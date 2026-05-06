Những lỗi khi đổ xăng có thể khiến tài xế bị phạt

Cửa hàng xăng dầu được phân loại là "cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ" (theo Danh mục tại Phụ lục II, Nghị định 50/2024). Do đó, mọi quy định áp dụng cho "cơ sở nguy hiểm cháy nổ" đều mặc nhiên áp dụng cho cây xăng.

Những hành vi bị cấm đối với tài xế và khách hàng khi vào đổ xăng được quy định tại Nghị định 106/2025. Theo đó, nhà chức trách sẽ phạt tiền 20-25 triệu đồng với hành vi "sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt ở những khu vực có quy định cấm".

Ngoài ra, người vi phạm sẽ bị phạt tiền gấp đôi khi các hành vi này để xảy ra cháy, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người dân đổ xăng tại cây xăng trên Xa lộ Hà Nội, TP Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Trần

Nguồn lửa, nguồn nhiệt bao gồm ngọn lửa trần (bật lửa, diêm, nến), nhiệt độ cao từ hàn cắt kim loại, hoặc tia lửa từ ma sát... Thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt có thể kể đến các loại máy móc, đồ dùng điện (bàn là, bếp điện, lò nướng, máy sấy), thiết bị hàn cắt, hoặc các dụng cụ khác khi hoạt động tạo ra nhiệt độ đủ để làm cháy các chất dễ cháy.

Như vậy, việc hút thuốc, sử dụng bật lửa, diêm... ...và các thiết bị nêu trên có thể dẫn tới mức phạt 20-25 triệu đồng.

Ngoài ra, tại các trạm xăng thường có biển yêu cầu tắt máy xe khi nạp nhiên liệu. Petrolimex khuyến cáo việc tắt động cơ loại bỏ nguy cơ cháy nổ do tia lửa điện hoặc hơi xăng. Điều này đồng nghĩa, việc không tắt máy xe khi đổ xăng có thể bị xác định là hành vi "sử dụng thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt ở những khu vực có quy định cấm", với chung mức phạt tối đa tới 25 triệu đồng, hoặc gấp đôi nếu lỗi này gây ra hỏa hoạn.

Việc tắt máy xe khi bơm xăng còn giúp bảo vệ hệ thống nhiên liệu. Nếu để máy nổ khi tiếp nhiên liệu, áp suất trong hệ thống có thể khiến bộ kiểm soát hơi xăng (EVAP) gặp lỗi. Hậu quả là đèn "Check Engine" bật sáng, buộc bạn phải tốn thêm chi phí sửa chữa không đáng có.

Không đổ nhiên liệu quá đầy bình và luôn đóng chặt nắp bình sau khi đổ, cũng là các khuyến cáo an toàn được đưa ra.

Cửa hàng xăng dầu được tính là một cơ sở kinh doanh nên có yêu cầu nghiêm ngặt về đường thoát nạn cho người và phương tiện. Do đó, trong cả quy định cũ và hiện hành đều đề ra mức phạt với hành vi để vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông, vật dụng, thiết bị khác cản trở lối thoát nạn hoặc đường thoát nạn.

Điều này đồng nghĩa, nếu tài xế khi đổ xăng dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định gây cản trở lối ra vào hoặc đường lưu thông của phương tiện cứu hỏa tại cây xăng sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng, cao gấp 5 lần mức cũ (1-2 triệu đồng).

Bỏ quy định xử phạt hành vi dùng điện thoại ở cây xăng

Khoản 3, Điều 35 của Nghị định 144 trước đây đề ra mức phạt tiền 3-5 triệu đồng với hành vi sử dụng thiết bị điện tử ở nơi có quy định cấm. Đây là lý do nhiều cây xăng cấm khách hàng xử dụng điện thoại di động khi mua nhiên liệu.

Song Nghị định 106 đã bỏ "thiết bị điện tử" ra khỏi danh sách các đồ vật bị cấm sử dụng ở trạm xăng. Thực tế, nhiều cây xăng hiện vẫn giữ biển cấm này, khiến nhiều khách hàng còn lăn tăn: Vậy là bị cấm hay không bị cấm?

Giải đáp điều này, luật sư Vũ Tiến Vinh cho hay, với quy định mới tại Nghị định 106 chính thức hiệu lực từ 1/7/2025 thì người dân được sử dụng điện thoại tại cây xăng và điện thoại cũng không bị coi là nguồn cháy nổ.

Theo luật sư, trên thực tế, hầu hết các cây xăng hiện nay đều chấp thuận thanh toán qua quét mã QR trên điện thoại di động và cũng chưa ghi nhận sự việc cháy nổ do sử dụng điện thoại.