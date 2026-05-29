Hà Nội lại ngập sau mưa lớn, loạt dự án chống úng ngàn tỉ gấp rút về đích

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, trận mưa xuất hiện từ khoảng 17 giờ ngày 28-5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp không khí lạnh từ phía Bắc, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố.

Mưa lớn khiến đường quanh sân vận động Mỹ Đình chìm trong biển nước

Lượng mưa đo được tại Từ Liêm lên tới 90,2 mm, Tây Mỗ 70,6 mm, Hoài Đức 67,5 mm, Cầu Giấy gần 60 mm, trong khi khu vực trung tâm mưa không đáng kể. Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nhiều tuyến đường như Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm và đường gom Đại lộ Thăng Long ngập sâu 30-40 cm. Hàng loạt phương tiện chết máy, giao thông ùn tắc kéo dài đúng giờ tan tầm. Thành phố ghi nhận 4 điểm úng ngập chính gồm đường Mỹ Đình đoạn từ Trường THPT Mỹ Đình đến số 368 Mỹ Đình, khu đô thị Resco, phố Trần Bình và đường Nguyễn Đình Tứ.

Ông Phạm Ngọc Toàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội, cho biết trận mưa mang tính đối lưu cục bộ mạnh, dồn nước về khu vực phía Tây trong thời gian ngắn khiến hệ thống thoát nước chịu áp lực lớn.

Để ứng phó, công ty đã huy động lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu, tăng cường vớt rác tại ga thu nước, mở cửa phai hồ điều hòa và vận hành đồng loạt nhiều trạm bơm như Yên Sở, Bắc Thăng Long - Vân Trì, Đồng Bông cùng nhiều trạm bơm cục bộ khác.

Theo ông Bùi Ngọc Uyên, Phó Trưởng phòng Hệ thống, Môi trường và Chuyển đổi số Công ty Thoát nước Hà Nội, nguyên nhân quan trọng khiến nhiều khu vực phía Tây vẫn ngập là do các dự án thoát nước khẩn cấp chưa hoàn thành, trong khi hệ thống hiện hữu đang cải tạo nên chưa thể vận hành đồng bộ.

Đáng chú ý là Dự án hồ điều hòa Phú Đô tại phường Từ Liêm - công trình được kỳ vọng giảm ngập cho khu vực Mỹ Đình và vùng phụ cận. Hiện dự án vẫn đang thi công các hạng mục đào đắp, hồ chứa, cống kết nối và trạm bơm nên chưa phát huy đầy đủ hiệu quả tiêu thoát nước.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6-2026. Khi đưa vào vận hành đồng bộ, năng lực thoát nước khu vực phía Tây được kỳ vọng cải thiện đáng kể.

Nỗi lo ngập úng vốn không xa lạ với người dân Hà Nội. Nhiều năm qua, chỉ cần mưa lớn kéo dài, hàng loạt điểm như Kẻ Vẽ, Hoa Bằng, Nguyễn Xuân Khoát, Phùng Hưng, Bát Đàn, Resco hay Ecohome thường xuyên ngập cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và sinh hoạt.

Nhiều nơi ở Hà Nội ngập sâu sau trận mưa lớn chiều 28-5. Ảnh: Mỹ Anh

Xác định úng ngập là một trong những "điểm nghẽn" lớn của đô thị, Hà Nội đang đẩy nhanh hàng loạt dự án chống ngập cấp bách. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nhiều hạng mục tiêu thoát nước trọng điểm đã cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành thử nghiệm.

Dự án chống ngập nội đô khởi công từ tháng 3-2026 gồm 22 hạng mục như cải tạo trạm bơm tại các hồ Thiền Quang, Bảy Mẫu, Ba Mẫu, Linh Quang, Văn Chương, Trung Tự và xây dựng hệ thống thoát nước tại nhiều tuyến phố trung tâm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ thi công hồ điều hòa Phú Đô trước đó. Ảnh: Quang Thái

Hiện phần lớn các điểm rào chắn phục vụ thi công đã được tháo dỡ, các hạng mục còn lại đang được gấp rút hoàn thiện trước cao điểm mùa mưa.

Song song đó, Hà Nội đang triển khai nhiều dự án chống ngập lớn tại phía Tây và phía Bắc như hồ điều hòa Phú Đô, Mễ Trì - Đồng Bông 2, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương 2, Chèm và Liên Mạc 1 với tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng.

Liên quan Dự án hồ điều hòa Phú Đô có tổng mức đầu tư hơn 1.166 tỉ đồng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ theo tinh thần "công trình khẩn cấp", bảo đảm phát huy hiệu quả chống úng ngay trong mùa mưa bão năm 2026.

Lãnh đạo Hà Nội cũng yêu cầu nghiên cứu tối thiểu 10 vị trí xây dựng bể ngầm điều tiết tại công viên, sân trường, bãi đỗ xe và các không gian công cộng nhằm tăng khả năng chống ngập cho khu vực nội thành trong giai đoạn 2026 - 2030.