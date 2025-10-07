Mưa lớn gây ngập 70 điểm, nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc

Trung tâm Hà Nội có khoảng 30 điểm ngập úng

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 6h30, khu vực trung tâm ghi nhận khoảng 30 điểm ngập úng. Lượng mưa từ 0h đến 6h30 phổ biến 90-150 mm; cục bộ cao tại Ô Chợ Dừa 223,9 mm, Hải Bối 204,9 mm, Đại Mỗ 170,5 mm, Phú Lương 163 mm.

Do mực nước sông, hồ nội đô ở ngưỡng cao, nhiều khu vực bị úng ngập như: Lê Đức Thọ (quảng trường SVĐ Mỹ Đình), Phú Xá (ngã ba Phú Xá - Phúc Hoa), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau Keangnam), Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện lực), Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội), Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Cung (cây xăng A38), Trần Bình (từ UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8), Mạc Thị Buởi, phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Huỳnh Thúc Kháng (ngã ba Nguyên Hồng - ngõ 14), Thành Công (trước UBND phường), đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm), Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall), Cổ Linh (trước và đối diện THCS Long Biên), gầm chui xe lửa phố Thiên Đức, Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn), Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Nguyễn Trãi (khu ĐHKHXH&NV - bên chẵn làn xe buýt), Quan Nhân, Yên Nghĩa (từ bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La), phố Xốm (đối diện tòa nhà Hải Phát), Lê Lợi - Trần Hưng Đạo (khu vực quanh chợ Hà Đông), đường Quyết Thắng, Tô Hiệu (trước Chi cục Thuế và tòa nhà HUD3), quốc lộ 6 (đoạn tổ dân phố 1+4 phường Yên Nghĩa), khu TT18 phường Phú La.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ dự báo ngày 7/10, Hà Nội tiếp tục mưa vừa đến rất to kèm dông. Công ty Thoát nước cho biết đang theo dõi chặt diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường để xử lý úng ngập và sẽ cập nhật khi có diễn biến mới.

Nước đang dâng cao tại khu vực đường Hòe Thị. Ảnh: Viết Tuân