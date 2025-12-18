Người dân đổ ra đường mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games

Cần Thơ: Hàng nghìn người dân kéo ra các tuyến đường lớn ăn mừng

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc chung kết bóng đá nam SEA Games 33, hàng nghìn người dân đổ ra các tuyến 30 Tháng 4, đại lộ Hòa Bình, Nguyễn Trãi, Hùng Vương... reo hò, thổi kèn, đánh trống, vẫy cờ mừng chiến thắng của U22 Việt Nam.

Người dân Cần Thơ mang theo cờ tổ quốc ra đường ăn mừng huy chương vàng bóng đá nam. Ảnh: Huy Phong