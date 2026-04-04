Nguyên nhân xe cứu thương bị lập biên bản trên đường cao tốc

Chiều 4-4, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) cho biết đã lập biên bản một trường hợp sử dụng xe cứu thương không đủ điều kiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn gần nút giao Quốc lộ 28B qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 3-4, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 phát hiện một xe cứu thương mang biển kiểm soát 77B-026.xx lưu thông trên đường cao tốc có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Xe cứu thương bị lập biên bản trên đường cao tốc do không mang Giấy phép đăng ký xe và giấy phép sử dụng đèn còi ưu tiên. Ảnh: Cục CSGT

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện không mang theo Giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy phép sử dụng thiết bị đèn, còi ưu tiên.

Tài xế điều khiển phương tiện được xác định là ông N.L.A. (sinh năm 1969). Lực lượng chức năng đã lập biên bản kèm theo biện pháp tạm giữ xe 7 ngày.