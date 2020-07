Nhiều địa phương yêu cầu người dân trở về từ Đà Nẵng tự cách ly 14 ngày

Thứ Bảy, ngày 25/07/2020 22:19 PM (GMT+7)

Sau khi xuất hiện bệnh nhân 416 ở Đà Nẵng, một số tỉnh, thành yêu cầu các cấp khẩn trương rà soát, cách ly phòng dịch đối với các trường hợp công dân đến thành phố Đà Nẵng trong vòng 14 ngày qua.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 23:54 25/07/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc25/07/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Thế giới Việt Nam Mỹ Nga Bra-xin Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Ngày 25/7, Sở Y tế Bắc Giang đã có văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan, ban ngành… trên địa bàn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 .

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 Bắc Giang yêu cầu người dân, các cán bộ, công chức trong các ban ngành, cơ quan… tạm dừng di chuyển đến TP Đà Nẵng với mục đích tham quan, du lịch, công tác và những công việc không cần thiết khác.

Đối với những người đang ở TP Đà Nẵng phải có các biện pháp tự bảo vệ, phòng chống lây nhiễm COVID-19.

Đối với những người từ Đà Nẵng trở về địa phương trong thời gian từ ngày 18/7 trở lại sẽ phải thực hiện khai báo y tế, tự cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà. Khi có triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở… cần đến ngay cơ sở y tế khám và lấy xét nghiệm theo quy định về phòng, chống dịch.

Nhiều địa phương yêu cầu người dân trở về từ Đà Nẵng tự cách ly (ảnh minh họa)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách những người từng đến TP Đà Nẵng và tiếp xúc với bệnh nhân nghi mắc COVID-19.

Nghệ An yêu cầu những người này cách ly theo quy định, thực hiện khai báo y tế và phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An) triển khai lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19. Các đơn vị cần lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng; Yêu cầu cách ly y tế tại nhà, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe trong ngày cho cán bộ y tế.

Tương tự như Bắc Giang, Nghệ An, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hưng Yên đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể khuyến cáo đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tạm dừng di chuyển đến thành phố Đà Nẵng với mục đích thăm quan, du lịch, thăm thân và những công việc không cần thiết.

Khuyến cáo người dân Hưng Yên ở Đà Nẵng phải thực hiện các biện pháp tự bảo vệ, phòng chống lây nhiễm COVID-19.

Đối với những người từ Đà Nẵng về địa phương trong thời gian chưa đủ 14 ngày trở lại đây, phải thực hiện khai báo y tế và tự cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà.

Khi có các dấu hiệu như: Sốt, ho, khó thở,...cần đến ngay sở y tế khám và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định về phòng chống dịch.

Nguồn: http://danviet.vn/nhieu-dia-phuong-yeu-cau-nguoi-dan-tro-ve-tu-da-nang-tu-cach-ly-14-ngay-502020...Nguồn: http://danviet.vn/nhieu-dia-phuong-yeu-cau-nguoi-dan-tro-ve-tu-da-nang-tu-cach-ly-14-ngay-5020202572220296.htm