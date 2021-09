Hoàn lưu bão số 5: 35 người đi rừng ở Huế vẫn mất liên lạc, nhiều nơi ở Quảng Nam bị cô lập

Chủ Nhật, ngày 12/09/2021 22:25 PM (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 (Conson) trong cả ngày hôm nay vẫn giữ nguyên vị trí và cường độ. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 gây mưa to đến rất to tại nhiều tỉnh Trung Trung bộ.

Áp thấp nhiệt đới đứng yên cả ngày

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 (Conson) vẫn tiếp tục đứng nguyên vị trí trong cả ngày hôm nay, 12/9. Vào 16h cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 9.

Sáng nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 7h đến 13h ngày 12/9) như: Đa Krông (Quảng Trị) 116mm, Phong Điền (Thừa Thiên Huế) 182.2mm, Thanh Khê (Thành phố Đà Nẵng) 156mm, Thăng Bình (Quảng Nam) 176mm, Bình Sơn (Quảng Ngãi) 171.8mm…

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5 sau suy yếu thành một vùng áp thấp nên chiều và đêm nay, 12/9, ở khu vực từ Đà Nẵng đến phía Bắc Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 (Conson) đứng yên cả ngày hôm nay, 12/9

Từ nay đến ngày 13/9, khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm;

Từ đêm nay đến ngày 14/9, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Nhiều nơi ở Phước Sơn, Quảng Nam bị cô lập

Trong khi đó, tại Quảng Nam, mưa lớn từ hôm qua đến sáng nay đã khiến nước sông dâng cao trên địa bàn huyện Phước Sơn, một số khu dân cư bị cô lập hoàn toàn. Trong đó, các khu dân cư thuộc thôn 5A, thôn 6 và thôn 7 cũ (xã Phước Lộc); thôn Trà Văn A cũ (xã Phước Kim) bị cô lập từ chiều tối qua (11/9) đến nay, việc tiếp cận của lực lượng chức năng gặp nhiều trở ngại.

Do vậy, chính quyền Phước Sơn tính đến phương án làm cáp dây tại thôn Trà Văn A cũ (xã Phước Kim) để tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết, giúp người dân ổn định đời sống trong điều kiện mưa lũ kéo dài nhiều ngày. Trước mắt, lực lượng chức năng địa phương chốt chặn tại các tuyến đường bị sạt lở, nguy cơ mất an toàn, tuyệt đối không cho người dân qua lại.

Mưa lũ từ nhiều ngày qua gây sạt lở tại các tuyến đường đi lên các xã vùng cao Phước Công, Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc. Đáng lo là cầu Đăk Met thuộc xã Phước Lộc bị ngập sâu, toàn bộ phương tiện và người không lưu thông được.

37 người đi rừng ở Huế vẫn mất liên lạc

Còn tại Thừa Thiên Huế còn 37 người vào rừng nhưng đến nay vẫn chưa liên lạc được. Cụ thể, từ trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền, huyện Nam Đông đã chỉ đạo các xã nắm tình hình người dân đi rừng để vận động trở về nhà, đảm bảo an toàn trong khi xảy ra thiên tai.

Hiện vẫn còn 45 người dân ở lại trong rừng và đã kết nối liên lạc được với 8 trường hợp, xác nhận an toàn. 37 người còn lại chủ yếu tập trung ở các xã: Thượng Quảng, Hương Hữu, Thượng Long…

Địa phương đã làm việc với người nhà của những trường hợp trên và được biết tất cả đều chuẩn bị đầy đủ lương thực để đi rừng trong nhiều ngày. Đây đều là những người có kinh nghiệm, có thể chủ động tự bảo vệ bản thân trong nhiều điều kiện thời tiết xấu. Các xã vẫn tiếp tục kết nối liên lạc với những trường hợp còn lại và sẽ có phương án triển khai lực lượng đi tìm kiếm nếu có dấu hiệu bất thường xảy ra.

Nguồn: https://anninhthudo.vn/hoan-luu-bao-so-5-conson-nhieu-noi-o-quang-nam-bi-co-lap-35-nguoi-di-rung-o-hue-van-mat-lien-lac-post480132.antd