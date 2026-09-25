Nhận định mới về mưa lớn ở miền Trung, Nam Bộ

Đêm qua và sáng sớm nay (25/9), mưa tập trung ở khu vực tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) với cường độ mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24/9 đến 03 giờ ngày 25/9 có nơi trên 40mm như các trạm Thanh Tân 1 (Thanh Hóa) 41mm, Phú Gia (Hà Tĩnh) 46.2mm.

Dự báo trong ngày 25/9, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình cũ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 120mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng cục bộ.

Từ đêm 25/9 đến ngày 26/9, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình cũ tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Dự báo từ đêm 26/9, mưa lớn kết thúc ở Bắc Trung Bộ. Những ngày sau đó, khu vực này ít mưa, nắng nhẹ.

Hôm nay (25/9), mưa lớn còn tiếp tục ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình cũ.

Tại phía Nam tỉnh Thanh Hóa, Nam Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày và đêm nay tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin mưa dông theo thời gian thực có tại địa chỉ hymetnet.gov.vn, thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Tại miền Bắc hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo những ngày tới, miền Bắc tiếp tục ít mưa, nắng nhẹ, riêng 30/9 và 1/10, miền Bắc có thể xuất hiện mưa rải rác.

TPHCM hôm nay nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 29-31 độ.