Nóng 24h: Áp giải lãnh đạo Công ty địa ốc Alibaba về trụ sở công an lúc rạng sáng

Áp giải Chủ tịch và Tổng giám đốc địa ốc Alibaba về trụ sở lúc rạng sáng; Chuyển thông tin tài xế taxi vi phạm giao thông hơn 60 lần về phòng CSGT… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Rạng sáng nay (19/9), Cơ quan chức năng đã áp giải ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa Ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa Ốc Alibaba, em trai Luyện) cùng hàng trăm thùng tài liệu về trụ sở công an.

Theo ghi nhận, cơ quan chức năng từ Bộ Công an, Công an TP.HCM và lực lượng liên quan quận Thủ Đức phải phong tỏa, khám xét và làm việc tại trụ sở Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba suốt hơn 10 tiếng đồng hồ.

Hàng trăm thùng hồ sơ lần lượt được đưa về trụ sở công an

Lực lượng chức năng phải huy động 5 xe tải loại lớn để đưa về trụ sở. Đến 0h ngày 19/9, Nguyễn Thái Luyện cùng một số người có liên quan bị áp giải bằng xe cảnh sát về Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM. Sau đó, Nguyễn Thái Lĩnh cũng bị áp giải về trụ sở công an.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh.

Hiện các lực lượng liên quan đang tập trung làm rõ sai phạm của hai anh em Luyện – Lĩnh và đồng phạm. Công an kêu gọi ai là nạn nhân của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM) và công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Chuyển thông tin tài xế taxi vi phạm giao thông hơn 60 lần về phòng CSGT

Ngày 19/9, mạng xã hội chia sẻ thông tin một tài xế taxi ở Bắc Ninh bị phạt nguội tổng số tiền 67,2 triệu đồng với lỗi vi phạm “Không chấp hành hiệu lệnh đèn”, kèm theo đó là hình ảnh được cho là camera giám sát ghi lại được và chi tiết thời gian vi phạm, địa điểm vi phạm giao thông.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội thông tin việc tài xế ở Bắc Ninh bị phạt nguội 67,2 triệu đồng

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh (đơn vị lắp đặt các camera, quản lý, vận hành camera giám sát) cho biết, đây là thông tin có thật. Tuy nhiên, hiện nay lực lượng chức năng chưa xử phạt nguội đối với tài xế này.

“Chúng tôi ghi nhận một lái xe taxi ở Bắc Ninh thường xuyên vi phạm giao thông, cụ thể từ tháng 4/2019 đến nay, lái xe taxi BKS 99A-132xx đã vi phạm giao thông tới hơn 60 lần, với các lỗi chủ yếu là “không chấp hành hiệu lệnh đèn”, đỗ sai làn đường… Đây cũng là phương tiện có số lần vi phạm giao thông nhiều nhất ở Bắc Ninh”, ông Hùng thông tin.

Hiện, toàn bộ thông tin, hình ảnh về xe 99A-132xx vi phạm giao thông đã được chuyển về Phòng CSGT tỉnh Bắc Ninh. Lực lượng công an sẽ xác minh lái xe vi phạm và xử lý theo quy định.

Ông Hùng thông tin thêm, trong thời điểm tháng 9/2019, lực lượng chức năng chủ yếu là tuyên truyền, nhắc nhở người dân. Bắt đầu từ đầu tháng 10/2019, sẽ chính thức áp dụng hình thức xử phạt nguội.

Phát hiện cây gỗ sưa “khủng” nặng 1,6 tấn

Ông Đinh Văn Ble – Phó Chủ tịch UBND xã Krong (huyện Kbang, Gia Lai) cho biết: Ngày 13/9, anh Đinh Thơi (SN 1984) cùng 11 hộ dân khác trong làng Sinh dùng cây sắt đi tìm gỗ quí dọc thượng nguồn sông Ba. Chiều cùng ngày, anh Thơi dùng cây sắt đâm xuống cát thì nghe tiếng “cộp”, hơn chục người đào lên kiểm tra là gỗ sưa có đường kính khoảng 30cm, dài 8m, nặng khoảng 1,6 tấn.

Quanh vị trí cây gỗ sưa "khủng" vừa được tìm thấy, người dân tiếp tục đào hàng trăm cái lỗ sâu xuống gần 2m để tìm gỗ sưa

Người dân không báo với chính quyền mà gọi điện cho một người tên Đ ở thị trấn Kbang để bán. Ông Đ trả cho 12 hộ dân 600 triệu đồng, nhưng nhiều người sau đó loan tin cây gỗ sưa này đã được ông Đ bán lại cho mối khác được hơn 5 tỉ đồng.

“Thời điểm phát hiện cây gỗ sưa là 17h chiều, chỉ 2 tiếng sau thì đã có người về mua, sau đó dùng cần cẩu để đưa cây gỗ lên. Sau đó cắt khúc nhỏ mang đi” – Anh Thơi, người tìm thấy cây gỗ sưa "khủng" chia sẻ.

Ông Trương Thanh Hà – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kbang cho biết nhận được thông tin, đơn vị đã xuống kiểm tra nhưng “không thấy”. Hiện Hạt đang yêu cầu kiểm lâm địa bàn báo cáo bằng văn bản để có hướng xử lý.

Nhiều lo ngại quanh bức phù điêu Lạc Long Quân – Âu Cơ tạc trên vách núi

Mới đây, tỉnh Bình Định đã tổ chức gặp mặt để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các cựu lãnh đạo địa phương này về công trình phù điêu Lạc Long Quân – Âu Cơ tạc trên vách núi Bà Hỏa (TP.Quy Nhơn). Đa số các cựu lãnh đạo đều trân trọng ý tưởng xây dựng bức phù điêu vách núi độc đáo, nhằm tri ân cội nguồn, giống nòi Rồng - Tiên của các vị lãnh đạo đương nhiệm.

Phối cảnh bức phù điêu

Tuy nhiên, các bậc lãnh đạo “tiền bối” cũng đã thẳng thắn chỉ ra nhiều bất cập của công trình, đặt ra nhiều mối lo ngại về ý tưởng chủ đề, kinh phí, bối cảnh xây dựng phù điêu. PV Tiền Phong đã có buổi trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Tấn Hiểu (74 tuổi, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cựu Bí thư Thành ủy Quy Nhơn) về công trình tiền tỷ này.

Tại buổi trao đổi, ông Nguyễn Tấn Hiểu (74 tuổi, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cựu Bí thư Thành ủy Quy Nhơn) đã nêu lên 4 vấn đề địa phương cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thực hiện công trình này: Chất liệu đá của núi Bà Hỏa; Việc điêu khắc công trình tại đây sẽ gây mất an toàn giao thông; Bố cục của bức phù điêu chưa phù hợp; Kinh phí để triển khai công trình này sẽ phát sinh ra lớn hơn chứ không dừng ở con số 86 tỷ đồng.