Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận 50.000USD sau ký giấy phép

Hoàn tất kết luận điều tra vụ Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cho rằng, đây là vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ liên quan đến lĩnh vực an ninh năng lượng, an ninh tài chính, ngân hàng, xảy ra từ Trung ương đến địa phương, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, gây thất thoát tài sản Nhà nước đặc biệt lớn.

Liên quan đến vụ án, bị can Đỗ Thắng Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2014, ông Đỗ Thắng Hải là Thứ trưởng Bộ Công Thương, có thẩm quyền ký cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Vụ Thị trường trong nước (đơn vị có chức năng tiếp nhận, thẩm định, đề xuất cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu).

Ông Đỗ Thắng Hải. Ảnh: Nhật Bắc

Giữa tháng 6/2021, để xin cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil, bà Mai Hồng Hạnh, nguyên Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đã liên hệ nhờ ông Đỗ Thắng Hải giúp đỡ, tạo điều kiện.

Lúc này, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương đã liên lạc, chỉ đạo ông Hoàng Anh Tuấn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) xem xét, tạo điều kiện cấp sớm Giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Ngày 19/11/2021, trên cơ sở đề xuất của ông Tuấn, ông Đỗ Thắng Hải đã ký cấp Giấy phép số 55 ngày 19/11/2021 cho Công ty Xuyên Việt Oil. Vài ngày sau, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương đã nhận hối lộ 50.000 USD (tương đương hơn 1,3 tỷ đồng) của bà Hạnh tại phòng làm việc của mình.

Theo CQĐT, hành vi của ông Đỗ Thắng Hải đủ căn cứ kết luận đã phạm vào tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra vụ án, nguyên Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với CQĐT trong việc phát hiện, điều tra, làm rõ nội dung tội phạm. Ông Đỗ Thắng Hải cũng đã tự nguyện nộp lại 730 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Thành viên Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương trong việc cấp Giấy phép số 09 ngày 22/8/2016 và số 55 ngày 19/11/2021 trong lần 1 và lần 2 gồm các cá nhân:

Chu Minh Anh, Nguyễn Hương Ly, chuyên viên Vụ Thị trường trong nước; Nguyễn Thu Hà, Phó Trưởng phòng, Vụ Kế hoạch; Nguyễn Cẩm Trang, Trưởng phòng, Cục Xuất nhập khẩu; Lê Thị Hồng, Trưởng phòng, Vụ Thị trường trong nước; Phạm Quốc Việt, chuyên viên; Vũ Minh Tâm, Trưởng phòng, Cục Xuất nhập khẩu.

Kết quả điều tra cho thấy, chỉ có duy nhất lời khai của bà Mai Thị Hồng Hạnh về việc đưa tiền bồi dưỡng cuộc họp cho các cá nhân trên.

Ngoài ra, không có tài liệu, chứng cứ khác chứng minh việc bà Hạnh hoặc nhân viên của bà Hạnh đưa tiền, nên không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân trên.

