc Long Quân – Âu Cơ”, đặt tại ngã 5 Đống Đa (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) với tổng kinh phí dự kiến lên đến 86 tỷ đồng.

Phối cảnh phù điêu Lạc Long Quân - Âu Cơ tại khu vực ngã 5 Đống Đa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định cũng đã đi đến thống nhất, trước mắt địa phương sẽ dành ngân sách ưu tiên cho việc giải phóng nút giao thông ở ngã năm Đống Đa, mở cửa ngõ thông thoáng cho TP Quy Nhơn ra QL1A và hướng Khu kinh tế Nhơn Hội. Sau khi hoàn thành xong nút giao thông ngã 5 Đống Đa thì mới tính đến việc có nên triển khai tạc phù điêu vách núi Lạc Long Quân – Âu Cơ hay không.

Trước đó, Bình Định đã tổ chức lấy ý kiến các cựu lãnh đạo tỉnh về kế hoạch chuẩn bị tạc bức phù điêu khổng lồ vào vách núi Bà Hỏa tại TP Quy Nhơn. Theo UBND tỉnh Bình Định, bức phù điêu khổng lồ tạc vào vách núi có chủ đề “Lạc Long Quân- Âu Cơ và cội nguồn đại đoàn kết dân tộc” nhằm thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điểm nhấn cho TP Quy Nhơn thu hút khách du lịch.

Bức phù điêu dự kiến dài 81,5 m đi kèm hệ thống sân vườn, cảnh quan kiến trúc phụ trợ rộng khoảng 3.000 m2. Công trình có kinh phí dự kiến hơn 86 tỷ đồng (trong đó ngân sách 34 tỷ đồng, số còn lại huy động xã hội hóa). Tuy nhiên, việc này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ người dân cũng như một số cựu lãnh đạo tỉnh. Đa phần cho rằng việc xây phù điêu ở đây là không hợp lý.

Chi cục TNMT nói về xếp hạng Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới

Đến trưa, AQI ở Hà Nội giảm xuống 170 những vẫn cao nhất thế giới. Ảnh chụp màn hình.

Air Visual - hệ thống quan trắc không khí tự động tại 10.000 thành phố trên thế giới sáng nay (26/9) ghi nhận Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Khoảng 8h30 sáng, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội lên ngưỡng 204.

Theo bảng xếp hạng AQI của Việt Nam, chỉ số AQI lên ngưỡng trên 200, chất lượng không khí thuộc ngưỡng xấu- rất có hại cho sức khỏe. Còn theo cảnh báo của Mỹ, chỉ số AQI trên 200 thuộc ngưỡng cực kỳ không tốt cho sức khỏe con người.

Đến trưa, AQI ở Hà Nội có dấu hiệu giảm dần. Ghi nhận lúc 12h42 tại Hà Nội, AQI ở ngưỡng 170. Tuy nhiên, con số này vẫn đủ để Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí.

Liên quan đến vấn đề trên, đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) phản bác thông tin và cho rằng, nói Hà Nội ô nhiễm không khí nhất thế giới là không khách quan vì số liệu thống kê chưa đầy đủ.

Theo vị này, tổ chức Air Visual lấy số liệu từ 1 trạm quan trắc của Đại sứ quán Mỹ (Trạm quan trắc này quan trắc duy nhất chỉ tiêu PM2.5), chứ không phải lấy số liệu từ 10 trạm quan trắc của Chi cục Bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, khu vực Đại sứ quán Mỹ nằm cạnh đường Láng Hạ, có mật độ giao thông cao, nhiều công trình đang xây dựng với quy mô lớn nên cũng là một trong những điểm có chất lượng không khí kém so với mặt bằng chung của thành phố.