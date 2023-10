Nổ mìn thi công cao tốc gây nứt nhà, nhiều hộ dân bất an

Thời gian gần đây, hàng chục hộ dân ở xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Nghệ An luôn phải sống trong cảnh bất an, lo lắng bởi hoạt động nổ mìn thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Nhiều nhà dân xung quanh khu vực thi công đã xuất hiện các vết nứt, lún... ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Khu vực thi công, nổ mìn cách nhà dân khoảng hơn 100m.

Ngôi nhà 2 tầng của ông Đoàn Trọng Hải (trú xóm 2, xã Diễn Phú) mới xây dựng năm 2019. Do ở gần khu vực nổ mìn, thi công cao tốc nên nhà đã xuất hiện các vết nứt ở tường, nền nhà. “Tường nhà bị rạn nứt nhiều điểm. Nhiều viên gạch ở tầng 2 cũng đã bị nứt, hư hỏng. Chúng tôi rất mong muốn các đơn vị liên quan sớm hỗ trợ, khắc phục và có biện pháp thi công đảm bảo an toàn, giúp người dân an tâm trong cuộc sống”, ông Hải chia sẻ.

Ông Hải cho hay, từ khi có dự án cao tốc đi qua địa phương, bà con nơi đây cũng đồng tình, hỗ trợ và tạo điều kiện cho đơn vị thi công. Nhưng quá trình thi công nổ mìn làm đường, nhiều hộ dân đã bị ảnh hưởng, gây nứt nhà ở. Việc nổ mìn còn khiến đất đá bay xuống khu dân cư rất nguy hiểm.

Nền gạch bị nứt, hư hỏng

Bà Phan Thị Công (xóm trưởng xóm 2, xã Diễn Phú) cho biết, trong xóm có hơn 60 hộ dân bị ảnh hưởng, đến thời điểm này chỉ mới kê khai được 43 hộ. “Những gia đình cách khu vực thi công khoảng 100 – 150m bị ảnh hưởng nhiều. Vừa qua, các hộ dân đã được mời ra UBND xã họp, thống kê thiệt hại”, bà Công nói.

Xóm trưởng xóm 2 cho hay, các hộ dân đều kiến nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công và chính quyền địa phương, cơ quan chức năng có biện pháp kịp thời, khắc phục hậu quả và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Mảng nứt chằng chịt ở nhà cũ của ông Hải

Qua tìm hiểu, khu vực thi công, nổ mìn ảnh hưởng đến nhà dân tại lý trình km438+500 – km438+681,2 (đồi Xuân Dương, xã Diễn Phú) thuộc gói thầu XL-03, dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, do Tập đoàn Cienco 4 thi công.

Đại diện Ban điều hành dự án hầm Thần Vũ (thuộc Tập đoàn Cienco4) cho biết, do điều kiện thực tế thi công hiện trường, nhà ở và các công trình kiến trúc của người dân xung quanh đồi Xuân Dương nằm quá gần, trong phạm vi ảnh hưởng của công tác nổ mìn nên không tránh khỏi rạn nứt, tiếng ồn, đá văng dù nhà thầu đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến tài sản, sức khỏe, tính mạng của các hộ dân.

Nhiều vết nứt dài ở tường nhà dân

Ông Nguyễn Quốc Việt – Giám đốc Công ty CP đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp dự án) thông tin, phía đơn vị đã nhận được phản ánh của người dân. Chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị bảo hiểm tiến hành giám định tổn thất để lập dự toán xử lý khắc phục.

“Phía đơn vị bảo hiểm đã tính toán bồi thường cho dân. Có 8 hộ dân đồng ý phương án bồi thường, còn lại một số hộ chưa đồng thuận. Công ty cam kết chịu trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu, đơn vị bảo hiểm và các bên liên quan bồi thường, hỗ trợ, khắc phục các tổn thất do ảnh hưởng thi công tuyến đường cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt theo đúng quy định của pháp luật”, ông Việt cho hay.

Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dài khoảng 50km, đi qua hai tỉnh Nghệ An (44,4km) và Hà Tĩnh (4,9km). Công trình được khởi công tháng 5/2021, dự kiến hoàn thành tháng 5/2024. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 11.150 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhà đầu tư huy động khoảng 5.090 tỷ đồng và nguồn vốn Nhà nước tham gia hơn 6.060 tỷ đồng. Hiện nay, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm hoàn thành gói thầu theo tiến độ hợp đồng ngày 22/5/2024 theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải.

