Ngư dân vật lộn 8 giờ giữa biển giành giật sự sống

Sáng 10/10, nhiều người đến thăm anh Cường tại nhà ở tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh, sau vụ chìm tàu. Nghỉ ngơi qua đêm, sức khỏe anh dần hồi phục. Khuôn mặt sạm nắng, đôi mắt đỏ hoe, làn da rát đỏ vì ngâm nước biển nhiều giờ. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại hành trình giành giật sự sống giữa biển khơi.

Anh Cường đi biển từ năm 10 tuổi, từng nhiều năm làm thuê trên các tàu cá. Năm 2022, anh vay mượn tiền mua chiếc tàu dài 12,5 m, công suất 180 CV; sau đó đầu tư thêm ngư lưới cụ và sửa chữa, tổng cộng khoảng 500 triệu đồng để đánh bắt ghẹ. Con tàu là tài sản lớn của gia đình, đồng thời là phương tiện mưu sinh nuôi vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc Lụa, 34 tuổi, và ba người con.

Các đoàn thể đến thăm hỏi anh Cường (thứ 2 từ trái qua), sáng 10/10. Ảnh: Đắc Thành

Cả gia đình thoát chết

Ngày 8/10, anh Cường cùng bố vợ Nguyễn Văn Hậu, 66 tuổi, em trai Nguyễn Mạnh Phú, 37 tuổi, và vợ ra khơi đánh bắt ghẹ. Sau một đêm trên biển, cả nhóm thu được khoảng 30 kg ghẹ. Do mưa lớn, sóng gió mạnh, sáng hôm sau anh đưa tàu vào bờ.

Khoảng 7h ngày 9/10, khi tàu cách cửa Gianh khoảng 3,5 hải lý, tương đương 6,5 km, dòng nước từ sông đổ ra mạnh do mưa, sóng biển cũng lớn. Không thể vào cửa sông an toàn, anh Cường cho tàu thả neo ngoài biển, chờ sóng yên để tìm thời điểm thích hợp.

Ba người thân ăn sáng xong nằm nghỉ, còn anh ở lại quan sát thời tiết. Đến khoảng 11h, mưa gió bất ngờ mạnh lên, sóng cao khoảng 3 m khiến đường ống dẫn nước vào khoang nuôi ghẹ bị vỡ, nước tràn vào tàu.

Anh Cường hô hoán mọi người dậy, khóa van, dùng 4 máy bơm hút nước và tìm cách khắc phục chỗ thủng. Mỗi người một việc nhưng sau khoảng 20 phút, nước vẫn vào quá nhanh, tàu có nguy cơ chìm.

Biết không thể giữ được tàu, anh Cường gom những tấm xốp trên tàu, kết thành bè để mọi người bám vào. Trước khi tình huống xấu nhất xảy ra, anh gọi điện báo cho anh trai là ông Nguyễn Ngọc Hương, chủ một tàu cá, về vị trí và tình trạng gặp nạn.

Khoảng 11h30, tàu bắt đầu chìm hẳn. Anh Cường buộc một bè gồm tám phao xốp vào neo, bảo vợ, bố vợ và em trai bám vào chờ cứu hộ. Anh ở lại trên tàu, cố khắc phục sự cố với hy vọng cứu được phương tiện.

Anh Cường cùng các con tại nhà. Ảnh: Đắc Thành

Sóng lớn liên tục tràn qua mạn, nhấn chìm con tàu. Anh buộc phải rời tàu, bám vào chiếc phao ghép từ bốn khối xốp, rộng khoảng 1 m2, đã chuẩn bị trước. Trong lúc hỗn loạn, sóng đẩy anh tách khỏi ba người thân, cuốn chiếc phao trôi xa khu vực gặp nạn.

Khoảng một giờ sau, tàu của ông Hương đến cứu được chị Lụa, ông Hậu và anh Phú. Tuy nhiên, mưa trắng trời, sóng ngày càng lớn, tầm nhìn hạn chế. Tàu ông Hương nhiều lần tìm kiếm nhưng không thấy anh Cường, cuối cùng buộc phải quay vào bờ.

Ba người được đưa về an toàn, còn anh Cường mất tích giữa biển. Ở quê nhà, người thân và lực lượng chức năng huy động phương tiện tìm kiếm dọc bờ biển.

8 giờ bám phao giữa sóng cao 3 m

Bị sóng đẩy khỏi vị trí tàu chìm, anh Cường chỉ còn biết ôm chặt chiếc phao xốp, cố giữ đầu nổi trên mặt nước. May mắn, anh nhặt được chai nước lọc dung tích 1,5 lít rơi từ tàu xuống. Đây là nguồn nước duy nhất giúp anh cầm cự trong những giờ tiếp theo.

Mưa lớn không ngớt. Những con sóng cao khoảng 3 m liên tiếp ập tới, nâng bổng rồi quật chiếc phao xuống mặt biển. Có lúc, cả người và phao bị lật úp, chìm xuống nước. Anh nín thở, chờ cơ thể nổi lên rồi ngoi đầu lấy hơi.

"Tôi lấy dây buộc cánh tay vào phao để không bị sóng cuốn đi. Nhưng có lúc sóng đánh mạnh, người vẫn bị tách khỏi phao. Khi sóng qua, tôi lần theo sợi dây, kéo mình trở lại", anh kể.

Mỗi đợt sóng ập đến đều có thể khiến chiếc phao lật úp. Anh Cường phải dùng hết sức ghì người vào khối xốp, cố không để bị cuốn khỏi điểm tựa mong manh giữa biển. Nước mặn liên tục tạt vào mặt, tràn qua miệng, mũi. Khi sóng dịu đi, anh tranh thủ gạt nước khỏi mặt, lấy hơi và tránh uống nước biển.

Mặt cọ xát vào phao nhiều lần khiến da anh trầy xước, rát buốt. Cơ thể ngâm trong nước biển lạnh, mặn suốt nhiều giờ, trong khi sức lực cạn dần. Mỗi khi khát, anh lại uống từng ngụm nhỏ từ chai nước, cố giữ sức.

Anh Nguyễn Mạnh Cường, sống sót sau 8 giờ lênh đênh trên biển. Ảnh: Đắc Thành

Với gần 30 năm gắn bó với biển, anh hiểu bơi ngược sóng để tìm đường vào bờ có thể khiến mình kiệt sức trước khi tới nơi. Anh chọn xuôi theo dòng nước: lúc còn sức thì bơi, khi mệt lại ôm phao để dòng nước đẩy đi.

Giữa biển mênh mông, mưa dày đặc khiến anh không thể xác định phương hướng. Gió đông bắc thổi mạnh, dòng nước liên tục đưa chiếc phao đi xa. Không có thiết bị định vị, anh chỉ có thể phỏng đoán hướng bờ dựa vào kinh nghiệm đi biển nhiều năm.

Trong lúc trôi dạt, anh nhìn thấy khoảng 7 tàu cá đi qua, hướng vào bờ. Anh cố vẫy tay, gào gọi cầu cứu đến khản giọng. Nhưng mưa lớn che khuất tầm nhìn, cửa tàu đóng kín để tránh gió, không ai phát hiện người đàn ông đang chới với giữa biển.

"Mỗi lần nhìn thấy tàu, tôi hy vọng mình được cứu. Tôi cố gọi thật to, vẫy tay liên tục nhưng tàu cứ đi qua, không ai nhìn thấy", anh nói.

Hy vọng lóe lên rồi vụt tắt sau mỗi lần tàu khuất dần. Anh tiếp tục một mình chống chọi với sóng gió. Càng về chiều, sức lực càng cạn. Mỗi lần bị sóng đánh úp, anh phải gắng gượng mới ngoi lên được. Có lúc tưởng không thể tiếp tục, anh lại nghĩ đến vợ và ba người con đang chờ ở nhà.

"Tôi nghĩ mình chết thì không biết các con sẽ sống thế nào. Vợ tôi chắc đã được anh trai cứu, còn mình vẫn đang ngoài biển. Nghĩ đến gia đình, tôi lại cố bơi, cố bám lấy phao", anh kể.

Anh hiểu nếu không tìm được đường vào bờ trước khi đêm xuống, cơ hội sống sót sẽ mong manh. Trời vẫn mưa, biển tối dần, chiếc phao tiếp tục trôi giữa những con sóng không ngừng.

Vợ chồng anh Cường cùng ba người con chưa có nhà riêng, ở cùng bố mẹ vợ. Ảnh: Đắc Thành

Sau nhiều giờ vật lộn, anh quyết định không bơi theo hướng mình phỏng đoán nữa mà tiếp tục thả trôi, chờ dấu hiệu từ đất liền. Anh tin ánh đèn ven bờ khi trời tối có thể giúp xác định phương hướng.

"Trong đầu tôi chỉ nghĩ phải vào bờ trước khi đêm xuống, nếu không sẽ chết. Tôi cố giữ sức, chờ đèn điện trong bờ sáng lên để tìm đường", anh nói.

Khi ánh đèn từ đất liền dần hiện ra trong màn mưa, anh Cường cố định hướng, dồn chút sức lực còn lại bơi về phía bờ. Chân tay mỏi rã rời, nhưng anh vẫn gắng sức. Mỗi khi sóng trùm qua, anh ghì chặt lấy phao, chờ sóng rút rồi tiếp tục bơi.

Sau khoảng 8 giờ lênh đênh, lúc 19h30, anh dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, cách khu vực gặp nạn khoảng 14 km. Chân tay rã rời, anh ngồi trên bãi cát dưới trời mưa tầm tã khoảng 20 phút mới gượng dậy, lần từng bước tìm nhà dân.

Khoảng 15 phút sau, anh gõ cửa một nhà dân. Thấy người đàn ông ướt sũng, kiệt sức sau nhiều giờ giữa biển, chủ nhà đưa thức ăn và quần áo khô cho anh. Mượn được điện thoại, anh gọi ngay cho vợ.

Ở quê nhà, gia đình vẫn cùng lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích. Khi nghe tiếng chồng, chị Lụa không tin đó là sự thật, phải hỏi lại ba lần mới nhận ra giọng nói quen thuộc.

"Tôi không tin chồng mình còn sống. Khi nghe đúng giọng anh, tôi mừng đến bật khóc. Không nghĩ anh có thể vượt qua được", chị Lụa kể.

Anh Cường trở về với gia đình, nhưng con tàu cá nằm lại giữa biển. Sau 4 năm đánh bắt, vợ chồng anh vẫn còn nợ khoảng 300 triệu đồng tiền mua tàu và ngư lưới cụ. Gia đình chưa có nhà riêng, hiện sống cùng bố vợ.