Một phụ nữ bị khởi tố vì phá hoại hơn 1 sào lúa của người khác

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, mới đây Công an xã Tiến Thắng tiếp nhận đơn trình báo của anh L.V.H (sinh năm 1995, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Tiến Thắng, Hà Nội) về việc gia đình bị hủy hoại khoảng hơn 1 sào lúa tại khu vực cánh đồng Chảy, thôn Phú Mỹ, gây thiệt hại ước tính hơn 3 triệu đồng.

Ruộng lúa bị phá hoại. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiến Thắng đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu liên quan, đồng thời tập trung làm rõ nguyên nhân, truy tìm đối tượng thực hiện hành vi.

Qua đó, Công an xã Tiến Thắng đã xác định được người thực hiện hành vi hủy hoại tài sản là N.T.H (sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ) và triệu N.T.H đến trụ sở để làm rõ vụ việc. Quá trình làm việc, đối tượng H. đã khai nhận toàn bộ hành vi hủy hoại tài sản vào ngày 11/8/2026.

Bà N.T.H tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.H về tội “Hủy hoại tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.