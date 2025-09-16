Những thủ thuật của cựu Tổng Giám đốc SJC “rút ruột” tài sản Nhà nước

Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC; bán vàng miếng SJC bình ổn giá, được chủ động xác định giá vàng miếng SJC, bị can Hằng cùng đồng phạm, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện các hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty SJC 107.459.725.148 đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11.670.551.548 đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là 95.789.173.600 đồng.

Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng.

Cụ thể, từ khoảng tháng 10/2021 đến tháng 9/2024, bị can Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc Công ty SJC, bàn bạc, trao đổi thống nhất và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại xưởng vàng Tân Thuận, trụ sở chính Công ty SJC tại TP Hồ Chí Minh, SJC Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh miền Trung, thực hiện các hành vi trái quy định của NHNN, NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Công ty SJC, chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Về hành vi tham ô tài sản, với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, bị can Hằng lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc Công ty SJC, đã thực hiện hành vi sai phạm như, chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc và Trần Tấn Phát, Phó Giám đốc xưởng vàng, lập tờ trình khống, nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng; chỉ đạo Trần Hiền Phúc, kế toán trưởng Công ty SJC căn cứ vào tờ trình khống, soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào quá trình gia công; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/sản phẩm và báo cáo NHNN tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng (trị giá 8.400.161.548 đồng). Trong đó, bị can Hằng chiếm hưởng 85,8521 lượng vàng trị giá 6.622.261.548 đồng.

Đồng thời, bị can Hằng chỉ đạo để Hoàng Lệ Huê, Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung lập khống, làm lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt số tiền 3.270.390.000 đồng của Công ty SJC Chi nhánh Miền Trung. Riêng phi vụ này bị can Hằng chiếm hưởng 2.158.400.000 đồng. Tổng số tiền bị can Hằng cùng đồng phạm chiếm đoạt là 11.670.551.548 đồng, trong đó Hằng chiếm hưởng 8.780.661.548 đồng.

Bị can Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Tổng Giám đốc Công ty SJC thực hiện các hành vi mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Phó Giám đốc xưởng vàng Trần Tấn Phát, đồng thời chỉ đạo Giám đốc xưởng vàng Mai Quốc Uy Viễn cùng Trần Tấn Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho NHNN, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định của NHNN, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 74.862.640.000 đồng, hưởng lợi trái phép 64.124.550.000 đồng; chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 15.194.313.600 đồng, hưởng lợi 6.603.532.800 đồng.

Chưa dừng lại, bị can Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng; Hoàng Lệ Huê, Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung và Trần Ngọc Minh Thư, Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC, chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái với quy định của NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Từ ngày 14/6/2024 đến ngày 27/8/2024, SJC Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh Miền Trung và Phòng Kinh doanh vàng đã lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 5.732.220.000 đồng, hưởng lợi tiền chênh lệch 7.242.080.000 đồng, trong đó Hằng hưởng lợi cá nhân 2.854.550.000 đồng. Tổng cộng, hành vi của bị can Hằng gây thiệt hại tài sản Nhà nước 95.789.173.600 đồng, Hằng hưởng lợi cá nhân 73.582.632.800 đồng.