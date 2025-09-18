Nam Bộ, Tây Nguyên đón mưa rất lớn

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực ven biển cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ít mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông, nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo trong hai ngày 18-19/9, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác vào đêm và sáng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Dự báo từ khoảng 22/9, miền Bắc đón nhiều ngày mưa lớn.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

Nhiều khu vực trên cả nước hôm nay có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Dự báo ngày 19/9 và từ 22-23/9, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 25/9 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Quảng Trị - Huế có mưa dông rải rác.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

Dự báo lượng mưa hôm nay ở duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong hai ngày 18-19/9, khu vực này tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.