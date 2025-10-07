Mưa lớn gây ngập 70 điểm, nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc
Hoàn lưu bão Matmo gây mưa lớn từ nửa đêm đến sáng 7/10 khiến 70 điểm trung tâm Hà Nội ngập, một số nơi như đường Nguyễn Trãi tắc hai chiều, dòng xe kéo dài hơn 2 km.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang tồn tại và phát triển trên địa phận các phường Hà Nội.
Dự báo vùng mây này tiếp tục phát triển, bao phủ nội thành Hà Nội trong 4 giờ tới, gây mưa rào và giông. Dự báo nhiều nơi thuộc trung tâm thành phố mưa xấp xỉ 30 mm trong một giờ, gây ngập úng ở khu vực trũng. Trong mưa giông, người dân có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Video: Anh Phú
Ảnh: Hoàng Giang
Ảnh: Hoàng Giang
Ôtô, xe máy di chuyển chậm qua đường Nguyễn Xiển và gần như đứng yên dưới chân vành đai 3 trên cao do đường ngập sâu. Ảnh: Huy Mạnh
Nước tràn hết vỉa hè. Ảnh: Huy Mạnh
Video: Huy Mạnh
Ảnh: Lộc Chung
Video: Lộc Chung
Đến 8h, Hà Nội ghi nhận khoảng 70 điểm ngập do mưa lớn. Lực lượng chức năng đang túc trực, triển khai bơm thoát nước và hướng dẫn giao thông.
Lực lượng chức năng làm việc trên phố Nguyễn Trãi. Ảnh: Phạm Chiểu
Đường Lê Lai, Lý Thái Tổ không có hiện tượng ngập, phương tiện lưu thông bình thường. Ảnh: Giang Huy
Công ty thoát nước Hà Nội đã ứng trực, chuẩn bị sẵn đường ống để hút nước khi có ngập trên phố Tông Đản. Ảnh: Giang Huy
Quán Phở trên đường Quan Nhân không thể mở cửa bán hàng trong sáng Hà Nội mưa lớn. Ảnh: Hoàng Giang
Người dân trên đường Nguyễn Trãi dùng bạt chắn nước tràn vào nhà. Ảnh: Phạm Chiểu
Nước từ ngoài đường tràn vào hầm một tòa nhà trên đường Lê Đức Thọ. Ảnh: Lộc Chung
Dùng đã dùng nhiều đồ đạc để che chắn nhưng nước vẫn tràn vào hầm nhà ở đường Nguyễn Hoàng. Ảnh: Đinh Tùng
Đường Nguyễn Trãi tắc cứng hai chiều, dòng xe kéo dài hơn 2 km. Ảnh: Phạm Chiểu
Nguyên nhân là do nước ngập làn đường, xe không thể đi qua. Ảnh: Phạm Chiểu
Nước dâng cao trắng xóa đường, có đoạn sâu đến 1m. Ảnh: Phạm Chiểu
Từ sáng sớm, Cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết giao thông. Ảnh: Phạm Chiểu
Người dân vất vả tìm chỗ cao để di chuyển trên đường. Ảnh: Vũ Ngân
Trục đầu phạm Hùng Mỹ Đình - Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ - Nguyễn Cơ Thạch ngập gần 1m, người dân đi lại rất khó khăn.
Ôtô chết máy trên đường Quan Nhân trong mưa lớn. Ảnh: Hoàng Giang
Phố Chính Kinh, phường Thanh Xuân ngập vào nhà dân. Ảnh: Hoàng Giang
Người dân đội nón, trùm áo mưa để ăn sáng. Ảnh: Hoàng Giang
Một cửa hàng thịt hiếm hoi vẫn mở cửa trong mưa bão. Ảnh: Hoàng Giang
Phố Hoè Thị, phường Xuân Phương lúc 7h sáng nước ngập quá đầu gối. Nhiều xe máy đến đầu đường phải quay lại.
Lo xe chết máy, nhiều người không dám di chuyển qua khu vực nước ngập sâu. Video: Vũ Tuân
Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 6h30, khu vực trung tâm ghi nhận khoảng 30 điểm ngập úng. Lượng mưa từ 0h đến 6h30 phổ biến 90-150 mm; cục bộ cao tại Ô Chợ Dừa 223,9 mm, Hải Bối 204,9 mm, Đại Mỗ 170,5 mm, Phú Lương 163 mm.
Do mực nước sông, hồ nội đô ở ngưỡng cao, nhiều khu vực bị úng ngập như: Lê Đức Thọ (quảng trường SVĐ Mỹ Đình), Phú Xá (ngã ba Phú Xá - Phúc Hoa), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau Keangnam), Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện lực), Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội), Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Cung (cây xăng A38), Trần Bình (từ UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8), Mạc Thị Buởi, phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Huỳnh Thúc Kháng (ngã ba Nguyên Hồng - ngõ 14), Thành Công (trước UBND phường), đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm), Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall), Cổ Linh (trước và đối diện THCS Long Biên), gầm chui xe lửa phố Thiên Đức, Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn), Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Nguyễn Trãi (khu ĐHKHXH&NV - bên chẵn làn xe buýt), Quan Nhân, Yên Nghĩa (từ bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La), phố Xốm (đối diện tòa nhà Hải Phát), Lê Lợi - Trần Hưng Đạo (khu vực quanh chợ Hà Đông), đường Quyết Thắng, Tô Hiệu (trước Chi cục Thuế và tòa nhà HUD3), quốc lộ 6 (đoạn tổ dân phố 1+4 phường Yên Nghĩa), khu TT18 phường Phú La.
Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ dự báo ngày 7/10, Hà Nội tiếp tục mưa vừa đến rất to kèm dông. Công ty Thoát nước cho biết đang theo dõi chặt diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường để xử lý úng ngập và sẽ cập nhật khi có diễn biến mới.
Nước đang dâng cao tại khu vực đường Hòe Thị. Ảnh: Viết Tuân
Nhiều phương tiện trên đường Xuân Tảo được đỗ quay ngang ngay trên đường để tránh vị trí trũng. Ảnh: Anh Phú
Ảnh: Anh Phú
Video: Anh Phú
Phố Trần Vỹ ngập hơn nửa mét khiến nhiều xe chết máy, người dân phải dắt xe lội nước.
Video: Lộc Chung
Xe chết máy người dân phải dắt trong biển nước. Ảnh: Lộc Chung
Nhiều ôtô không thể di chuyển. Ảnh: Lộc Chung
Người dân đi lại khó khăn trong dòng nước ngập. Ảnh: Lộc Chung
Nước ngập sâu nửa mét. Sáng nay nhiều trường học đã thông báo cho học sinh học online. Ảnh: Hoàng Giang
Mưa to vào sáng sớm, đường phố khá vắng vẻ. Ảnh: Hoàng Giang
Nước ngập sâu 50 cm. Ảnh: Hoàng Giang
Trên đường Doãn Kế Thiện, phường Cầu Giấy, nước ngập 50-60 cm, một số ôtô di chuyển vào đã bị chết máy. Ảnh: Lộc Chung
Nước ngập nửa bánh xe tải. Ảnh: Lộc Chung
Nước ngập hết bánh xe máy, người dân phải xuống dắt bộ. Ảnh: Lộc Chung
Hầu hết hộ dân ở đây đều bị nước mưa tràn vào nhà. Ảnh: Lộc Chung
Video: Lộc Chung
Từ 6h Khu đô thị Xa La tại phường Hà Đông ngập sâu, nhiều người đi xe máy phải xuống dắt bộ.
Video: Thanh Hải
Mưa xối xả kéo dài từ đêm đến sáng nay. Ảnh: Thanh Hải
Nhiều nơi ở phường Hà Đông nước ngập nửa mét. Ảnh: Thanh Hải
Mưa xối xả kéo dài từ đêm đến sáng nay. Ảnh: Thanh Hải
Nhiều nơi ở phường Hà Đông nước ngập nửa mét. Ảnh: Thanh Hải
Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo và hội tụ gió trên cao. Từ đêm qua, nhiều khu vực ở Hà Nội đã xảy ra mưa lớn. Tại Ô Chợ Dừa 97 mm, Hai Bà Trưng, Vĩnh Thanh 80 mm, Yên Sở 85 mm, Sóc Sơn 116 mm, trạm Thượng Cát 91 mm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo trong 3-6 giờ tới, trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 40-70 mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm; từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh.
Nước ngập ở khu đô thị Xala phường Hà Đông. Ảnh: Thanh Hải
Cơ quan khí tượng lưu ý người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành.
Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng gồm: phố Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt;
Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa;
Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh;
Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng, Khu đô Thi Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/10/2025 06:11 AM (GMT+7)