Bình Dương: Điều tra vụ 3 công nhân tử vong trong lò của công ty thép

Thứ Sáu, ngày 27/09/2019 08:40 AM (GMT+7)

Ngày 27/9, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ 3 người tử vong sau khi bất tỉnh trong lò thép xảy ra tại một công ty tái chế phế liệu thành thép cuộn và thanh thép ở phường Tân Bình, thị xã Dĩ An.

Ảnh minh họa

3 nạn nhận xác định tử vong gồm: anh Bùi Anh Duy (37 tuổi, ngụ Bình Dương), Trần Văn Bảy (41 tuổi, quê Sóc Trăng) và Đào Biển (31 tuổi, quê Sóc Trăng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 23/9, anh Huỳnh Minh Đức (30 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) là quản đốc của Công ty Samina (chuyên kinh doanh ngành nghề tái chế phế liệu thành thép cuộn, thanh thép) đi kiểm tra máy nghiền phế liệu của công ty.

Lúc này, anh Đức nghe công nhân của công ty báo có 2 người bị điện giật ở lò số 5. Anh Đức vội chạy xuống phòng điện cắt hết nguồn điện và chạy lên lò số 5. Vừa tới nơi, anh Đức thấy anh Bùi Anh Duy và anh Trần Văn Bảy đang nằm bất tỉnh dưới đáy lò.

Bất ngờ anh Đức thấy choáng nên leo ngược trở lên và kêu mọi người xuống giúp. Đúng lúc này, anh Đào Biển chạy lại leo xuống đáy lò đỡ anh Trần Văn Bảy dậy thì anh Đào Biển lại ngã nằm gục xuống nền lò.

Mọi người thấy vậy nên không dám xuống lò mà dùng cây sào thao tác điện móc vào lưng quần của từng người kéo ra khỏi lò.

Qua sơ cứu, thấy anh Bảy có mạch và huyết áp nên nhân viên Bệnh viện Thị xã Dĩ An được gọi đến hỗ trợ trước đó đã chuyển anh Bảy đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP HCM), còn anh Duy và anh Biển được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Sau khi cấp cứu, anh Bảy được chuyển tiếp đến Bệnh viện 175 (TP HCM) nhưng đã tử vong trước đó. Anh Duy được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng cũng đã tử vong. Anh Biển cũng không qua khỏi khi trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an TX. Dĩ An đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Vụ việc đang được công an đang điều tra và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.