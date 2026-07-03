Nam thanh niên mắc kẹt tay trong máy tái chế hạt nhựa suốt nhiều giờ ở Huế

Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Huế) cho biết, khoảng 3h40 cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 nhận tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 về vụ việc cần cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư T.L. (xã Phú Hồ).

Lực lượng chức năng nỗ lực để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, đơn vị điều động phương tiện cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến khoảng 03h51, lực lượng cứu nạn cứu hộ xác định nạn nhân là anh N.K. (SN 2009, trú tại phường Mỹ Thượng) bị mắc kẹt cánh tay trái trong máy tái chế hạt nhựa.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ khẩn trương triển khai các biện pháp giải cứu nạn nhân, đồng thời có sự phối hợp của Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1.

Đến khoảng 8h30, các nhân viên y tế có mặt tại hiện trường đánh giá không thể tiếp tục triển khai các biện pháp cứu nạn thông thường và tiến hành các biện pháp cấp cứu cho nạn nhân.

Sau khi thống nhất phương án giữa các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại hiện trường, đến khoảng 10h10, các nhân viên y tế tiến hành phẫu thuật cưa phần tay bị mắc kẹt để đưa nạn nhân ra khỏi máy, sau đó chuyển đi cấp cứu.