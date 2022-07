Nhiều vụ tai nạn, ô tô không có lỗi vẫn bị tạm giữ

CSGT và cả tài xế đều còn tâm lý e sợ Các nhà làm luật đã sử dụng từ “nghiêm cấm” để khẳng định và nhấn mạnh tính trái pháp luật của việc tạm giữ phương tiện giao thông khi người điều khiển không có lỗi. Mặc dù vậy, thực tế vi phạm này vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Tôi cho là nhận thức pháp luật của cán bộ xử lý TNGT có nơi còn hạn chế. Họ lo sợ rằng nếu trả xe thì khi cần gọi đến làm việc sẽ gặp khó khăn, sợ bên bị hại kiện cáo và cũng có lý do là giữ xe để giúp bên bị hại chắc ăn hơn trong việc bồi thường thiệt hại, đây là một dạng của hành vi tiêu cực. Để xảy ra tình trạng này, trách nhiệm trước hết thuộc về chỉ huy, lãnh đạo các đội, trạm, Phòng CSGT đã không quán triệt, chấn chỉnh khi có sai phạm xảy ra. Còn người dân thì có tâm lý e ngại, không biết phải khiếu nại, phản ánh với ai, cấp nào. Tôi cho rằng Bộ Công an nên tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Thông tư 63/2020 và bổ sung các chế tài với cán bộ, chiến sĩ vi phạm do lỗi cố ý. Ngoài ra, người bị vi phạm cũng nên phản ánh, thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện vụ án hành chính với các hành vi hành chính trái pháp luật. Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HẢI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Liên đoàn Luật sư Việt Nam. ------------------- Cần có biện pháp xử lý người “ngâm xe” trái quy định Pháp luật quy định rõ việc tạm giữ xe liên quan đến TNGT nhưng nhiều trường hợp đã xác định tài xế không có lỗi, cơ quan chức năng vẫn giữ xe hoặc đợi đến khi có đơn bãi nại; bên có lỗi thực hiện xong việc bồi thường thì mới cho tài xế/chủ xe lấy xe ra. Đây là cách hiểu và vận dụng pháp luật máy móc, không đúng tinh thần của luật. Cơ quan chức năng cần làm rõ tinh thần của Điều 10 Thông tư 63/2020 của Bộ Công an, tạo cơ chế xử lý linh hoạt nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân. Cần phải có sự kiểm tra, giám sát, nếu nhận thấy tình trạng thiếu trách nhiệm, ép người dân vào thỏa thuận không hợp lý, hay viện nhiều lý do để “ngâm xe”, vi phạm pháp luật thì phải có biện pháp xử lý cán bộ theo quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Luật sư NGÔ VIỆT BẮC, Đoàn Luật sư TP.HCM