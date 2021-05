Nhập cảnh “chui” từ Lào về Hải Dương, nam thanh niên trốn khai báo làm lây lan COVID-19

Chủ Nhật, ngày 09/05/2021 12:17 PM (GMT+7)

Cơ quan công an xác định Tùng đã làm lây lan dịch bệnh khi có kết quả dương tính với COVID-19 nhưng lại trốn khai báo y tế.

Ngày 9/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu của tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 5/5, Công an TP Hải Dương tiếp nhận kết quả truy vết của tổ truy vết thuộc Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Dương về trường hợp Đào Duy Tùng (SN 1989, hộ khẩu tại 42 Hàm Nghi, phường Hải Tân, TP. Hải Dương) dương tính với COVID-19.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an tỉnh Hải Dương xác định, lời khai của Tùng trong kết quả truy vết ban đầu của tổ truy vết thuộc Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Dương không chính xác, nhiều mâu thuẫn.

Làm việc với lực lượng công an, Tùng khai báo quanh co. Tuy nhiên, vào chiều 7/5, Công an TP Hải Dương xác định được nguồn lây bệnh của Tùng.

Đào Duy Tùng nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch bệnh ở Hải Dương

Cụ thể, kết quả điều tra của Công an TP Hải Dương xác định vào cuối tháng 3/2021, Tùng liên lạc với Đào Văn Tuấn (SN 1979, hộ khẩu tại 63 Lý Quốc Bảo, phường Nhị Châu, TP Hải Dương) là anh họ của Tùng, hiện đang sinh sống ở Viêng Chăn, Lào để sang Lào làm việc. Tùng sau đó vượt biên sang Lào và đến ở khu trọ của Tuấn ở Viêng Chăn.

Tối 20/4, Tùng vượt biên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Rạng sáng 23/4, Tùng về đến Hải Phòng ở tại khách sạn Tường Vi 2 (số 10, lô 22B, Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng) cùng bạn gái là N.T.T (SN 2000, phường Thanh Bình, TP Hải Dương).

Ngày 26/4, Tùng thuê phòng tại khách sạn Blue Sea có địa chỉ tại 15 Trung Lực, TP Hải Phòng.

Rạng sáng 30/4, Tùng có biểu hiện ho khan, rát cổ. N.T.T đi mua thuốc và thuê nhân viên y tế đến khách sạn truyền nước cho Tùng nhưng không thấy đỡ. Trong thời gian này, Tùng liên lạc với Tuấn thì được Tuấn cho biết ở khu trọ bên Viêng Chăn của Tuấn có nhiều người đã bị nhiễm COVID-19.

Chiều 4/5, Tùng và N.T.T bắt xe về TP Hải Dương, thuê phòng tại khách sạn Sun Hotel có địa chỉ tại lô 31.1 Khu đô thị Thiên Phú, phường Tứ Minh, TP Hải Dương.

Sáng 5/5, Tùng đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm xét nghiệm Medlatex Hải Dương (132 Quang Trung, phường Quang Trung, TP Hải Dương), đến sáng 6/5 thì có kết quả dương tính với COVID-19.

Ngay trong sáng 6/5, N.T.T và số F1 liên quan đến trường hợp của Đào Duy Tùng đã được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Chiều 6/5, N.T.T cũng có kết quả dương tính với COVID-19.

Đến sáng 8/5, xác định thêm 1 trường hợp là P.P.T (SN 1998, HKTT: Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương, trọ cùng khu với N.T.T) dương tính với COVID-19.

Đến thời điểm hiện tại, tại tỉnh Hải Dương xác định có 2 người bị lây nhiễm COVID-19 từ Đào Duy Tùng, đối tượng nhập cảnh trái phép, trốn khai báo y tế, làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm.

Hiện Công an TP Hải Dương đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng Đào Duy Tùng theo quy định của pháp luật.

