Nắng nóng 37 độ C vừa dứt, miền Bắc đối mặt với lũ quét, sạt lở đất

Chủ Nhật, ngày 10/06/2018 11:01 AM (GMT+7)

Tin ngắn Sự kiện:

Sau nhiều ngày nắng nóng 36 – 37 độ C, mưa dông quay lại miền Bắc, vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Mưa xuống xua tan đi cái nóng ở miền Bắc, vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ trưa qua (9/6), những cơn mưa ập xuống đã làm giảm nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc và một số nơi ở Bắc Trung Bộ, xua tan đi cái nắng nóng 36-37 độ C.

Hôm nay (10/6), khi chịu tác động cùng lúc của rãnh thấp bị không khí lạnh dồn xuống, vắt ngang Bắc Bộ và hội tụ gió Tây Nam hoạt động mạnh, khắp miền Bắc sẽ có mưa rào và dông, đặc biệt vào chiều tối.

Mưa dông sẽ kéo dài từ nay đến hết đêm 11/6. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Do mưa lớn, từ ngày 10-11/6, trên thượng lưu sông Đà và sông Thao sẽ xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-2m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông đều ở mức dưới BĐ 1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

Mưa xuống giúp nền nhiệt tại miền Bắc dễ chịu hẳn, giảm liền 3-4 độ so với hôm qua. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay ở mức 30-33 độ, các tỉnh Tây Bắc Bộ dịu mát hơn với mức nhiệt 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ. Về đêm, nhiệt độ cũng hạ khoảng 2 độ xuống mức 22-26 độ C.

Khu vực từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế hôm nay nhiệt độ cao nhất vẫn ở mức 33-36 độ C, đêm oi nóng 26-29 độ.

Các tỉnh Đà Nẵng – Bình Thuận có nắng từ sớm, riêng phí Bắc nắng nóng 34-36 độ, các tỉnh còn lại oi nóng 31-34 độ C, về đêm trời khá oi, có nơi 28 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn mưa dông và chiều tối và đêm. Ban ngày trời mát mẻ, nhiệt độ tại Tây Nguyên hạ nhẹ 1 độ, còn 27-30 độ C ban ngày, đêm có nơi se lạnh 20 độ C, riêng Đà Lạt đêm lạnh 17 độ, ngày se lạnh 23 độ. Các tỉnh Nam Bộ ngày mát mẻ 30-33 độ C, đêm giảm còn 23-26 độ.