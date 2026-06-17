Năm thiếu niên bạo hành khiến học viên tử vong ở Trung tâm Công tác xã hội

Ngày 17/6, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án với 5 bị cáo cùng về tội Cố ý gây thương tích, xảy ra tại cơ sở 2 Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Công (16 tuổi) án 48 tháng tù. Ba bị cáo Nguyễn Hữu Anh Đức (17 tuổi), Ngô Trần Hữu Thắng (17 tuổi) và Phạm Đức Hiền (17 tuổi) mỗi người 33 tháng tù. Riêng bị cáo Nguyễn Trường Giang (18 tuổi) bị tuyên 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, cơ sở 2 Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà là nơi tiếp nhận, quản lý và giáo dục các học viên có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên, nơi này đã xảy ra tình trạng học viên bị hành hung.

Các bị cáo trong phiên tòa sáng 17/6. Ảnh: Lê Tân

Tối 19/12/2025, học viên Bùi Tiến Mạnh (23 tuổi) được đưa vào trung tâm để cai nghiện game song khi bày tỏ không muốn ở đây thì bị một số nhân viên và học viên ngăn cản. Bị cáo Nguyễn Duy Công, Nguyễn Trường Giang cùng một số người dùng tay chân, gậy cao su, gậy gỗ đánh liên tiếp vào ngực, lưng, mông nạn nhân khiến Mạnh tổn hại 2% sức khỏe.

21/12/2025, học viên mới Phạm Hải Nam (17 tuổi) tham gia trung tâm. Các bị cáo khai do mâu thuẫn sinh hoạt và Nam vi phạm nội quy đánh đập liên tục em này. Cao điểm vào sáng 23/12/2025, tại văn phòng, nhóm Nguyễn Duy Công, Nguyễn Hữu Anh Đức, Ngô Trần Hữu Thắng, Phạm Đức Hiền đã dùng gậy gỗ, gậy cao su hung hãn tấn công vào các vùng hiểm yếu (đầu, mặt, ngực, bụng...) của Nam.

Nam tử vong vào chiều cùng ngày. Kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân là suy hô hấp do các chấn thương vùng lưng gây dập phổi, chảy máu nhu mô phổi và phù phổi.

HĐXX cho rằng việc áp dụng hình phạt với các bị cáo chưa thành niên trong vụ án này nhằm giáo dục, giúp các bị cáo nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, từ đó sửa chữa sai lầm, rèn luyện để trở thành công dân có ích; đồng thời góp phần phòng ngừa, răn đe chung trong xã hội.

Liên quan sự việc, Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm cùng một số nhân viên đã bị khởi tố trong vụ án khác.

Trung tâm công tác xã hội Hải Hà là cơ sở ngoài công lập, được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ can thiệp và trị liệu cho thanh thiếu niên có biểu hiện hư hỏng hoặc khó quản lý.

Trong quá trình hoạt động, hơn 70 học viên đã được gia đình gửi vào đây. Tuy nhiên, thay vì áp dụng các biện pháp giáo dục tâm lý, Ban điều hành trung tâm bị cáo buộc duy trì một cơ chế quản lý bằng đòn roi. Những học viên không chấp hành nội quy hoặc có ý định bỏ trốn thường bị nhân viên cùng nhóm học viên tự quản đánh đập để răn đe.