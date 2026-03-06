Nghi lễ đặc biệt của chiến hạm 016-Quang Trung khi qua đường xích đạo

Tàu 016-Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 chở đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Minh Lành, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 làm trưởng đoàn đã cập cảng Căn cứ Hải quân Coonawarra ở thành phố Darwin, lãnh thổ Bắc Australia chiều tối qua. Tàu làm công tác hậu cần, kỹ thuật để chuẩn bị cho hải trình đến Sydney.

Hải quân nhân dân Việt Nam cử tàu tham gia lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế nhân kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia và diễn tập hải quân đa phương (Kakadu) 2026 tại Sydney

Đại tá Bernadette Alexander, Chỉ huy trưởng Căn cứ Hải quân Coonawarra đón tàu 016-Quang Trung và đoàn công tác

Trước đó, tàu 016-Quang Trung đã vượt qua đường xích đạo, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong chuyến công tác dài ngày trên biển.

Tàu 016-Quang Trung ghi dấu ấn đi qua đường xích đạo

Nghi thức qua đường xích đạo được tổ chức trang trọng trên sân trực thăng của tàu 016-Quang Trung. Đại tá Nguyễn Minh Lành, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác chủ trì buổi lễ, với sự có mặt của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia hải trình.

Trong lịch sử hàng hải thế giới, việc đi qua đường xích đạo luôn được xem là dấu mốc đáng nhớ đối với mỗi thủy thủ.

Từ hàng trăm năm trước, các đội tàu thám hiểm và tàu buôn khi vượt qua vĩ tuyến đặc biệt này thường tổ chức những nghi lễ mang tính biểu tượng, thể hiện sự tôn kính đối với thần biển Neptune - vị thần cai quản đại dương trong thần thoại Hy Lạp.

Lễ chào cờ được tổ chức ngay sau khi tàu đi qua xích đạo

Theo truyền thống của ngành hàng hải quốc tế, nghi lễ này mang ý nghĩa như một sự “công nhận” của thần biển đối với những thủy thủ lần đầu vượt qua xích đạo, đánh dấu bước trưởng thành trong hành trình chinh phục đại dương.

Việc duy trì nghi thức qua xích đạo cũng thể hiện sự hội nhập và tôn trọng những thông lệ lâu đời của cộng đồng hàng hải quốc tế.

Nghi thức thuỷ thủ tắm nước biển

Nghi thức uống nước biển

Ngày nay, nhiều yếu tố mang màu sắc tâm linh trong nghi lễ cổ xưa đã dần mai một. Tuy nhiên, đối với các thủy thủ viễn dương, khoảnh khắc vượt qua đường xích đạo vẫn luôn là sự kiện đặc biệt. Trên mỗi con tàu, đây thường là dịp để tổ chức những hoạt động văn hóa vui tươi, ghi dấu kỷ niệm đáng nhớ của hành trình biển cả và gửi gắm niềm mong ước về những chuyến đi bình an, thuận buồm xuôi gió.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Minh Lành nhấn mạnh: “Đường xích đạo không chỉ là một đường vĩ tuyến trên bản đồ, mà còn là 'linh hồn' của hành tinh xanh. Xích đạo góp phần cân bằng khí hậu, duy trì sự sống và tạo nên những vùng sinh thái đa dạng bậc nhất thế giới”.

Đại tá Nguyễn Minh Lành, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác

Theo ông, xích đạo không chỉ là khái niệm khoa học mà còn là biểu tượng cho sự kết nối giữa con người với Trái đất, nơi sự sống được hình thành và duy trì qua hàng triệu năm.

Đối với lực lượng Hải quân, nghi lễ qua đường xích đạo còn thể hiện niềm tự hào nghề nghiệp và bản sắc của người lính biển.

“Việc vượt qua xích đạo và tham gia nghi lễ truyền thống đánh dấu một cột mốc quan trọng. Đây vừa là phần thưởng tinh thần, vừa khẳng định bản lĩnh, sự dũng cảm và năng lực làm chủ tàu, làm chủ vùng biển xa của cán bộ, chiến sĩ”, Đại tá Nguyễn Minh Lành nói.

Trưởng đoàn công tác cũng nhấn mạnh rằng những chuyến hải trình dài ngày trên đại dương không chỉ góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh của bộ đội hải quân, mà còn bồi đắp tình yêu biển, ý thức trách nhiệm trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Minh Lành chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sĩ tàu 016-Quang Trung và các lực lượng tham gia chuyến hải trình đã chính thức vượt qua đường xích đạo - một dấu mốc đáng nhớ trong đời quân ngũ và nghề đi biển của mỗi thủy thủ.