Nghệ An: Cô gái vượt biên từ Trung Quốc về ho, sốt khiến cả xã lo lắng

Thứ Tư, ngày 09/12/2020 18:59 PM (GMT+7)

Cô gái sinh năm 1992 đã vượt biên từ Trung Quốc về Việt Nam rồi không thực hiện cách ly, đi xe khách về Nghệ An khiến cả xã lo lắng.

Ảnh minh họa

Ngày 9/12, thông tin về trường hợp nữ bệnh nhân mới từ Trung Quốc trở về Nghệ An, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm lần 1 của chị L.T.C (sinh năm 1992, ở bản Thanh Tiến, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương) âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, chị C. vẫn phải thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày.

Trước đó, vào sáng 8/12, gia đình đã báo tin lên UBND xã Thanh Sơn về việc con mình là chị L.T.C lao động tự do bên Trung Quốc trở về nhà. Do chị C. vượt biên về theo đường tiểu ngạch nên đã không thực hiện cách ly, đồng thời khi về nhà chị C. có biểu hiện ho, sốt nên càng khiến mọi người lo lắng.

Tiếp nhận thông tin này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Thanh Sơn đã báo lên cấp trên. Sau đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Chương đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện cử cán bộ lên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ các đối tượng liên quan. Chị L.T.C được bố trí cách ly tại trạm y tế..

Qua điều tra dịch tễ, huyện Thanh Chương phát hiện có 2 người ở xã Thanh Đức cùng về trên chuyến xe. 2 người này sau đó đã đi đám giỗ, tiếp xúc cùng với 52 người khác.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Chương đã yêu cầu tất cả những người này không được ra khỏi nhà, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, tạm dừng hoạt động dạy học trên địa bàn xã Thanh Đức, chờ kết quả xét nghiệm.

