Nam thanh niên nằm chết trên cầu vượt ở Sài Gòn lúc rạng sáng

Ngày 13-3, Công an quận Gò Vấp, TPHCM đang trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên nằm chết trên cầu vượt ngã 6 Gò Vấp.

Theo đó, khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, người dân đi đường phát hiện một nam thanh niên nằm bất động giữa cầu vượt ngã 6 Gò Vấp nhánh từ Nguyễn Oanh ra đường Nguyễn Kiệm (thuộc phường 10, quận Gò Vấp) nên trình báo.

Khi công an ra hiện trường thì nạn nhân được xác định đã tử vong, cách đó hơn 20m là chiếc xe máy.

Hiện trường tai nạn

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện nhiều vết cày trên lan can cầu vượt và dưới mặt đường.

Bước đầu công an xác định nạn nhân đã va xe vào lan can cầu dẫn tới bị té ngã rồi văng xa trên đường, phần ngực và đầu đập vào lan can bằng sắt khiến anh này bị thương nặng dẫn tới tử vong.

Chiếc xe máy dù văng xa nhưng chỉ trầy xước nhẹ

Tuy nhiên dù chiếc xe máy văng xa hàng chục mét nhưng chỉ trầy xước nhẹ.

Tới 3 giờ 30, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác. Do trên người không có giấy tờ tuỳ thân nên chưa xác định được danh tính.

Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

