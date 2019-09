Sự thật về tin đồn 4 nữ sinh ở Hòa Bình bị bắt cóc trên ô tô Ford Ranger biển 29

Thứ Sáu, ngày 27/09/2019 07:30 AM (GMT+7)

Sau khi thông tin "4 nữ sinh bị bắt cóc ở Hòa Bình" được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều người tỏ ra hoang mang, lo lắng.

Trưa 26/9, trên một fanpage tại Hòa Bình đăng tải nhiều thông tin nghi vấn một vụ lừa đảo, bắt cóc xảy ra tại trường THCS Tân Pheo (xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc). Những thông tin này nhận được sự quan tâm rất lớn và khiến nhiều người hoang mang.

Thông tin 4 nữ sinh bị bắt cóc được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, fanpage này đăng tải thông tin với nội dung: "Nạn bắt cóc trẻ em đã xảy ra trên địa bàn Đà Bắc - Hòa Bình. 4 học sinh trường THCS Tân Pheo bị mất tích lúc đi học về. Người dân phát hiện chiếc xe Ford Ranger biển số 29H 13008 di chuyển qua xóm Bương sang lối tắt Kim Thượng - Phú Thọ. Mọi người cùng chia sẻ để cơ quan Công an sớm bắt được các đối tượng này…".

Chiếc xe Ford Ranger biển số 29 đón 4 nữ sinh đi khiến nhiều người hiểu nhầm rằng một vụ lừa đảo, bắt cóc.

Trao đổi với phóng viên tối 26/9, lãnh đạo công an huyện Đà Bắc cho biết, sau khi nắm được thông tin, cơ quan công an đã cử cán bộ xuống gia đình làm việc, đồng thời báo cáo lên Ban giám đốc Công an tỉnh, phối hợp với Phòng Hình Sự để xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, các cháu lên tỉnh Bắc Ninh để chơi với anh trai, khi đi không nói với gia đình dẫn đến những hiểu lầm.

"Hiện chúng tôi đã yêu cầu anh trai cháu đưa các cháu về để xác minh và hỏi rõ tại sao đi như thế và có vấn đề gì hay không?", đại diện công an huyện Đà Bắc thông tin.