"Người cá" tiết lộ bí quyết bơi từ Hà Nội tới biển Thái Bình và kế hoạch vượt biển từ Bắc tới Nam

Chủ Nhật, ngày 14/02/2021 19:00 PM (GMT+7)

5 người với mục tiêu bơi 200 km từ Hà Nội về cửa biển Thái Bình trong 3 ngày, nhưng chỉ Ngọc Khánh và một người bạn khác hoàn thành được hành trình.

Từ việc chết hụt cho đến tập bơi bài bản

Nguyễn Ngọc Khánh (34 tuổi), là nhân viên văn phòng tại Hà Nội cùng Dương Minh Quang (25 tuổi), giáo viện dậy thể chất đã có hành trình gây “sốt” khi hoàn thành chặng bơi dài 200km từ Hà Nội về đến cửa biển Cồn Vành (Tiền Hải, Thái Bình) trong suốt 3 ngày trên sông Hồng.

Anh Nguyễn Ngọc Khánh và một người bạn khác hoàn thành hành trình bơi 200 km từ Hà Nội về Thái Bình.

Để tìm hiểu rõ hơn về Ngọc Khánh, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh sau khi anh hoàn thành chặng bơi trở về Hà Nội.

Ngọc Khánh cho hay, anh mới bắt đầu đến với bơi lội được 2 năm nay.

Anh từng nghĩ bản thân là người có “kinh nghiệm” bơi lội khi có thể bơi 2km trong bể. Do đó, anh đã theo nhóm bơi đường dài đến một hồ thuỷ điện ở Thanh Hóa tập bơi.

Anh Ngọc Khánh và nhóm bạn thực hiện hành trình bơi từ Hà Nội về cửa biển Thái Bình.

Khác hẳn so với bơi trong bể, khi bơi ở hồ, cơ thể Ngọc Khánh xuất hiện các cơn co rút, anh uống phải nước và bị chìm. May mắn, lúc này anh được người bạn đi cùng phát hiện và ứng cứu kịp thời.

Sau lần chết hụt đó, Ngọc Khánh quyết tâm đi tập bơi bài bản để phòng thân. Năm 2019, anh tìm đến các huấn luyện viên có kinh nghiệm để trau dồi kỹ thuật, trình độ. Anh thường chọn bơi ở sông, hồ ở những cực ly gần từ 10km rồi đến 20 và 30km.

Anh mới bắt đầu đến với bơi lội được 2 năm nay.

Đến đầu năm 2020, Ngọc Khánh thành lập CLB Bơi khám phá để thỏa mãn miền đam mê bơi lội với những người cùng sở thích. CLB thường tập luyện ở sông Hồng, hồ, biển… được tổ chức nhiều cuộc bơi dài đến 40, 50km. Bên cạnh đó, các thành viên cũng đi giao lưu, kết nối với những người có chung đam mê với bơi lội ở nhiều tỉnh thành như Nghệ An, Quy Nhơn hay TP.HCM.

Sau lần chết hụt đó, Ngọc Khánh quyết tâm đi tập bơi bài bản để phòng thân

Với niềm say mê học hỏi liên tục, trình độ cũng như cự ly của Ngọc Khánh tiến bộ không ngừng. Đến tháng 10/2020, anh đã hoàn thiện thử thách bơi 70km từ cầu Long Biên đến cầu Yên Lệnh (Hưng Yên) từ 3h sáng đến 7h tối.

Đến đầu năm 2020, Ngọc Khánh thành lập CLB Bơi khám phá để thỏa mãn miền đam mê bơi lội với những người cùng sở thích.

Hành trình bơi 200km

Sau khi kết thúc chặng bơi dài đầu tiên, Ngọc Khánh lại đánh liều đặt ra thứ thách tiếp theo, bơi 200km.

Thực hiện thử thách bơi 200km anh gặp nhiều ý kiến trái chiều.

“Bản thôi tôi là người muốn chinh phục, khi mục tiêu đặt ra đã đạt được tôi lại muốn có mục tiêu tiếp theo. 200km là thử thách tôi đặt ra sau khi hoàn thành chặng bơi 70km đường sông”, Ngọc Khánh nói.

Nghĩ là làm, sau đó Ngọc Khánh đã chia sẻ ý tưởng bơi 200km bơi dọc sông Hồng từ cầu Long Biên (Hà Nội) đến cửa biển Cồn Vành (Tiền Hải, Thái Bình) trong 3 ngày lên Facebook và nhận được không ít những ý kiến trái chiều. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, động viên của nhiều người thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng anh bị điên, bị rồ, suy nghĩ viển vông không có chút thực tế.

Bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị, anh Khánh vẫn kiên quyết thực hiện hành trình bơi 200km.

“Không chỉ người ngoài mà gia đình tôi lúc đó cũng phải đối vì chặng bơi dài 200km tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, rủi ro nhưng chứng kiến sự quyết tâm của tôi, mọi người đều phải chấp nhận.”, anh Khánh kể

Bỏ ngoài tai những lời dị nghị đó, khoảng 1h30 sáng ngày 6/11/2020, Ngọc Khánh cùng 4 thành viên khác trong đoàn và đội hỗ trợ hơn 20 người tập trung tại cầu Long Biên chuẩn bị đồ đạc cần thiết rồi xuống nước, bắt đầu chuyến hành trình bơi dọc sông Hồng và đích đến là cửa biển Cồn Vành.

Anh Ngọc Khánh và một người bạn bơi trong nhóm.

Ngọc Khánh cho hay, thời gian đầu mới xuống nước, bơi được khoảng 5 đến 10km anh sẽ lên các bến phà để nghỉ ngơi rồi tiếp tục hành trình. Bên cạnh 5 người bơi chính (4 nam và 1 nữ) còn có đội chèo thuyền sup (đi theo hỗ trợ mang theo các thiết bị y tế, cứu hộ), cùng một ô tô chuyên trở lương thực, bám sát bằng đường bộ.

“Chúng tôi bơi từ tờ mờ sáng đến 19h tối sẽ lên bờ, trong ngày đến bữa ăn chúng tôi sẽ dừng chân ăn uống, nghỉ ngơi rồi tiếp tục hành trình”, Ngọc Khánh nói.

Những chặng bơi ngày đầu tiên diễn ra suôn sẻ, Ngọc Khánh và các thành viên duy trì tốc độ, bám đoàn, do đã được luyện tập trong thời gian trước, cộng với tinh thần hào hứng, mọi người đều bơi rất nhiệt.

Anh Ngọc Khánh (ảnh phải) và Minh Quang người hoàn thành mục đích bơi 200km từ Hà Nội về cửa biển Thái Bình.

Đến ngày thứ 2, mọi người được tập trung để bơi tiếp nhưng ai cũng uể oải, toàn thân đau nhức, mất tinh thần. Thấy vậy, Ngọc Khánh lại hô hào mọi người tham gia, anh gắng hết sức bơi thật nhanh để mọi người tham gia có động lực.

“Ngày đầu bơi tôi quá mệt, nghĩ mình không thể hoàn thành hành trình 200km. Ngày thứ hai toàn thân mỏi mệt nhưng tôi cố chịu bởi là người khởi xướng, nếu tôi bỏ cuộc thì anh em khó mà về đích. Có những thời điểm chán quá, nói thật tôi nghĩ không có lý do gì để mình phải làm việc điên rồ, khổ sở này. Thế nhưng với quyết tâm rất cao tôi lại cố gắng bơi tiếp”, Ngọc Khánh chia sẻ.

Sau 2 ngày ngâm mình dưới nước, anh Ngọc Khánh bắt đầu cảm thấy mệt, nhưng sau đó, anh đã thay đổi chiến thuật bơi.

Khi cả nhóm của Ngọc Khánh bơi được hơn 90km, cũng là lúc đặt chân đến tỉnh Nam Định. Lúc này, cả đoàn bơi đến khu vực sóng to, gió ngược chiều, Ngọc Khánh và Minh Quang (một thành viên trong đoàn bơi) nỗ lực vượt qua, còn 3 thành viên còn lại cơ thể đau nhức và tàu thuyền đi lại khá dày nên không thể bơi tiếp đã dừng lại lên bờ

Mỗi ngày anh và nhóm bạn bơi từ tờ mờ sáng đến 19h.

Cùng lúc này, đội sup và thuyền đều bị lật úp không đi tiếp được nên chỉ còn có Ngọc Khánh và Minh Quang tiếp tục hành trình (mọi người hỗ trợ vẫn di chuyển theo đường bộ). Khi không còn đội chèo thuyền đi cùng hỗ trợ Ngọc Khánh và Minh Quang phải đeo thêm phao vào bụng để đảm bảo an toàn.

Thay đổi chiến thuật bơi

“So với ngày đầu, ngày thứ 2 chúng tôi chỉ bơi được 5 đến 6km là phải lên bờ nghỉ ngơi, ăn uống rồi tiếp tục hành trình. Tốc độ cũng bị giảm, tinh thần cũng ảnh hưởng”, Ngọc Khánh kể.

Sau 2 ngày ngâm mình dưới nước, Ngọc Khánh bắt đầu cảm thấy mệt, tay và chân mỏi như nên anh đã thay đổi chiến thuật bơi để đảm bảo sức khoẻ.

Bơi lội là niềm đam mê của anh Ngọc Khánh.

“Tôi phát kiến ra kiểu bơi mới không sử dụng lực ở tay chân mà mà dùng lực hông để lắc thân mình di chuyển tiến tới như con cá để sức khoẻ hồi phục”, Ngọc Khánh nhớ lại.

Sang ngày bơi thứ 3, Ngọc Khánh và Quang tiếp tục bơi. Lúc này, sức khoẻ của anh đã hồi phục, anh đẩy nhanh tốc độ để về đến đích. Tuy nhiên, anh cũng không quên nhìn lại xem bạn đồng hành cùng mình đi đến đâu. Nhiều lúc chưa thấy Quang, anh cũng hốt hoảng vì sợ có chuyện bất trắc xảy ra. Chờ một lúc, thấy bóng dáng đồng đội thấp thoáng sau những con sóng, anh mới thở phào bơi tiếp.

Trong vòng 3 ngày với 67 tiếng, Ngọc Khánh cùng Minh Quang đã về đích, kết thúc 200km trên sông Hồng. Từ phía xa, anh đã nhìn thấy các thành viên của đội bơi cùng tổ hỗ trợ đã đứng trên bờ hò reo, chúc mừng hai người duy nhất hoàn thành mục tiêu.

“Về đến đích tôi rất hạnh phúc và đã bật khóc. Tôi cùng Minh Quang đã hoàn thành thử thách đặt ra, cả 2 xúc động, vui mừng không gì diễn tả được cảm xúc lúc đó”, Ngọc Khánh hào hứng nói.

Tham gia hành trình bơi 200 km, Ngọc Khánh đối mặt với vô số những rủi ro có thể cướp đi mạng sống của mình như địa hình sông nhiều nguy hiểm, tàu, xà lan qua lại, các xoáy nước có thể hút mình xuống bất cứ lúc nào. Quá trình bơi, nhóm của Ngọc Khánh phải chuẩn chị gần 40 triệu đồng, số tiền này do tất cả mọi người đóng góp.

Khi được hỏi về kỷ niệm nhớ nhất trong hành trình bơi, Ngọc Khánh cho hay: “Khi, bơi giữa sông nhìn lên ánh đèn lấp lánh trên các cây cầu cảm giác thật tuyệt vời. Buổi sáng là cảnh bình minh lên từ từ, lau sậy mọc um tùm xung quanh hai bờ sông và chiều tối là hoàng hôn xuống. Nếu không bơi, tôi không bao giờ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp đến vậy”.

Lý giải về việc nhóm lại quyết định bơi vào mùa đông mà không phải mùa hè, Ngọc Khánh cho hay: “Vào mùa hè nắng nóng bơi sẽ bị rát mặt, người bơi có thể bị bỏng cháy da và mất sức rất nhiều. Mùa đông, mọi người có thể mặc đồ bơi giữ nhiệt nên không lo ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Dự tính bơi xuyên Việt

Hiện tạị, Ngọc Khánh vẫn làm công việc văn phòng. Nói về dự định trong tương lai, anh chia sẻ, có thể anh sẽ nghỉ việc và thực hiện tiếp hành trình bơi xuyên Việt với quãng đường bơi khoảng 3.000km.

Anh Khánh cho hay, dự định tiếp theo anh sẽ bơi xuyên Việt.

“Tôi đã chia sẻ kế hoạch này lên CLB cũng như bắt đầu tập luyện từ hơn một tháng qua rồi. Tôi sẽ tập thể lực xuyên suốt trong 1 năm với cường độ tăng dần và phải gấp nhiều lần so với mức độ tập luyện chuẩn bị bơi 200 km trước đó”, Ngọc Khánh nói.

Để thực hiện ý định của mình, Khánh cho biết anh đã kết nối với các cộng đồng bơi ở nhiều địa phương trong cả nước lại với nhau. Trong năm 2021, anh sẽ đến từng nơi để học hỏi kinh nghiệm bơi ở từng vùng biển khác nhau. Đáng nói, Ngọc Khánh cho biết số tiền để thực hiện được hành trình này phải từ 2 đến 3 tỷ đồng.

Theo Ngọc Khánh, nếu thuận lợi, hành trình của anh cũng mất ít nhất 5 đến 6 tháng để hoàn thành. Chi phí thuê thuyền, xăng dầu, phải có thuyền trưởng kinh nghiệm nắm rõ về dòng chảy các vùng biển, thuyền viên và đội ngũ hậu cần khoảng. Hiện anh đang tích góp để đến lúc thực hiện dự định anh sẽ có dư ra một khoản tiền để vợ con sống ổn định vì anh là trụ cột kinh tế.

“Chi phí thực hiện từ tôi sẽ xin tài trợ. Tôi may mắn có những người yêu mến hứa sẽ hỗ trợ, hoặc tổ chức quyên góp. Tôi hy vọng sẽ thực hiện được hành trình này của mình trong năm 2022”, Ngọc Khánh bật mí.

