Cựu Tổng giám đốc vàng SJC qua mặt giám sát NHNN, 56 lần dập vàng miếng lậu

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC).

Theo quy định, Công ty SJC được sản xuất, gia công lại vàng miếng móp méo khi được sự chấp thuận của NHNN về khối lượng, thời gian của từng đợt gia công; chịu sự giám sát chặt chẽ của NHNN trong quá trình sản xuất, gia công đảm bảo khối lượng được phép gia công.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, NHNN đã thành lập Tổ giám sát để giám sát toàn bộ quá trình gia công vàng miếng SJC tại Xưởng vàng Tân Thuận. Tổ giám sát gồm 4 thành viên, được phân công thực hiện nhiệm vụ khác nhau, giám sát trực tiếp, qua camera và tất cả các khâu thực hiện gia công vàng miếng.

Bà Lê Thúy Hằng. Ảnh: Báo Đầu tư

Dù NHNN giám sát chặt 12 bước gia công vàng miếng, nhưng lợi dụng sơ hở của Tổ giám sát, cựu TGĐ SJC Lê Thúy Hằng và đồng phạm vẫn “qua mặt”, đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng SJC trái quy định rồi bán ra thị trường, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Chiêu “qua mặt” Tổ giám sát

Cụ thể, tháng 10/2021, Trần Tấn Phát (PGĐ Xưởng vàng) gặp, bàn bạc, thống nhất với cựu TGĐ SJC Lê Thúy Hằng về việc mua vàng nguyên liệu bên ngoài để đưa vào sản xuất vàng miếng SJC trái quy định. Cáo buộc cho rằng, các bị can thực hiện chiêu thức cực kỳ tinh vi như sau:

Bà Hằng là người chịu trách nhiệm cung cấp nguồn vàng nguyên liệu để đưa cho Phát. Sau đó Phát trao đổi với Mai Quốc Uy Viễn (giám đốc xưởng vàng), Đoàn Lê Thanh (tổ trưởng Tổ nấu vàng), Trương Công Ánh (Tổ trưởng Tổ ép bao, đóng số seri), Võ Hữu Phú (Tổ trưởng Tổ cắt tỉa) thống nhất sản xuất vàng SJC trái quy định.

Để có nguồn vàng, bà Hằng liên hệ mua của chủ tiệm vàng Kim Sang 2.185 lượng vàng nguyên liệu với giá hơn 128 tỷ đồng. Bà Hằng còn thu gom vàng nguyên liệu từ chủ tiệm vàng Công Yến tổng số 88 lượng với giá 6,1 tỷ đồng. Tất cả số vàng trên cựu TGĐ SJC giao lại cho cấp dưới để thực hiện sản xuất vàng miếng SJC trái phép.

Theo cáo buộc, trước khi Tổ giám sát xuống xưởng, Phát đưa vàng nguyên liệu mua bên ngoài vào cho Thanh nấu, đổ thỏi vàng nguyên liệu này rồi cất giấu trong thùng axit.

Khi Tổ giám sát bàn giao vàng để nấu theo đợt của NHNN, Thanh chờ đến thời điểm đổ thỏi, cán phá, cán tinh nhưng báo bị lỗi, không đạt tiêu chuẩn và hàm lượng vàng phải nấu lại. Khi không có Tổ giám sát kiểm tra trực tiếp, Thanh đã đưa thỏi vàng nguyên liệu vào cán phá, cán tinh và thực hiện quy trình như gia công vàng móp méo.

Đến giai đoạn cắt tỉa, Phú chỉ đạo nhân viên thực hiện kiểm tra hàm lượng vàng, cắt, tỉa, sấy, lau miếng vàng đạt tiêu chuẩn, đủ số lượng theo đơn gia công trong ngày rồi chuyển qua Tổ dập định hình thực hiện dập mà không theo dõi số lượng dập là bao nhiêu. Đến khu vực đóng số, ép bao, Ánh đóng số seri trái quy định…

Kết thúc buổi gia công vàng móp méo, Tổ giám sát ra về, Ánh đưa số vàng miếng sản xuất trái quy định đã cất giấu trước đó cho Phát. Phát giao vàng lại cho cựu Tổng giám đốc SJC để bà Hằng bán cho các tiệm vàng trên địa bàn TPHCM và một phần gửi bán qua bà Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) dưới hình thức gửi bán vàng của người quen.

Kết quả điều tra cho thấy, lợi dụng việc được NHNN giao gia công vàng miếng SJC móp méo, từ ngày 10/8/2022- 21/2/2024, cựu TGĐ SJC Lê Thúy Hằng đã 56 lần giao vàng nguyên liệu cho cấp dưới để tổ chức sản xuất thêm 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định nhằm bán ra ngoài hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước hơn 74 tỷ đồng.

Sau khi bán hưởng chênh lệch, bà Hằng được hưởng lợi hơn 64 tỷ đồng; Trần Tấn Phát hưởng lợi hơn 6,1 tỷ đồng. Các bị can khác hưởng lợi từ 600 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng.