Buồn chuyện tình cảm, nam thanh niên khóc nức nở định nhảy sông Hồng tự tử

Thứ Bảy, ngày 02/01/2021 14:31 PM (GMT+7)

Khi cảnh sát có mặt tại nhịp N6H17 nằm ở khu vực giữa cầu, T. vẫn ôm lan can đòi nhảy xuống sông Hồng.

CSGT đưa nam thanh niên rời khỏi khu vực nguy hiểm

Vào khoảng 8h ngày 2/1/2021, Đại uý Nguyên Xuân Trường, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) nhận được tin báo thanh niên B.V.T (SN 1996 ở Quảng Ninh), trèo qua lan can cầu Chương Dương hướng từ Hoàn Kiếm sang Long Biên đang ôm mặt khóc định tự tử nên đã ra hiện trường.

Khi đại uý Trường có mặt tại nhịp N6H17 nằm ở khu vực giữa cầu, T. vẫn ôm lan can đòi nhảy xuống sông Hồng mặc cho rất nhiều người dừng xe khuyên can.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Đại uý Trường đã đưa được T. rời khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, trưng dụng xe ô tô của người dân đi qua, đưa thanh niên về Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên làm rõ.

Anh T. tại trụ sở công an.

Tại trụ sở công an, T. cho biết, do buồn chán chuyện tình cảm nên có ý định tự tử. Sau khi được lực lượng công an khuyên nhủ, động viê,n T. đã hiểu, cam kết không làm điều dại dột đồng thời đồng ý để người thân đến đón về.

