Dịch COVID-19 tại Việt Nam tuần qua (29/11 - 5/12)

Tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 gia tăng, nhưng tỉ lệ xuất viện lên tới gần 52% so với số ca nhiễm mới.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +14.312 1.303.823 26.225 199 1 TP.HCM +1.491 478.309 18.260 69 2 Hà Nội +400 13.092 68 0 3 Cần Thơ +1.132 22.902 299 7 4 Tây Ninh +792 32.246 319 20 5 Sóc Trăng +775 18.396 124 6 6 Bà Rịa - Vũng Tàu +710 18.842 68 3 7 Đồng Tháp +690 25.108 347 5 8 Bình Thuận +648 19.926 152 4 9 Bến Tre +630 10.681 89 0 10 Bình Phước +547 10.277 22 1 11 Vĩnh Long +544 14.175 122 6 12 Khánh Hòa +465 15.521 120 1 13 Cà Mau +444 11.502 53 4 14 Bình Định +428 5.484 23 1 15 Bạc Liêu +398 16.102 143 1 16 Kiên Giang +394 22.248 285 17 17 Đồng Nai +355 89.461 837 12 18 Bình Dương +355 284.316 2.792 9 19 An Giang +350 24.267 460 19 20 Thừa Thiên Huế +305 5.195 12 1 21 Hậu Giang +295 6.615 16 0 22 Tiền Giang +257 25.414 598 10 23 Trà Vinh +212 9.204 42 1 24 Hà Giang +160 4.882 6 0 25 Bắc Ninh +113 5.321 14 0 26 Đắk Nông +102 2.967 9 0 27 Thanh Hóa +94 2.908 10 0 28 Hải Phòng +91 1.087 0 0 29 Long An +90 38.624 641 0 30 Hải Dương +88 1.141 1 0 31 Lâm Đồng +84 3.251 9 0 32 Quảng Ngãi +81 3.025 13 0 33 Đà Nẵng +78 6.504 74 0 34 Ninh Thuận +75 4.241 45 0 35 Quảng Nam +63 3.198 5 0 36 Quảng Ninh +62 837 1 0 37 Gia Lai +61 3.656 10 0 38 Hưng Yên +60 1.027 2 0 39 Nam Định +47 1.745 1 0 40 Phú Thọ +45 2.116 2 1 41 Thái Nguyên +35 737 0 0 42 Vĩnh Phúc +34 1.381 3 0 43 Phú Yên +31 3.907 34 0 44 Thái Bình +28 1.404 0 0 45 Quảng Bình +25 2.643 6 0 46 Hòa Bình +23 552 1 0 47 Yên Bái +21 204 0 0 48 Tuyên Quang +16 657 0 0 49 Kon Tum +13 446 0 0 50 Bắc Giang +12 7.045 15 0 51 Lạng Sơn +11 526 2 0 52 Hà Tĩnh +11 1.203 5 0 53 Sơn La +9 383 0 0 54 Lào Cai +9 227 0 0 55 Ninh Bình +5 255 0 0 56 Cao Bằng +5 195 1 1 57 Hà Nam +5 1.500 0 0 58 Quảng Trị +4 1.068 2 0 59 Lai Châu +2 38 0 0 60 Điện Biên +1 472 0 0 61 Bắc Kạn +1 27 0 0 62 Nghệ An 0 4.856 27 0 63 Đắk Lắk 0 8.284 35 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 05/12/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 127.926.746 Số mũi tiêm hôm qua 475.561

Tình hình dịch COVID-19 tuần qua (từ ngày 29/11 - 5/12) cho thấy, số ca nhiễm mới (F0) và tử vong nhìn chung đều tăng so với 3 tuần trước đó. Ngược lại, số trường hợp khỏi bệnh lại giảm nhẹ so với tuần gần nhất.

Cụ thể, tuần qua đã ghi nhận tổng cộng 97.879 ca nhiễm COVID-19 mới (trung bình gần 13.983 F0/ngày), 50.641 trường hợp khỏi bệnh (trung bình 7.234 trường hợp/ngày) và 1.378 trường hợp tử vong (trung bình 197 trường hợp/ngày).

Trong đó, số ca nhiễm cao nhất được ghi nhận là vào ngày 1/12 với 14.506 F0 và thấp nhất là vào ngày 3/12 với 13.661 F0. Nhìn chung, số ca nhiễm mới mỗi ngày không có nhiều biến động.

Xét theo địa phương, TP.HCM vẫn là nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất cả nước. Chẳng hạn vào ngày 5/12, TP.HCM công bố 1.491 F0, theo sau là Cần Thơ (1.132), Tây Ninh (792), Sóc Trăng (775), Bà Rịa - Vũng Tàu (710), Đồng Tháp (690), Bình Thuận (648),…

Sự biến động thể hiện rõ nhất khi xem biểu đồ số trường hợp xuất viện. Theo đó, ngày 29/11 và 30/11 lần lượt có tới 16.088 và 14.624 trường hợp xuất viện, nhưng tới ngày 1/12 chỉ có 2.074 trường hợp xuất viện. Tương tự, ngày 3/12 ghi nhận 13.258 người xuất viện nhưng liên tục 3 ngày liền kề tiếp theo có chưa tới 2.000 người/ngày.

Đáng chú ý là số trường hợp tử vong đã tăng trở lại mức trên dưới 200 trường hợp/ngày, cao nhất là ngày 2/12 với 210 trường hợp. So với số ca nhiễm mới trong cùng tuần, số trường hợp tử vong chiếm khoảng 1,4%, nhỏ hơn so với tỉ lệ gần 52% trường hợp khỏi bệnh theo cùng cách tính. So với cao điểm hôm 2/9, số trường hợp tử vong hiện tại cũng thấp hơn mặc dù số ca nhiễm hiện tại cao hơn khi đó.

Như vậy, tổng số trường hợp tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày 5/12 là 26.260 trường hợp, chiếm tỉ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong nói trên xếp thứ 33/234 vùng lãnh thổ; còn xét theo số ca tử vong trên 1 triệu dân thì xếp thứ 133/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 9/49 (xếp thứ 5 ở Đông Nam Á), số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ở Đông Nam Á).

