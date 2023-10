Nhiều chung cư mini của ông Nghiêm Quang Minh được sửa chữa, bổ sung PCCC

Tháo dỡ chuồng cọp tại chung cư mini của ông Nghiêm Quang Minh tại quận Tây Hồ

Tại chung cư mini trong ngõ 378 Thụy Khuê (phường Bưởi, quận Tây Hồ), cơ quan chức năng đã huy động 2 tốp thợ để gỡ bỏ chuồng cọp ở tầng 1 và tầng tum. UBND phường Bưởi cũng đã họp cư dân ngách kế bên, đồng thuận để lắp cầu thang thoát hiểm bên ngoài tòa nhà.

“UBND phường cho trổ một cửa thoát hiểm phía sau tòa nhà, cửa có chốt, chỉ cho sử dụng trong trường hợp thoát hiểm khẩn cấp”, đại diện UBND phường nói. Phường Bưởi có 7 chung cư mini, đến nay các chung cư mini đều đã được kiểm tra, yêu cầu lắp đặt ngay các hệ thống PCCC, thang thoát hiểm...

Chung cư mini tại số 24, ngõ 203 Trường Chinh (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) cũng đã hoàn thành xong thang thoát hiểm ngoài trời.

Lãnh đạo phường Khương Mai cho biết, phường đã rà soát toàn bộ chung cư mini, công trình nào chưa đảm bảo PCCC thì khắc phục ngay. Đối với công trình tại số 24, ngõ 203 Trường Chinh, đã hoàn thành lắp thang thoát hiểm, cửa chống cháy, trang bị đầy đủ bình xịt cứu hỏa...

“Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu người dân ở chung cư mini trên địa bàn đưa xe điện ra bên ngoài để đảm bảo an toàn”, lãnh đạo phường thông tin.

Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục tham mưu UBND các phường triển khai và duy trì hoạt động hiệu quả của các mô hình “Hộ gia đình an toàn về PCCC theo phương châm bốn tại chỗ”, “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”; tổ chức kiểm tra, đánh giá, kiến nghị rõ về lối thoát nạn tại hộ gia đình, chủng loại phương tiện chữa cháy, dụng cụ phá dỡ và các loại phương tiện khác (mặt nạ phòng độc, thang dây, thiết bị báo cháy cục bộ….).