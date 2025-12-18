Người dân đổ ra đường mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hàng chục nghìn người dân đổ ra đường, phất cờ, hò hét, tuần hành trong không khí vỡ òa mừng chức vô địch khi U22 Việt Nam ngược dòng thắng Thái Lan 3-2 ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33, tối 18/12.

22h40
Cần Thơ: Hàng nghìn người dân kéo ra các tuyến đường lớn ăn mừng

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc chung kết bóng đá nam SEA Games 33, hàng nghìn người dân đổ ra các tuyến 30 Tháng 4, đại lộ Hòa Bình, Nguyễn Trãi, Hùng Vương... reo hò, thổi kèn, đánh trống, vẫy cờ mừng chiến thắng của U22 Việt Nam.

Người dân Cần Thơ mang theo cờ tổ quốc ra đường ăn mừng huy chương vàng bóng đá nam. Ảnh: Huy Phong

Người dân Cần Thơ mang theo cờ tổ quốc ra đường ăn mừng huy chương vàng bóng đá nam. Ảnh: Huy Phong

22h30
Cổ động viên đổ ra đường ở ngoại thành Hà Nội

Trên quốc lộ 6 cửa ngõ phía tây dẫn vào trung tâm Hà Nội nhiều người dân cầm cờ cổ vũ đổ ra đường. Video: Gia Chính

Trên quốc lộ 6 cửa ngõ phía tây dẫn vào trung tâm Hà Nội nhiều người dân cầm cờ cổ vũ đổ ra đường. Video: Gia Chính

22h30
Người dân vẫy cờ, gõ khay inox để ăn mừng

Dòng người đông nghịt trên đường Đại Cồ Việt (Hà Nội) ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Giang

Dòng người đông nghịt trên đường Đại Cồ Việt (Hà Nội) ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Giang

Ảnh: Hoàng Giang

Ảnh: Hoàng Giang

Ảnh: Hoàng Giang

Ảnh: Hoàng Giang

22h25
Người dân Hải Phòng cầm pháo sáng đi bão

Người dân Hải Phòng đi bão. Video: Lê Tân

Ảnh: Lê Tân

Ảnh: Lê Tân

22h20
Không khí ăn mừng lan khắp Hà Nội

Tại Hà Nội, quán cà phê số 33 Giáp Nhất là điểm tập trung quen thuộc của người hâm mộ đội tuyển, trước trận đấu, chủ quán treo cờ, chuẩn bị trống, chiêng cho người hâm mộ. Ảnh: Hoàng Giang

Tại Hà Nội, quán cà phê số 33 Giáp Nhất là điểm tập trung quen thuộc của người hâm mộ đội tuyển, trước trận đấu, chủ quán treo cờ, chuẩn bị trống, chiêng cho người hâm mộ. Ảnh: Hoàng Giang

Anh Nguyễn Bá Anh Tuấn ở phường Giảng Võ, thành viên hội cổ động viên đội chiếc mũ 2 sừng dài chuẩn bị đi bão tuyển Việt Nam chiến thắng. "Dù bị dẫn trước tôi luôn tin Việt Nam sẽ làm nên kì tích" anh Tuấn nói. Ảnh: Hoàng Giang

Anh Nguyễn Bá Anh Tuấn ở phường Giảng Võ, thành viên hội cổ động viên đội chiếc mũ 2 sừng dài chuẩn bị đi bão tuyển Việt Nam chiến thắng. "Dù bị dẫn trước tôi luôn tin Việt Nam sẽ làm nên kì tích" anh Tuấn nói. Ảnh: Hoàng Giang

22h15
Biển người đổ ra đường Lê Lợi ăn mừng

Người hâm mộ cởi áo, vẫy cờ mừng chiến thắng 3-2 của tuyển Việt Nam trước Thái Lan.

Người hâm mộ reo hò mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam trên đường Lê Lợi lúc 22h. Ảnh: Quỳnh Trần

Người hâm mộ reo hò mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam trên đường Lê Lợi lúc 22h. Ảnh: Quỳnh Trần

CĐV vẫy cờ mừng chiến thắng của đội tuyển. Ảnh: Quỳnh Trần

CĐV vẫy cờ mừng chiến thắng của đội tuyển. Ảnh: Quỳnh Trần

Người hâm mộ bắt đầu đổ ra đường mừng chiến thắng. Ảnh: Thanh Tùng

Người hâm mộ bắt đầu đổ ra đường mừng chiến thắng. Ảnh: Thanh Tùng

Ảnh: Thanh Tùng

Ảnh: Thanh Tùng

Người hâm mộ vui mừng khi tuyển Việt Nam đoạt HC vàng SEA Games 33. Ảnh: Quỳnh Trần

Người hâm mộ vui mừng khi tuyển Việt Nam đoạt HC vàng SEA Games 33. Ảnh: Quỳnh Trần

22h10
Người dân Hải Phòng đốt pháo sáng ăn mừng chiến thắng

Tại điểm cầu xem trực tiếp trận Chung kết bóng đá nam Sea Games, các cổ động viên tại sân vận động Lạch Tray đã đốt pháo sáng, nhảy múa và hát vang bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng sau khi U22 Việt Nam ghi bàn thắng thứ 3.

Ảnh: Lê Tân

Ảnh: Lê Tân

Ảnh: Lê Tân

Ảnh: Lê Tân

Ảnh: Lê Tân

Ảnh: Lê Tân

22h06
Phố Lê Lợi vỡ òa

Tại TP HCM, ngay khi trong tài thổi còi kết thúc hiệp phụ thứ hai trận chung kết bóng đá nam Sea Games 33, hàng nghìn người reo hò, vẫy cờ mừng chiến thắng của tuyển U22 Việt Nam trước Thái Lan. Dòng người rủ nhau tuần hành qua nhiều tuyến đường ở trung tâm để ăn mừng.

Người dân đổ ra đường mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games - 17

Người dân đổ ra đường mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games - 18

Người dân hò reo mừng chiến thắng trên đường Lê Lợi. Ảnh: Quỳnh Trần

Người dân hò reo mừng chiến thắng trên đường Lê Lợi. Ảnh: Quỳnh Trần

U22 Việt Nam ghi tới 3 bàn thắng để ngược dòng xuất sắc trước U22 Thái Lan trong thời gian đá hiệp phụ.

