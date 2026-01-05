Xảy ra vụ nổ nghi do pháo tại Phúc Thọ, Hà Nội khiến 3 người thương vong

Chiều 5/1, trên địa bàn xã Phúc Thọ (Hà Nội) xảy ra vụ nổ nghi do sản xuất pháo hoa tự chế, gây cháy nhà dân, khiến nhiều người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà dân ở xóm Đình, thôn Triệu Xuyên 2 (xã Phúc Thọ). Người dân khu vực cho biết trước thời điểm phát cháy đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp.

Ngay sau ghi nhận được tin báo, Công an xã Phúc Thọ phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức dập lửa.

Lực lượng chức năng cùng người dân đưa các nạn nhân trong vụ nổ nghi do pháo tại Phúc Thọ, Hà Nội đi cấp cứu (hình ảnh cắt từ clip).

Đến khoảng 16h30, đám cháy được khống chế. Vụ cháy xảy ra tại tầng 2 của ngôi nhà 2 tầng, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 10 mét vuông. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân sản xuất pháo hoa tự chế dẫn đến phát nổ, gây cháy.

Thông tin ban đầu, vụ việc khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.