Nhiều tỉnh miền Trung cấm biển, khẩn trương ứng phó bão số 5 Côn Sơn

Thứ Bảy, ngày 11/09/2021 15:04 PM (GMT+7)

Bão số 5 Côn Sơn đang gây mưa to, gió lớn nhiều nơi trên đất liền. Nhiều tỉnh miền Trung đã cấm biển và triển khai các phương án ứng phó trước khi bão đổ bộ.

Bão Côn Sơn đang gây mưa lớn trên đất liền

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay (11/9), bão số 5 Côn Sơn đang ở cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 5 Côn Sơn. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km.

Do ảnh hưởng của bão số 5 tại trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Đến 1 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4-5m; biển động rất mạnh.

Trên đất liền, từ nay đến ngày 13/9 ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 200-300mm, có nơi trên 350mm, Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Nhiều tỉnh cấm biển, khẩn trương ứng phó bão số 5

Quảng Ngãi: Sáng 11/9, UBND tỉnh ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các địa phương triển khai các biện pháp hạn chế người, phương tiện hoạt động trên đường trong thời gian bão số 5 Côn Sơn đổ bộ; tổ chức kiểm soát, điều tiết, hạn chế phương tiện đi vào vùng dự kiến bão ảnh hưởng.

Riêng các huyện Lý Sơn, Bình Sơn thông báo và không để người dân ra khỏi nhà, nơi cư trú kể từ 12 giờ ngày 11/9 để đảm bảo an toàn tính mạng cho đến khi hết gió mạnh (dưới cấp 6).

Công điện cũng nghiêm cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động. Đồng thời, tiếp tục rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc quay về bờ ngay để neo đậu an toàn. Tuyệt đối không để người lại trên tàu, thuyền, lồng bè khi có sóng, gió lớn.

Bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa ở huyện Hải Lăng. Ảnh: Báo Quảng Trị.

Quảng Trị: UBND tỉnh đã chuẩn bị sẵn phương án tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, trong đó, xây dựng kịch bản sơ tán, di dời người dân tại các vùng nguy cơ cao từ các dự án điện gió với 163 hộ/742 nhân khẩu.

Ngày 10/9, tỉnh yêu cầu các địa phương hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa; nghiêm cấm tất cả tàu thuyền, người dân ra khơi đánh bắt hải sản, không cho người dân ra các khu vực lồng bè nuôi trồng thủy sản, lán trại thi công. Trường hợp cần thiết phải thực hiện cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ nhu yếu phẩm tại các các điểm sơ tán tập trung, đảm bảo thực hiện nghiêm các nội dung, biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Thừa Thiên - Huế: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông báo cấm tàu thuyền ra khơi từ ngày 10/9; hướng dẫn đôn đốc các tàu đang hoạt động trên biển biết về diễn biến của bão, gió mạnh để chủ động phòng tránh.

Các địa phương, đơn vị khẩn trương hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, đảm bảo an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ. Xây dựng phương án ứng phó thiên tai với các tình huống dịch bệnh, tổ chức dự trữ đầy đủ thuốc chữa bệnh, hóa chất xử lý môi trường, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ cấp cứu.

Đà Nẵng: Sáng 11/9, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ban hành công điện khẩn cấp ứng phó với bão số 5 (Côn Sơn).

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, bão; sẵn sàng triển khai phương án sơ tán bảo đảm an toàn cho nhân dân, nhất là tại các khu vực dân cư đang sống ở những vùng trực diện với bão.

UBND các quận ven biển thông báo, yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định, tổ chức kéo tàu thuyền nhỏ, thuyền thúng lên bờ, hoàn thành trước 12 giờ ngày 11/9.

Tỉnh Quảng Nam đã cấm biển để đảm bảo an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Báo Quảng Nam.

Quảng Nam: UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương ven biển tổ chức nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 17h ngày 10/9; tiếp tục thông báo cho tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng di chuyển và vị trí của bão để chủ động di chuyển vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn, không đi vào phạm vi ảnh hưởng hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các địa phương chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân vùng ven biển, trên đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản. Kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè. Hoàn thành trước 18h ngày 11/9.

