Thông tin gây sửng sốt vụ xe tải gây tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng

Thứ Năm, ngày 17/05/2018 08:32 AM (GMT+7)

Chiều 16-5, Công an tỉnh Lâm Đồng và Sở GT&VT Lâm Đồng đã hoàn tất công tác giám định kỹ thuật chiếc xe tải gây tai nạn khiến 5 người chết, 2 người bị thương vào sáng ngày 14-5 vừa qua trên QL20, đoạn qua xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định hệ thống lái, phanh xe tải BKS 49C – 150.90 do tài xế Trần Trọng Tình (28 tuổi), quê Kỳ Anh (Hà Tĩnh), điều khiển gây tai nạn thảm khốc vẫn hoạt động bình thường. Thời điểm chiếc xe gây tai nạn không bị mất lái, mất phanh.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Vào thời điểm các kỹ thuật viên tiến hành giám định, phanh tay của xe tải đã được kéo, cần số đang ở vị trí N (không cài số). Lúc xảy ra tai nạn, xe tải BKS 49C – 150.90 chở 19 tấn hàng hóa (phân đạm), trong khi tải trọng cho phép là 14 tấn.

Trước đó, tại buổi làm việc với Ủy ban ANGT Quốc gia, ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở GT&VT Lâm Đồng nhận định, có thể sau khi xảy ra va chạm tại khu vực thôn K’Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, với xe ôtô 49C-115.64 do tài xế Nguyễn Phi Châu Lộc (26 tuổi), ngụ tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng điều khiển cùng chiều, tài xế Trần Trọng Tình đã tăng tốc để rời khỏi hiện trường, sau đó tiếp tục va chạm với xe ôtô 49X-3099, do anh Trần Văn Trường (35 tuổi), ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương

Khi tới gần ngã 3 thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, xe tải 49C – 150.90 lại gây tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Tài xế không dừng xe lại mà vẫn điều khiển xe chạy tiếp.

“Có thể tới khu vực chợ Phi Nôm, tài xế bẻ lái để tránh chướng ngại vật thì xảy ra lật xe, trượt dài trên mặt đường và gây tử vong 4 người nữa, kể cả lái xe. Vị trí gây tai nạn ban đầu và điểm xe bị lật cách nhau khoảng 2,5-3km”, ông Trương Hữu Hiệp nói.

Hệ thống phanh xe được ghi nhận là hoạt động bình thường

Hậu quả của vụ tai nạn thảm khốc trên khiến 5 người tử vong, gồm tài xế Trần Trọng Tình, bà Đặng Thị Hương (68 tuổi), tạm trú xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, bà Nguyễn Thị Bạch Phượng (66 tuổi), trú xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, bà Nguyễn Thị Bé, ngụ phường 8, TP Đà Lạt và ông Phan Văn Phước (57 tuổi), trú tại TP Đà Lạt. Hai người bị thương nặng là ông Hà Tấn Tri (53 tuổi) và bà Nguyễn Thị Mộng Hoa (63 tuổi), đều ngụ tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.