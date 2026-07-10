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Nhiều phố Hà Nội ngập sâu, giao thông ùn tắc sau mưa lớn

Sự kiện: Thời sự

Từ 16h30 đến 18h30 hôm nay, Hà Nội mưa giông, nhiều tuyến phố ở phường Thanh Xuân, Hồng Hà, Thanh Liệt ngập sâu khoảng 50 cm, giao thông ùn ứ.

Nhiều phố Hà Nội ngập sâu, giao thông ùn tắc sau mưa lớn - 1

Phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, lúc 17h. Đây là một trong những điểm ngập quen thuộc của Hà Nội mỗi khi mưa lớn, có đoạn nước sâu hơn 50 cm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 17h45, qua ảnh vệ tinh, số liệu định vị giông sét và radar thời tiết, vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa tại các phường Yên Hòa, Gia Lâm, Bát Tràng, Thượng Cát, Đông Ngạc, Ô Diên, Dương Nội cùng các xã Hoài Đức, Sơn Đồng, Hồng Vân và có xu hướng mở rộng sang nhiều khu vực khác của Hà Nội.

Nhiều phố Hà Nội ngập sâu, giao thông ùn tắc sau mưa lớn - 2

Ôtô nối đuôi nhau di chuyển chậm qua đoạn ngập trên phố Nguyễn Huy Tưởng.

Tuyến phố có hai chiều lưu thông, song nhiều phương tiện vẫn nối đuôi lấn sang phần đường ngược chiều để tránh đoạn ngập.
Tuyến phố có hai chiều lưu thông, song nhiều phương tiện vẫn nối đuôi lấn sang phần đường ngược chiều để tránh đoạn ngập.
Nhiều xe thô sơ ngập quá nửa bánh, người dân phải dắt bộ khoảng 600 m mới đi qua được.
Nhiều xe thô sơ ngập quá nửa bánh, người dân phải dắt bộ khoảng 600 m mới đi qua được.

Nhiều phố Hà Nội ngập sâu, giao thông ùn tắc sau mưa lớn - 5

Tuyến phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân, nước tràn mặt đường, kéo dài cả trăm mét.

Nhiều phố Hà Nội ngập sâu, giao thông ùn tắc sau mưa lớn - 6

Con ngõ nhỏ dài khoảng một km của phố Yên Xá, phường Thanh Liệt nước dâng cao 30 cm. Khu vực này mây đen và mưa kéo dài từ 16h30.

Nhiều phố Hà Nội ngập sâu, giao thông ùn tắc sau mưa lớn - 7

Do hệ thống thoát nước quá tải, nước từ cống trào lên mặt đường, khiến tuyến đường ở phường Thanh Liệt thường xuyên ngập sau mỗi trận mưa lớn.

Nhiều phố Hà Nội ngập sâu, giao thông ùn tắc sau mưa lớn - 8

Đứng trước cửa hàng bánh trên phố Triều Khúc, anh Nguyễn Văn Vân, ở phường Thanh Liệt, cho biết lượng khách giảm đáng kể sau mỗi đợt mưa lớn. "Chỉ trong tuần này, tuyến phố đã ngập hai lần", anh Vân nói.

Nhiều phố Hà Nội ngập sâu, giao thông ùn tắc sau mưa lớn - 9

Nhiều xe chết máy, người dân đứng trú tại sảnh chung cư ven đường.

Nhiều phố Hà Nội ngập sâu, giao thông ùn tắc sau mưa lớn - 10

Phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, dài hơn 400 m nhưng ùn tắc kéo dài do nhiều phương tiện tránh ngập từ các tuyến đường lân cận. "Tôi mất gần 20 phút mới đi hết đoạn đường này", chị Nhung cho biết.

Nhiều phố Hà Nội ngập sâu, giao thông ùn tắc sau mưa lớn - 11

Đường Nguyễn Xiển, phường Thanh Xuân hướng vào nội đô bị ngập tại lối từ đường trên cao xuống hướng đi Ngã Tư Sở.

Nhiều phố Hà Nội ngập sâu, giao thông ùn tắc sau mưa lớn - 12

Đường Trần Quang Khải hướng đi cầu Chương Dương, phường Hồng Hà kẹt cứng, dòng phương tiện ùn tắc kéo dài hơn 2 km.

Đúng vào giờ tan tầm, mưa lớn khiến giao thông trên đường Nguyễn Trãi ùn ứ kéo dài. 18h50, đường Nguyễn Trãi đoạn qua công trường thi công vành đai 2,5 ùn tắc.
Đúng vào giờ tan tầm, mưa lớn khiến giao thông trên đường Nguyễn Trãi ùn ứ kéo dài. 18h50, đường Nguyễn Trãi đoạn qua công trường thi công vành đai 2,5 ùn tắc.
Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau trên quãng đường khoảng 3 km từ Ngã Tư Sở đến vành đai 3.
Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau trên quãng đường khoảng 3 km từ Ngã Tư Sở đến vành đai 3.
Hà Nội lý giải cảnh ngập cục bộ một số tuyến đường sau nửa giờ mưa lớn
Hà Nội lý giải cảnh ngập cục bộ một số tuyến đường sau nửa giờ mưa lớn

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội lý giải hiện tượng ngập cục bộ một số tuyến phố sau trận mưa vào chiều 9/7.

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Theo Hoàng Giang - Thế Bằng - Thanh Hải ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/07/2026 19:24 PM (GMT+7)
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