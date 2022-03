Những hình ảnh đầu tiên về vụ bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng

Thứ Năm, ngày 24/03/2022 21:08 PM (GMT+7) Chia sẻ

Khi Công an vào nhà mời đi cho đến lúc đến trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Phương Hằng tỏ ra thất thần, mệt mỏi, tuyệt vọng và chấp nhận, không có lời lẽ hay hành vi phản đối, chống đối nào.

Như Báo CAND đã đưa tin, tối 24/3, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân" theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định này.

Việc thực hiện lệnh bắt được tiến hành tại nhà riêng của bà Nguyễn Phương Hằng ở số 6 Nguyễn Thông, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. 20h07 phút, một chiếc xe 7 chỗ chở một số người mặc thường phục vào cổng nhà số 6. Cổng đóng lại ngay khi xe vào. Bà Nguyễn Phương Hằng được đưa ra khỏi nhà bằng xe màu trắng.

Nhà riêng của bà Nguyễn Phương Hằng ở số 6 Nguyễn Thông, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

20h10 phút, CSCĐ và CSTT Quận 3 đã được tăng cường quanh khu vự nhà bà Nguyễn Phương Hằng. Một xe tải nhỏ chở rào chắn được điều đến.

Từ 20h16 phút, hàng rào đã được CSGT và CSTT thiết lập 2 đầu đường Nguyễn Thông, đoạn ngã tư với Ngô Thời Nhiệm và ngã tư với Điện Biên Phủ để tránh người hiếu kỳ tụ tập gây mất trật tự an toàn xã hội.

Bà Nguyễn Phương Hằng nghe đọc lệnh bắt.

Vè mặt thất thần của bà Nguyễn Phương Hằng

Những người hiếu kỳ kéo đến trước cửa nhà bà Nguyễn Phương Hằng khi nghe ngóng được thông tin có vụ bắt giữ.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/nhung-hinh-anh-dau-tien-ve-vu-bat-giu-ba-nguyen-phuong-hang--i648102/