Nhiều phố Hà Nội ngập sâu, giao thông ùn tắc sau mưa lớn

Phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, lúc 17h. Đây là một trong những điểm ngập quen thuộc của Hà Nội mỗi khi mưa lớn, có đoạn nước sâu hơn 50 cm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 17h45, qua ảnh vệ tinh, số liệu định vị giông sét và radar thời tiết, vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa tại các phường Yên Hòa, Gia Lâm, Bát Tràng, Thượng Cát, Đông Ngạc, Ô Diên, Dương Nội cùng các xã Hoài Đức, Sơn Đồng, Hồng Vân và có xu hướng mở rộng sang nhiều khu vực khác của Hà Nội.

Ôtô nối đuôi nhau di chuyển chậm qua đoạn ngập trên phố Nguyễn Huy Tưởng.

Tuyến phố có hai chiều lưu thông, song nhiều phương tiện vẫn nối đuôi lấn sang phần đường ngược chiều để tránh đoạn ngập. Nhiều xe thô sơ ngập quá nửa bánh, người dân phải dắt bộ khoảng 600 m mới đi qua được.

Tuyến phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân, nước tràn mặt đường, kéo dài cả trăm mét.

Con ngõ nhỏ dài khoảng một km của phố Yên Xá, phường Thanh Liệt nước dâng cao 30 cm. Khu vực này mây đen và mưa kéo dài từ 16h30.

Do hệ thống thoát nước quá tải, nước từ cống trào lên mặt đường, khiến tuyến đường ở phường Thanh Liệt thường xuyên ngập sau mỗi trận mưa lớn.

Đứng trước cửa hàng bánh trên phố Triều Khúc, anh Nguyễn Văn Vân, ở phường Thanh Liệt, cho biết lượng khách giảm đáng kể sau mỗi đợt mưa lớn. "Chỉ trong tuần này, tuyến phố đã ngập hai lần", anh Vân nói.

Nhiều xe chết máy, người dân đứng trú tại sảnh chung cư ven đường.

Phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, dài hơn 400 m nhưng ùn tắc kéo dài do nhiều phương tiện tránh ngập từ các tuyến đường lân cận. "Tôi mất gần 20 phút mới đi hết đoạn đường này", chị Nhung cho biết.

Đường Nguyễn Xiển, phường Thanh Xuân hướng vào nội đô bị ngập tại lối từ đường trên cao xuống hướng đi Ngã Tư Sở.

Đường Trần Quang Khải hướng đi cầu Chương Dương, phường Hồng Hà kẹt cứng, dòng phương tiện ùn tắc kéo dài hơn 2 km.