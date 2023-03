Nam sinh té ra đường lọt giữa gầm xe tải thoát chết "thần kỳ"

Chiều 04-03, Công an huyện Đức Hòa cho biết đang xác minh làm rõ vụ học sinh té ngã trên đường lọt giữa gầm xe tải đang lưu thông, may mắn chỉ bị gãy một chân. “Thông tin được ghi nhận từ camera an ninh trên tuyến giao thông. Trong lề còn có một xe du lịch đậu vừa mở cửa, có liên quan đến tai nạn hay không đang được làm rõ”, Công an huyện cho biết thêm.

Khoảng 12 giờ ngày 03-03, nam học sinh lớp 10 (một trường THPT tại thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa) chạy xe máy tốc độ chậm hướng ngã ba thị trấn Đức Hòa đi Đức Hòa Đông.

Vừa qua khỏi giao lộ, trong lề có một ô tô du lịch đang đậu, tài xế bất ngờ mở cửa bước ra. Cùng lúc, nam sinh vừa chạy đến, tránh cửa xe nên té ngã văng ra giữa đường tỉnh 824. Thời điểm này, xe tải BS: 51R-041.32 lưu thông cùng chiều vượt qua, em học sinh nằm gọn dưới gầm xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn nam học sinh thoát chết trong gang tấc

Tài xế nhanh chóng thắng gấp, sau đó mở cửa chạy ngược lại nhìn dưới gầm xe. May mắn, nam sinh bỗng từ gầm xe bò ra từ từ ngồi dậy rồi đứng lên. Do một chân em bị gãy nên mọi người đứng trong lề chạy ra hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

“Nghe tiếng xe thắng gấp nhìn thấy xe máy nằm trên mặt đường tôi nghĩ nạn nhân đã tử vong, tuy nhiên điều kỳ diệu đã đến với cháu học sinh”, chị Bích Tuyền (thị trấn Đức Hòa) - ngồi ở quán cà phê đối diện hiện trường cho biết.

