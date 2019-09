Những clip khiến dân mạng “dậy sóng” và cái kết của người trong cuộc

Thứ Ba, ngày 24/09/2019 19:00 PM (GMT+7)

Tự tay đăng tải clip lên mạng xã hội hoặc bị người khác quay lại, nhiều người đã nhận cái kết “đắng” trước sự công kích khó lường của cộng đồng mạng.

Tin nóng Sự kiện:

Không chỉ vụ chủ cửa hàng bán giày chửi bới nhân viên thậm tệ mới đây, mà trước đó còn có nhiều vụ việc khác như phụ huynh mạt sát giáo viên, nữ công an hành hung nhân sân bay, chồng võ sư đánh vợ dã man, nguyên viện trưởng VKS ấu dâm,…

Phụ huynh mạt sát thầy giáo, bắt đền chiếc quần cho con

Hồi cuối năm 2018, một người dùng mạng xã hội Facebook đã đăng tải lên trang cá nhân clip quay cảnh chính người này truy hỏi một thầy giáo về chiếc quần của con gái, kèm dòng mô tả: “Một người thầy biến chất ở Trường Trần Huỳnh (Bạc Liêu)”. Theo đó, nữ phụ huynh yêu cầu thầy giáo phải tìm lại được chiếc quần cho con, hoặc phải đền chiếc quần đó bằng tiền.

Dòng xin lỗi của nữ phụ huynh.

Chỉ sau khoảng 8 giờ đăng tải clip lên Facebook, đoạn clip đã thu hút hơn nửa triệu lượt xem cùng hàng chục ngàn bình luận, chia sẻ. Điều đáng nói là chính phụ huynh này tự đăng tải clip lên trang Facebook cá nhân, nhưng sau đó đã bị cộng đồng mạng “ném đá” ngoài dự đoán.

Khi đó, đa phần ý kiến của cư dân mạng là lên án hành động của người phụ huynh khi thiếu tinh thần “tôn sư trọng đạo”, bất chấp mọi lời giải thích (do thấy chiếc quần trên bàn giáo viên, hỏi không học sinh nào nhận nên thầy đã đề nghị học sinh mang bỏ vào sọt rác) và một mực yêu cầu thầy giáo tìm lại quần hoặc đền chiếc quần, thậm chí là de dọa người thầy.

Trước sự công kích của cộng đồng mạng, sự vào cuộc của cơ quan chức năng, chủ tài khoản Facebook nói trên đã đăng đàn xin lỗi thầy giáo, nhà trường cùng cộng đồng mạng. Người thân của chủ tài khoản này cũng đại diện tham dự một buổi làm việc với các bên liên quan để nhận lỗi và gửi lời xin lỗi, đồng thời cho biết chủ tài khoản đã rất hoang mang, lo sợ - như một hình phạt xuất phát từ áp lực của cộng đồng mạng.

Nữ công an hành hung nhân viên sân bay

Sự vụ này từng gây “chấn động” mạng xã hội cách đây không lâu. Khác với vụ việc phụ huynh chửi thầy giáo, vụ việc này do một người có mặt tại hiện trường thấy bất bình nên quay lại và phát tán lên mạng xã hội.

Trong clip, nữ hành khách đã dùng nhiều lời lẽ thô tục để lăng mạ nữ nhân viên sân bay. Xem clip, cộng đồng mạng đã ngay lập tức tạo nên một làn sóng lên án kịch liệt, đẩy vụ việc lên cao trào.

Người đăng clip cho biết nữ đại úy đã xin lỗi.

Đáng chú ý là sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định nữ hành khách trong clip là một đại úy công an đang công tác tại quận Đống Đa, Hà Nội. Kết quả, nữ công an đã bị phạt hành chính 200.000 đồng, đồng thời bị đình chỉ công tác để điều tra. Để cộng đồng mạng không công kích cá nhân, nữ đại úy cũng đã gửi lời xin lỗi tới nữ nhân viên sân bay quay, đăng tải clip.

Clip nguyên viện trưởng VKS ấu dâm trong thang máy

Tối 1/4/2019, ông Nguyễn Hữu Linh - nguyên Viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng đi cùng thang máy với cháu C. để lên tầng 11 của chung cư Galaxy 9 (quận 4, TP.HCM). Trong thang máy chỉ còn cháu C. và Linh thì ông Linh có hành vi dùng tay phải sờ vào má, áp sát mặt mình vào mặt của cháu C.

Khi thang máy mở cửa thì ông Linh buông C. ra. Cháu C. vùng bỏ chạy suýt té thể hiện sự hoảng sợ và về kể ngay cho cha mẹ biết. Gia đình bé phẫn nộ và yêu cầu ban quản lý chung cư trích xuất ngay camera để tìm thủ phạm.

Cảnh nguyên Viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng ấu dâm trong thang máy.

Vụ án sau đó đã được khởi tối điều tra. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23/8/2019, VKSND quận 4 cho rằng, hành vi của Nguyễn Hữu Linh là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến nhân phẩm danh dự người dưới 16 tuổi, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương. Vì vậy cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.

Kết quả, HĐXX đã tuyên án 1 năm 6 tháng tù đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

Nữ tài xế nói “Con người không quan trọng” sau tai nạn giao thông

Giữa năm 2018, một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại diễn biến liên quan một vụ tai nạn giao thông. Khi công an phường có mặt tại hiện trường và yêu cầu đưa nam sinh này đi bệnh viện kiểm tra thương tích thì bị nữ tài xế này yêu cầu ở lại làm việc cho xong và nói: “Con người không quan trọng”.

Đoạn clip nhanh chóng được lan truyền. Thái độ của người phụ nữ trong clip khiến người xem tức giận, phản ứng gay gắt vì văn hóa ứng xử cũng như ý thức giao thông quá kém. Sau đó, tài xế trên xe ô tô chở người phụ nữ nói trên được xác định chính là Chánh Văn phòng Đảng ủy của một đơn vị ở Hải Phòng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Căn cứ tài liệu điều tra đã thu thập, cơ quan công an cho biết, nguyên nhân xảy ra va chạm là do nam sinh viên điều khiển xe máy điện không đi bên phải theo chiều đi của mình, không chú ý quan sát. Đối với nữ tài xế ô tô, người này điều khiển xe ô tô có đầy đủ giấy tờ hợp lệ nhưng cũng không đi đúng chiều đi của mình.

Dù lỗi gây ra vụ tai nạn là do hai bên, nhưng câu nói “Con người không quan trọng” của nữ tài xế đã khiến dân mạng phẫn nộ và công kích mạnh mẽ trong thời gian dài.

Nữ chủ cửa hàng bán giày dép chửi bới, tát nhân viên

Ngày 20/9, tại một cửa hàng kinh doanh giày dép trên đường Nguyễn Quý Đức (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội), bà L.N - chủ cửa hàng đã chửi bới, tát nữ sinh tên H. (từng là nhân viên cửa hàng) khi cô gái này đến đề nghị được thanh toán tiền lương.

Đến ngày 21/9, một đoạn clip ghi lại hình ảnh chị L.N tát, dọa gọi giang hồ “đập” nữ sinh H. đã được lan truyền với tốc độ “chóng mặt” trên mạng xã hội. Nắm được thông tin, Công an phường Thanh Xuân Bắc đã triệu tập chị L.N và nữ sinh H. đến trụ sở làm việc. Sự việc sau đó được bàn giao cho Công an quận Thanh Xuân tiếp tục làm rõ.

Thư xin lỗi của chủ cửa hàng.

Sau nhiều ngày khóa trang Facebook cá nhân, nữ chủ cửa hàng nói trên đã mở lại và đăng tải bức tâm thư xin lỗi gửi đến cá nhân nữ sinh bị tát cùng dư luận. “Rất mong em H. tha lỗi cho tôi. Mong mọi người bỏ qua cho tôi. Và mong mọi người cho tôi có cơ hội sửa đổi và làm lại”, trích một phần tâm thư của bà L.N khi bị dân mạng công kích dữ dội.

“Trong lúc nóng giận, tôi đã không kiểm soát được hành động, đưa ra những lời nói gây ảnh hưởng đến các cấp chính quyền. Và những lời lẽ cũng như hành động đánh em H., những lời tôi phát ngôn về các mối quan hệ trong lúc nóng giận là những lời không thật. Chỉ là quá nóng giận nên tôi đã nói như vậy”, bà N. giải thích cho lời tuyên bố có “quen biết lớn” như trong clip.