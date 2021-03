Mưa đá dày đặc, viên to bằng 2 ngón tay trút xuống nhiều nơi ở miền Bắc

Thứ Hai, ngày 22/03/2021 12:00 PM (GMT+7)

Không khí lạnh cường độ mạnh tràn về gây mưa rào và dông, kèm mưa đá trút xuống nhiều nơi ở miền Bắc gây thiệt hại không nhỏ.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ngày 21/3, không khí lạnh mạnh tràn xuống đã gây mưa, mưa rào và dông rải rác ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trời chuyển rét hại (dưới 13 độ C). Đặc biệt, tại nhiều địa phương như: thành phố Lào Cai, huyện Mường Khương, thị xã Sa Pa… đã xảy ra mưa lớn kèm mưa đá mật độ dày, gây thiệt hại về tài sản của người dân.

Mưa đá gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân. Ảnh minh họa.

Tại huyện Mường Khương, mưa đá xuất hiện ở các xã Lùng Khấu Nhin và Lùng Vai với mật độ khá dày, đường kính trung bình khoảng 1-1,5cm, kéo dài 15 phút khiến một số diện tích cây trồng như lúa, ngô, chè bị ảnh hưởng.

Các phường Cốc Lếu, Bắc Lệnh và Nam Cường thuộc thành phố Lào Cai cũng xuất hiện mưa đá với cường độ nhẹ.

Mưa lớn, mưa đá mật độ dày với đường kính từ 1,5-2 cm xảy ra tại Sa Pa trưa 21/3 làm sập một nhà dân tại xã Mường Hoa, nước cuốn theo đất, đá tràn vào một số nhà dân tại khu vực phường Hàm Rồng, xã Hoàng Liên... Đây là trận mưa đá đầu tiên tại Lào Cai tính từ đầu năm 2021 đến nay. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 400 triệu đồng.

Tương tự, chiều tối 21/3, tại xã Chà Nưa (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) cũng xảy ra một trận dông lốc kèm theo mưa đá lớn, gây hư hại nhiều nhà dân bị và thiệt hại về hoa màu.

Trận dông lốc kèm theo mưa đá lớn to cỡ 2-3 cm kéo dài trong khoảng 20 phút này đã gây thủng mái nhà của một số hộ dân khu vực bản Nà Ín. Nhiều diện tích hoa màu của người dân cũng bị hư hại do mưa đá. Do thời điểm xảy ra mưa đá vào chiều tối nên hiện chính quyền địa phương vẫn chưa thống kê chi tiết được thiệt hại do mưa đá gây ra.

Cũng trong chiều 21/3, mưa lớn đầu mùa kèm theo lốc xoáy tại tỉnh Lâm Đồng đã khiến 2 người bị thương, 1 người tử vong do sét đánh. Nạn nhân tử vong là anh K’Miệt (sinh năm 1989, trú tại Đạ Huoai) khi đang sang xã Ma Đa Guôi (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) gặt lúa thuê.

Ngoài vụ việc trên, mưa giông và sấm sét cũng gây sự cố trên hệ thống lưới điện. Nhiều địa phương thuộc huyện Đạ Huoai, trong đó có trung tâm huyện mất điện từ chiều đến 20h cùng ngày.

Cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy kéo dài từ 30 phút tới hơn 2 giờ đồng hồ tại huyện Đạ Huoai và Di Linh đã làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học, nhà thờ… làm nhiều diện tích cây trồng cà phê, sầu riêng và bơ của người dân bị gãy đổ, hư hỏng, gây thiệt hại nặng nề.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết thêm, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp miền Bắc. Các tỉnh miền Bắc giảm mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ nay đến ngày 24/3, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hoà có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do đang trong giai đoạn chuyển mưa nên người dân cần đặc biệt đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguồn: http://danviet.vn/mua-da-day-dac-vien-to-bang-2-ngon-tay-trut-xuong-nhieu-noi-o-mien-bac-5020212...Nguồn: http://danviet.vn/mua-da-day-dac-vien-to-bang-2-ngon-tay-trut-xuong-nhieu-noi-o-mien-bac-50202122311594768.htm