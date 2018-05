Quặn đau chồng đưa vợ đi sinh bị xe tải tông chết

Khoảng 7h20 ngày 22/5, tại Km 35+500, QL46 (thuộc địa phận xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), xe tải BKS 36C-036.71 do anh Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1989, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) điều khiển đã lấn làn, va chạm với xe máy BKS 37K4-0160 do ông Lê Vĩnh Quý (SN 1956, trú ở xã Vân Diên, huyện Nam Đàn và xe máy BKS 37V3-0227 do anh Nguyễn Khắc Khoa (SN 1989) điều khiển, chở theo vợ đang mang bầu là chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1993, cùng trú ở xóm 8, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Vụ tai nạn khiến ông Quý bị thương, anh Khoa và chị Nguyệt cùng đứa con chưa kịp chào đời tử vong.