Nỗi đau xé lòng cả gia đình tử nạn vì xe tải

Thứ Tư, ngày 30/05/2018 08:15 AM (GMT+7)

Thấy vợ có dấu hiệu chuyển dạ, người chồng nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc đưa vợ đến bệnh viện chờ sinh. Trên đường đi, chiếc xe máy do người chồng điều khiển bất ngờ bị xe tải chạy ngược chiều tông phải. Cú va chạm mạnh đã cướp đi sinh mạng của hai vợ chồng trẻ và đứa con chuẩn bị chào đời.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.Thạch

Tai nạn thương tâm

Nhiều ngày sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người trong một gia đình tử vong, hàng trăm người thân, bạn bè trong gia đình đã đến đưa tiễn vợ chồng anh Nguyễn Khắc Khoa (30 tuổi) và chị Nguyễn Thị Nguyệt (26 tuổi) cùng đứa con chuẩn bị chào đời (trú ở xóm 8, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về nơi an nghỉ cuối cùng trong nỗi đau xé lòng.

Tại tang lễ, nhiều người đã không cầm được nước mắt trước di ảnh của hai nạn nhân xấu số. Khung cảnh tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Nhi (mẹ chồng chị Nguyệt). Nỗi đau quá lớn khiến bà Nhi ngã qụy, ngất lịm nhiều lần. Người thân trong gia đình phải cắt cử người luân phiên túc trực, giúp đỡ bà. Lúc tỉnh táo, bà lại nhờ người dìu ra phía quan tài, khuôn mặt khắc khổ, hốc hác, bà gào khóc, gọi tên con trai, con dâu và đứa cháu nội chưa kịp chào đời trong đau đớn. Sự ra đi đột ngột của vợ chồng anh Khoa là một cú sốc lớn, mà đến tận bây giờ người thân trong gia đình vẫn chưa tin đó là sự thật.

Lau vội những giọt nước mắt, một người thân của chị Nguyệt buồn bã cho biết, vợ chồng chị Nguyệt mới cưới nhau được khoảng một năm. Cuối năm 2017, khi biết vợ có tin vui, anh Khoa đã sắm sửa bỉm, sữa, tã lót… để chào đón cháu nhỏ. Sáng 22/5, thấy vợ chuyển dạ, kêu đau, anh Khoa liền gói ghém đồ đạc, chở vợ xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn để chờ sinh. Nào ngờ, vừa rời nhà được một đoạn thì cả gia đình gặp nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 22/5, tại địa bàn xã Vân Diên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Chiếc xe tải mang BKS 36C-03671 do anh Nguyễn Tiến Sỹ (29 tuổi, ngụ xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển, chạy hướng Nam Đàn - Thanh Chương sau khi va chạm với một ô tô chạy cùng chiều đã mất lái, tông thẳng vào chiếc xe máy mang BKS 37K4- 0160 do ông Lê Văn Qúy (ở xã Vân Diên) điều khiển đang chạy ngược chiều, làm nạn nhân bị thương nặng. Tiếp đó, xe tải lại tông vào xe máy mang BKS 37V3- 0227 do anh Khoa cùng vợ đang đang chạy ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến chị Nguyệt tử vong tại chỗ. Anh Khoa bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Về phía chị Nguyệt, sau khi phát hiện tử vong, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu với hi vọng có thể phẫu thuật cứu lấy cháu bé đang trong bụng mẹ. Thế nhưng, hi vọng cuối cùng vụt tắt, cháu bé đã mãi mãi ra đi cùng bố mẹ khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời…

“Buổi sáng, trước lúc ra đi vợ chồng Nguyệt còn cười nói vui vẻ, còn dặn tôi ở nhà đi chợ mua cái gì ngon để trưa về ăn. Trường hợp, vợ có sinh thì đưa vào bệnh viện tẩm bổ. Vậy mà chỉ ít tiếng đồng hồ sau, cả hai vợ chồng cùng cháu bé chưa nhìn thấy mặt trời đã phải nằm trong quan tài lạnh lẽo. Nỗi đau lớn này gia đình tôi biết gánh thế nào đây", bà Nhi nói.

Nỗi đau người ở lại

Anh Khoa và chị Nguyệt lớn lên trong cùng một xã. Họ đến với nhau sau một thời gian dài tìm hiểu, trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Nhiều năm nay, Khoa làm việc tại đoàn địa chất 155, vì đặc trưng công việc nên anh thường xuyên phải xa nhà. Vui mừng vì biết vợ sắp sinh, anh Khoa đã xin nghỉ phép để về nhà chăm sóc, động viên vợ.

Trong 5 người con của bà Nguyễn Thị Huynh (mẹ ruột chị Nguyệt) thì chị Nguyệt là con út và cũng là người may mắn nhất khi lấy chồng gần nhà. Những người con khác đều lập gia đình và làm ăn xa nhà. Biết mẹ cô đơn buồn tủi nên hàng ngày, chị Nguyệt vẫn dành thời gian qua lại thăm bố mẹ. Do vậy, vợ chồng bà Huynh cũng an ủi được phần nào.

Sáng 22/5, biết tin vợ chồng con gái đến bệnh viện chờ sinh nở, bà Huynh mừng quýnh, chuẩn bị đồ đạc lên phụ giúp con. Thế nhưng, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, khi đang đi chợ sắm đồ thì bà Huynh nhận được hung tin vợ chồng con gái tử nạn khi tham gia giao thông. Nghe tin dữ, bà Huynh ngã quỵ. Mới đây thôi, vợ chồng con gái còn sang ăn cơm, trò chuyện cùng bà. Vậy mà…

“Vợ chồng chú Khoa được tiếng ăn ở hiền lành, sống rất tình cảm, chưa bao giờ xảy ra xích mích với ai. Mỗi lần đi làm xa về, dù thời gian rất ngắn ngủi nhưng chú ấy vẫn thường xuyên qua nhà hàng xóm chơi, thăm hỏi rất tận tình. Vừa rồi, chú Khoa mới về được mấy ngày để chuẩn bị chào đón niềm vui mới thì gặp họa. Bà con xóm giềng ai nấy đều tiếc thương. Vợ chồng chú ấy còn quá trẻ, con lại chưa kịp chào đời...”, bà Lan (hàng xóm của anh Khoa) thở dài.