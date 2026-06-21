Ngày mai (22/6), Hà Nội dự kiến khởi công đồng loạt 5 tuyến metro hơn 1,3 triệu tỷ đồng

Các tuyến đường sắt đô thị (metro) dự kiến được khởi công gồm: tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14, với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Đây đều là những tuyến metro có vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thông tương lai của Hà Nội.

Đây cũng là lần đầu tiên Thủ đô triển khai cùng lúc nhiều tuyến metro quy mô lớn, đánh dấu bước chuyển từ cách làm từng dự án riêng lẻ sang phát triển đồng bộ mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn.

Trong đó, tuyến số 1 dài khoảng 81km kết nối sân vận động Hùng Vương - khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài với tổng mức đầu tư khoảng 389.527 tỷ đồng.

Tuyến số 2 dài khoảng 56,5km kết nối sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - sân vận động Hùng Vương với tổng mức đầu tư khoảng 271.708 tỷ đồng.

Hiện Hà Nội có hai tuyến metro đang khai thác là Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao).

Tuyến số 8 dài khoảng 91km, trong đó khoảng 66km thuộc địa phận Hà Nội. Tuyến này kết nối Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá với tổng mức đầu tư đoạn thuộc Hà Nội khoảng 317.393 tỷ đồng.

Tuyến số 10 dài khoảng 43km kết nối Cổ Loa - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Khu đô thị Times City với tổng mức đầu tư khoảng 206.786 tỷ đồng.

Tuyến số 14 dài khoảng 32km, trong đó khoảng 27km thuộc địa phận Hà Nội. Tuyến này kết nối cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park với tổng mức đầu tư đoạn thuộc Hà Nội khoảng 129.842 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, việc đồng loạt triển khai 5 tuyến metro không chỉ giải quyết áp lực giao thông mà còn tạo các trục phát triển mới cho đô thị, thúc đẩy hình thành các cực tăng trưởng và các khu đô thị hiện đại.

Theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 979km. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 500km metro vào năm 2035 và hoàn thiện mạng lưới trong giai đoạn 2035-2045.

Hiện Hà Nội có hai tuyến metro đang khai thác là Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao). Việc khởi công đồng loạt 5 tuyến mới được kỳ vọng tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang mô hình giao thông xanh, bền vững của Thủ đô.