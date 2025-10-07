Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Mưa lớn gây ngập 70 điểm, nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc

Sự kiện: Mưa lũ 2025
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Hoàn lưu bão Matmo gây mưa lớn từ nửa đêm đến sáng 7/10 khiến 70 điểm trung tâm Hà Nội ngập, một số nơi như đường Nguyễn Trãi tắc hai chiều, dòng xe kéo dài hơn 2 km.

Diễn biến
8h20
Cảnh báo giông lốc, sấm sét ở nội thành trong 4 giờ tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang tồn tại và phát triển trên địa phận các phường Hà Nội.

Dự báo vùng mây này tiếp tục phát triển, bao phủ nội thành Hà Nội trong 4 giờ tới, gây mưa rào và giông. Dự báo nhiều nơi thuộc trung tâm thành phố mưa xấp xỉ 30 mm trong một giờ, gây ngập úng ở khu vực trũng. Trong mưa giông, người dân có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

8h15
Phố Tô Hiệu - Nghĩa Đô thành sông

Video: Anh Phú

8h10
Nhiều ôtô chết máy trên đường Thái Hà

Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Ảnh: Hoàng Giang

Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Ảnh: Hoàng Giang

8h05
Phương tiện bị kẹt dưới chân vành đai 3

Ôtô, xe máy di chuyển chậm qua đường Nguyễn Xiển và gần như đứng yên dưới chân vành đai 3 trên cao do đường ngập sâu. Ảnh:&nbsp;Huy Mạnh

Ôtô, xe máy di chuyển chậm qua đường Nguyễn Xiển và gần như đứng yên dưới chân vành đai 3 trên cao do đường ngập sâu. Ảnh: Huy Mạnh

Nước tràn hết vỉa hè. Ảnh:&nbsp;Huy Mạnh

Nước tràn hết vỉa hè. Ảnh: Huy Mạnh

Video: Huy Mạnh

8h00
Đường Lê Đức Thọ ngập hai chiều, giao thông tê liệt

Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Ảnh: Lộc Chung

Video: Lộc Chung

8h00
Hà Nội có 70 điểm ngập

Đến 8h, Hà Nội ghi nhận khoảng 70 điểm ngập do mưa lớn. Lực lượng chức năng đang túc trực, triển khai bơm thoát nước và hướng dẫn giao thông.

Lực lượng chức năng làm việc trên phố Nguyễn Trãi. Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Lực lượng chức năng làm việc trên phố Nguyễn Trãi. Ảnh: Phạm Chiểu

7h50
Trung tâm thành phố thông thoáng

Đường Lê Lai, Lý Thái Tổ không có hiện tượng ngập, phương tiện lưu thông bình thường. Ảnh:&nbsp;Giang Huy

Đường Lê Lai, Lý Thái Tổ không có hiện tượng ngập, phương tiện lưu thông bình thường. Ảnh: Giang Huy

Công ty thoát nước Hà Nội đã ứng trực, chuẩn bị sẵn đường ống để hút nước khi có ngập trên phố Tông Đản. Ảnh:&nbsp;Giang Huy

Công ty thoát nước Hà Nội đã ứng trực, chuẩn bị sẵn đường ống để hút nước khi có ngập trên phố Tông Đản. Ảnh: Giang Huy

7h45
Đắp đập, chắn bạt ngăn nước vào nhà

Quán Phở trên đường Quan Nhân không thể mở cửa bán hàng trong sáng Hà Nội mưa lớn. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Quán Phở trên đường Quan Nhân không thể mở cửa bán hàng trong sáng Hà Nội mưa lớn. Ảnh: Hoàng Giang

Người dân trên đường Nguyễn Trãi dùng bạt chắn nước tràn vào nhà. Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Người dân trên đường Nguyễn Trãi dùng bạt chắn nước tràn vào nhà. Ảnh: Phạm Chiểu

Nước từ ngoài đường tràn vào hầm một tòa nhà trên đường Lê Đức Thọ. Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Nước từ ngoài đường tràn vào hầm một tòa nhà trên đường Lê Đức Thọ. Ảnh: Lộc Chung

Dùng đã dùng nhiều đồ đạc để che chắn nhưng nước vẫn tràn vào hầm nhà ở đường Nguyễn Hoàng. Ảnh:&nbsp;Đinh Tùng

Dùng đã dùng nhiều đồ đạc để che chắn nhưng nước vẫn tràn vào hầm nhà ở đường Nguyễn Hoàng. Ảnh: Đinh Tùng

7h30
Giao thông ùn ứ trên đường Nguyễn Trãi

Đường Nguyễn Trãi tắc cứng hai chiều, dòng xe kéo dài hơn 2 km. Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Đường Nguyễn Trãi tắc cứng hai chiều, dòng xe kéo dài hơn 2 km. Ảnh: Phạm Chiểu

Nguyên nhân là do nước ngập làn đường, xe không thể đi qua. Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Nguyên nhân là do nước ngập làn đường, xe không thể đi qua. Ảnh: Phạm Chiểu

Nước dâng cao trắng xóa đường, có đoạn sâu đến 1m. Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Nước dâng cao trắng xóa đường, có đoạn sâu đến 1m. Ảnh: Phạm Chiểu

Từ sáng sớm, Cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết giao thông. Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Từ sáng sớm, Cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết giao thông. Ảnh: Phạm Chiểu

7h30
Trời tối sầm, nhiều nơi thành biển nước

Người dân vất vả tìm chỗ cao để di chuyển trên đường. Ảnh:&nbsp;Vũ Ngân

Người dân vất vả tìm chỗ cao để di chuyển trên đường. Ảnh: Vũ Ngân

Trục đầu phạm Hùng Mỹ Đình - Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ - Nguyễn Cơ Thạch ngập gần 1m, người dân đi lại rất khó khăn.

Trục đầu phạm Hùng Mỹ Đình - Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ - Nguyễn Cơ Thạch ngập gần 1m, người dân đi lại rất khó khăn.

Ôtô chết máy trên đường Quan Nhân trong mưa lớn. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Ôtô chết máy trên đường Quan Nhân trong mưa lớn. Ảnh: Hoàng Giang

7h20
Người dân đội nón, trùm áo mưa ăn sáng

Phố Chính Kinh, phường Thanh Xuân ngập vào nhà dân. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Phố Chính Kinh, phường Thanh Xuân ngập vào nhà dân. Ảnh: Hoàng Giang

Người dân đội nón, trùm áo mưa để ăn sáng. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Người dân đội nón, trùm áo mưa để ăn sáng. Ảnh: Hoàng Giang

Một cửa hàng thịt hiếm hoi vẫn mở cửa trong mưa bão. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Một cửa hàng thịt hiếm hoi vẫn mở cửa trong mưa bão. Ảnh: Hoàng Giang

7h10
Phương tiện không dám qua nơi ngập sâu

Phố Hoè Thị, phường Xuân Phương lúc 7h sáng nước ngập quá đầu gối. Nhiều xe máy đến đầu đường phải quay lại.

Lo xe chết máy, nhiều người không dám di chuyển qua khu vực nước ngập sâu. Video: Vũ Tuân

7h05
Trung tâm Hà Nội có khoảng 30 điểm ngập úng

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 6h30, khu vực trung tâm ghi nhận khoảng 30 điểm ngập úng. Lượng mưa từ 0h đến 6h30 phổ biến 90-150 mm; cục bộ cao tại Ô Chợ Dừa 223,9 mm, Hải Bối 204,9 mm, Đại Mỗ 170,5 mm, Phú Lương 163 mm.

Do mực nước sông, hồ nội đô ở ngưỡng cao, nhiều khu vực bị úng ngập như: Lê Đức Thọ (quảng trường SVĐ Mỹ Đình), Phú Xá (ngã ba Phú Xá - Phúc Hoa), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau Keangnam), Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện lực), Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội), Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Cung (cây xăng A38), Trần Bình (từ UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8), Mạc Thị Buởi, phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Huỳnh Thúc Kháng (ngã ba Nguyên Hồng - ngõ 14), Thành Công (trước UBND phường), đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm), Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall), Cổ Linh (trước và đối diện THCS Long Biên), gầm chui xe lửa phố Thiên Đức, Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn), Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Nguyễn Trãi (khu ĐHKHXH&NV - bên chẵn làn xe buýt), Quan Nhân, Yên Nghĩa (từ bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La), phố Xốm (đối diện tòa nhà Hải Phát), Lê Lợi - Trần Hưng Đạo (khu vực quanh chợ Hà Đông), đường Quyết Thắng, Tô Hiệu (trước Chi cục Thuế và tòa nhà HUD3), quốc lộ 6 (đoạn tổ dân phố 1+4 phường Yên Nghĩa), khu TT18 phường Phú La.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ dự báo ngày 7/10, Hà Nội tiếp tục mưa vừa đến rất to kèm dông. Công ty Thoát nước cho biết đang theo dõi chặt diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường để xử lý úng ngập và sẽ cập nhật khi có diễn biến mới.

Nước đang dâng cao tại khu vực đường Hòe Thị. Ảnh:&nbsp;Viết Tuân

Nước đang dâng cao tại khu vực đường Hòe Thị. Ảnh: Viết Tuân

7h00
Đường Xuân Tảo, phường Xuân Đỉnh thành biển nước

Nhiều phương tiện trên đường Xuân Tảo được đỗ quay ngang ngay trên đường để tránh vị trí trũng. Ảnh:&nbsp;Anh Phú

Nhiều phương tiện trên đường Xuân Tảo được đỗ quay ngang ngay trên đường để tránh vị trí trũng. Ảnh: Anh Phú

Ảnh:&nbsp;Anh Phú

Ảnh: Anh Phú

Video: Anh Phú

7h00
Xe chết máy trên phố Trần Vỹ

Phố Trần Vỹ ngập hơn nửa mét khiến nhiều xe chết máy, người dân phải dắt xe lội nước.

Video: Lộc Chung

Xe chết máy người dân phải dắt trong biển nước. Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Xe chết máy người dân phải dắt trong biển nước. Ảnh: Lộc Chung

Nhiều ôtô không thể di chuyển. Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Nhiều ôtô không thể di chuyển. Ảnh: Lộc Chung

Người dân đi lại khó khăn trong dòng nước ngập. Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Người dân đi lại khó khăn trong dòng nước ngập. Ảnh: Lộc Chung

7h00
Đường Thanh Xuân giao Nguyễn Huy Tưởng ngập 50 cm

Nước ngập sâu nửa mét. Sáng nay nhiều trường học đã thông báo cho học sinh học online. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Nước ngập sâu nửa mét. Sáng nay nhiều trường học đã thông báo cho học sinh học online. Ảnh: Hoàng Giang

Mưa to vào sáng sớm, đường phố khá vắng vẻ. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Mưa to vào sáng sớm, đường phố khá vắng vẻ. Ảnh: Hoàng Giang

Nước ngập sâu 50 cm. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Nước ngập sâu 50 cm. Ảnh: Hoàng Giang

6h40
Nhiều phương tiện chết máy

Trên đường Doãn Kế Thiện, phường Cầu Giấy, nước ngập 50-60 cm, một số ôtô di chuyển vào đã bị chết máy. Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Trên đường Doãn Kế Thiện, phường Cầu Giấy, nước ngập 50-60 cm, một số ôtô di chuyển vào đã bị chết máy. Ảnh: Lộc Chung

Nước ngập nửa bánh xe tải. Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Nước ngập nửa bánh xe tải. Ảnh: Lộc Chung

Nước ngập hết bánh xe máy, người dân phải xuống dắt bộ. Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Nước ngập hết bánh xe máy, người dân phải xuống dắt bộ. Ảnh: Lộc Chung

Hầu hết hộ dân ở đây đều bị nước mưa tràn vào nhà. Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Hầu hết hộ dân ở đây đều bị nước mưa tràn vào nhà. Ảnh: Lộc Chung

Video: Lộc Chung

6h30
Nhiều người phải dắt xe lội nước

Từ 6h Khu đô thị Xa La tại phường Hà Đông ngập sâu, nhiều người đi xe máy phải xuống dắt bộ.

Video: Thanh Hải

6h10
Nhiều nơi ngập nửa mét

Mưa xối xả kéo dài từ đêm đến sáng nay. Ảnh:&nbsp;Thanh Hải

Mưa xối xả kéo dài từ đêm đến sáng nay. Ảnh: Thanh Hải

Nhiều nơi ở phường Hà Đông nước ngập nửa mét. Ảnh:&nbsp;Thanh Hải

Nhiều nơi ở phường Hà Đông nước ngập nửa mét. Ảnh: Thanh Hải

6h10
Nhiều nơi ngập nửa mét

Mưa xối xả kéo dài từ đêm đến sáng nay. Ảnh:&nbsp;Thanh Hải

Mưa xối xả kéo dài từ đêm đến sáng nay. Ảnh: Thanh Hải

Nhiều nơi ở phường Hà Đông nước ngập nửa mét. Ảnh:&nbsp;Thanh Hải

Nhiều nơi ở phường Hà Đông nước ngập nửa mét. Ảnh: Thanh Hải

6h00
Danh sách tuyến đường ngập cục bộ

Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo và hội tụ gió trên cao. Từ đêm qua, nhiều khu vực ở Hà Nội đã xảy ra mưa lớn. Tại Ô Chợ Dừa 97 mm, Hai Bà Trưng, Vĩnh Thanh 80 mm, Yên Sở 85 mm, Sóc Sơn 116 mm, trạm Thượng Cát 91 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo trong 3-6 giờ tới, trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 40-70 mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm; từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh.

Nước ngập ở khu đô thị Xala phường Hà Đông. Ảnh:&nbsp;Thanh Hải

Nước ngập ở khu đô thị Xala phường Hà Đông. Ảnh: Thanh Hải

Cơ quan khí tượng lưu ý người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành.

Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng gồm: phố Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt;

Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa;

Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh;

Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng, Khu đô Thi Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhóm phóng viên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/10/2025 06:11 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Mưa lũ 2025
Hà Nội ngập do đâu?
Hà Nội ngập do đâu?
Theo thiết kế thì hệ thống thoát nước của thành phố Hà Nội chỉ chịu được lượng mưa với cường độ 310 mm trong 2 ngày. Như vậy, lượng mưa trong 9 giờ...
Xem thêm
Tin liên quan
Mưa lũ 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN