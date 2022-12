Ngày mai, Quảng Nam họp báo vụ đại biểu HĐND bị tố đánh nữ nhân viên sân golf

Tối 12-12, một lãnh đạo HĐND tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin HĐND tỉnh sẽ tổ chức họp báo liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh bị tố đánh nhân viên sân golf ở Đà Nẵng. Theo dự kiến, buổi họp báo sẽ diễn ra vào 15 giờ chiều mai (13-12).

Nữ nhân viên sân golf đi kiểm tra sức khỏe sau khi được cho là đã bị khách chơi golf đánh

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 6-12, một nhóm khách chơi golf đến sân golf BRG Đà Nẵng (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), chị N.A.L. được cử phục vụ nhóm khách này.

Trong lúc chơi, do bất đồng với chị L. trong việc tính số gậy đã chơi trong một hố, thành viên của nhóm chơi là ông Dũng được cho là đã dùng gậy golf đánh vào người chị L., nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe.

Chiều 11-12, chị N.A.L. cho biết sức khỏe của mình đã bình phục chứ không bị chấn thương sọ não như một số thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

"Phía công ty thay mặt tôi đứng ra giải quyết ổn thỏa. Người hành hung tôi cũng đã đến công ty tôi làm việc gửi lời xin lỗi. Lúc bị đánh, tôi quá bất ngờ và hoảng loạn tinh thần chứ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe" - chị L. cho biết.

Chiều 12-12, thông tin với báo chí, đại diện Công an phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết đang vào cuộc xác minh vụ việc. "Hiện công an đang liên hệ với phía nữ nhân viên bị đánh để làm việc thêm" - đại diện Công an phường Hòa Hải cho hay.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/ngay-mai-quang-nam-hop-bao-vu-dai-bieu-hdnd-bi-to-danh-nu-nhan-vien-s...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/ngay-mai-quang-nam-hop-bao-vu-dai-bieu-hdnd-bi-to-danh-nu-nhan-vien-san-golf-20221212200906345.htm