Nhảy từ cầu xuống sông tự tử, người đàn ông lại cố bơi vào bờ

Thứ Sáu, ngày 12/03/2021 08:07 AM (GMT+7)

Sau khi nhảy từ cầu Bến Thủy xuống sông Lam tự tử, một người đàn ông cố bơi vào bờ. Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa người này vào bờ an toàn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 11-3. Nhiều người đi đường bàng hoàng khi chứng kiến một người đàn ông đi xe đạp lên cầu Bến Thủy 1 (nối liền Hà Tĩnh và Nghệ An) rồi bỏ lại xe nhảy xuống sông Lam tự tử.

Anh S. được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa lên bờ an toàn. Ảnh: Facebook

Sau khi nhảy xuống sông Lam, người này cố gắng bơi theo dòng nước để vào bờ.

Phát hiện có người đang chới với dưới sông cách chân cầu Bên Thủy 1 khoảng 500 m, các chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thủy (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) đã nhanh chóng tiếp cận đưa người đàn ông vào bờ an toàn.

Danh tính người đàn ông được xác định là anh N.V.S. (SN 1984, trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Sau khi cứu lên bờ, anh S. được lực lượng cảnh sát đưa vào nhà đốt lửa sưởi ấm và chăm sóc. Hiện sức khỏe anh S. đã ổn định.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nhay-tu-cau-ben-thuy-xuong-song-lam-tu-tu-nguoi-dan-ong-lai-co-boi-vao-bo-20210311195037703.htm