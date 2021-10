Miền Trung – Tây Nguyên tiếp tục mưa to, hơn 100 hồ thủy điện xả tràn khẩn cấp

Nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng Ảnh hưởng mưa lũ đã khiến 2 người chết (tại xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) do đi vớt củi trên sông bị lũ cuốn trôi); 1 người mất tích (anh Hồ Văn Diên, sinh năm 2000, trú tại khóm 6, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, bị cuốn trôi khi đi qua tràn thôn Ly Tôn, xã Tà Long, huyện Đakrông). Về giao thông, hiện có 6 vị trí sạt lở đường giao thông địa phương gây ách tắc giao thông (Hòa Bình 5, Hà Tĩnh 1). 6 điểm đường Quốc lộ (Nghệ An 3, Quảng Bình 3) và 19 điểm đường giao thông địa phương (Nghệ An 1, Quảng Bình 11, Đắk Lắk 7) bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông. Về nhà, hiện có 151 nhà bị ngập, phải di dời tạm thời (thuộc 2 huyện Ea Súp và Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk). Toàn bộ các hộ dân trong vùng ngập, chia cắt đã được sơ tán đến nơi an toàn. Về nông nghiệp: 996 ha cây lương thực bị ngập, cuốn trôi (ĐăkLăk).